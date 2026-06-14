Кому выплатят две пенсии сразу: полный список

Иногда двойная пенсия положена из-за потери родственников Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Обычно российские пенсионеры получают только один вид пенсии. Однако некоторые категории граждан могут рассчитывать сразу на две выплаты. Рассказываем, кому повезло и что для этого нужно.

В первую очередь это военные пенсионеры, которые успели поработать на гражданке. При определенных условиях они могут получать одну пенсию по линии силовых ведомств, а вторую — от Социального фонда России. Такое право распространяется на бывших военнослужащих, сотрудников прокуратуры, Министерства обороны, МВД, ФСБ и ряда других структур.

Чтобы бывший военный получил страховую пенсию по старости, нужно выполнить несколько условий:

достичь общеустановленного пенсионного возраста;

зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования, чтобы сведения о взносах работодателя и стаже в гражданских учреждениях попали на индивидуальный лицевой счет;

иметь стаж работы в гражданских организациях, который не учли при назначении военной пенсии. Четвертое — набрать нужную сумму индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Если все условия соблюдены, можно подать заявление в Социальный фонд — лично, через личный кабинет или через портал «Госуслуги». К нему придется приложить справку с места получения пенсии о периодах службы и работы, которые уже учли, а также документы, подтверждающие гражданский стаж: трудовую книжку или трудовой договор.

Две пенсии могут получать и другие категории граждан. В законе «О государственном пенсионном обеспечении» выделяют следующие группы:

Граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы. Им доступна пенсия по инвалидности плюс страховая по старости. Участники Великой Отечественной войны. У них аналогичная комбинация. Родители военных-срочников, погибших во время службы или после полученных на службе травм. Для них предусмотрено несколько вариантов, например, пенсия по случаю потери кормильца вместе с социальной пенсией. Вдовы военных-призывников, которые не вступили в новый брак, а также их дети-инвалиды. Им могут назначить пенсию по случаю потери кормильца и пенсию за выслугу лет (или по инвалидности). Космонавты. Они могут получать пенсию за выслугу лет одновременно со страховой пенсией по старости.

Каждую из перечисленных пенсий назначают по своим правилам и выплачивают из разных источников: государственную — из федерального бюджета, страховую — через Социальный фонд. Претенденту нужно собрать полный пакет документов, подтверждающих право на оба вида выплат.

Отдельная история — накопительная пенсия. Ее выплачивают независимо от других при условии, что человек участвовал в программе накоплений. К этому же типу относится корпоративная пенсия. Для нее сотрудник и работодатель вместе делают взносы, а при выходе на заслуженный отдых работник получает дополнительные деньги.