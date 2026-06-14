Взять кредит станет сложнее: как изменятся условия

Полученные доходы еще придется доказать Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Условия кредитования изменятся с 1 июля. Банки начнут по-новому оценивать платежеспособность клиентов, что должно отразиться на количестве выдаваемых займов. Что нужно знать клиентам, рассказываем в нашем материале.

С 1 июля 2026 года банки будут учитывать только 90% дохода, который заемщик указывает в анкете без подтверждающих документов. Раньше можно было просто назвать сумму и банк мог ее учесть, но не выше среднего дохода по региону. Теперь из этой цифры автоматически вычтут 10%. Изменения коснутся самозанятых и предпринимателей.

С 1 июля 2027 года правила станут еще строже. Банки перестанут принимать заявленный доход без подтверждения. Чтобы получить кредит, придется обязательно показывать документы, которые доказывают уровень заработка.

Первые изменения в этой сфере начались еще с 1 апреля 2026 года. Тогда Банк России ужесточил правила оценки платежеспособности. Например, теперь выписки по счетам подходят не для всех видов дохода. Их можно использовать, чтобы подтвердить зарплату, пенсию, социальные выплаты или доход от сдачи квартиры. Однако, если человек получает деньги со вкладов или от продажи акций, придется приносить дополнительные справки.

Раньше банки могли предположить доход клиента исходя из его трат. С апреля так делать запретили. Любые дополнительные источники дохода теперь нужно подтверждать документально.

Особые изменения коснулись индивидуальных предпринимателей. Раньше ИП могли подтверждать доходы бумагами, которые сами себе оформляли. С апреля так уже делать нельзя. Требуются налоговые декларации и книга учета доходов и расходов. При этом предприниматели по-прежнему могут выдавать справки о зарплате своим сотрудникам.

У заемщиков остались привычные способы подтверждения дохода:

справка 2-НДФЛ;

выписка по зарплатному счету;

данные из государственных систем (например, из налоговой).