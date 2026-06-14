НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

2 м/c,

зап.

 744мм 73%
Подробнее
1 Пробки
USD 71,91
EUR 82,97
Каким был Ярославль в 18 веке
Последствия атаки БПЛА
Где отдохнуть этим летом
Проблемы с бензином на АЗС
Как следить за своим самочувствием
Афиша на выходные
Смертельное ДТП
Породистые щенки в Ярославле
Экономика Взять кредит станет сложнее: как изменятся условия

Взять кредит станет сложнее: как изменятся условия

Банки меняют требования к заемщикам

125
Полученные доходы еще придется доказать | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU Полученные доходы еще придется доказать | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Полученные доходы еще придется доказать

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Условия кредитования изменятся с 1 июля. Банки начнут по-новому оценивать платежеспособность клиентов, что должно отразиться на количестве выдаваемых займов. Что нужно знать клиентам, рассказываем в нашем материале.

С 1 июля 2026 года банки будут учитывать только 90% дохода, который заемщик указывает в анкете без подтверждающих документов. Раньше можно было просто назвать сумму и банк мог ее учесть, но не выше среднего дохода по региону. Теперь из этой цифры автоматически вычтут 10%. Изменения коснутся самозанятых и предпринимателей.

С 1 июля 2027 года правила станут еще строже. Банки перестанут принимать заявленный доход без подтверждения. Чтобы получить кредит, придется обязательно показывать документы, которые доказывают уровень заработка.

Первые изменения в этой сфере начались еще с 1 апреля 2026 года. Тогда Банк России ужесточил правила оценки платежеспособности. Например, теперь выписки по счетам подходят не для всех видов дохода. Их можно использовать, чтобы подтвердить зарплату, пенсию, социальные выплаты или доход от сдачи квартиры. Однако, если человек получает деньги со вкладов или от продажи акций, придется приносить дополнительные справки.

Раньше банки могли предположить доход клиента исходя из его трат. С апреля так делать запретили. Любые дополнительные источники дохода теперь нужно подтверждать документально.

Особые изменения коснулись индивидуальных предпринимателей. Раньше ИП могли подтверждать доходы бумагами, которые сами себе оформляли. С апреля так уже делать нельзя. Требуются налоговые декларации и книга учета доходов и расходов. При этом предприниматели по-прежнему могут выдавать справки о зарплате своим сотрудникам.

У заемщиков остались привычные способы подтверждения дохода: 

  • справка 2-НДФЛ;

  • выписка по зарплатному счету;

  • данные из государственных систем (например, из налоговой).

В ЦБ объяснили цель изменений. Это необходимо, чтобы сделать оценку платежеспособности более точной. Банки будут лучше понимать, сможет ли человек выплатить кредит, а значит, снизятся риски выдачи займов тем, кто не сможет их вернуть.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Кредит Банк ЦБ Доход Самозанятость
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Это просто маркетплейс мужиков»: как журналистка искала любовь в приложении для знакомств, но удалила профиль
Василина Березкина
Мнение
У Овна — карьера, у Рака — семья: ярославский астролог рассказала, чего ждать от лета каждому знаку
Анна Хрусталёва
астрология
Мнение
Месть подается холодной. На экраны вышла полная версия фильма «Убить Билла» — стоит ли тратить пять часов на кровавую картину
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
«Деньги — мотиватор»: вахтовик — о работе на Севере, зарплате и молодежи
Яков Феоктистов
Мнение
«Включить фоном и начать уборку»: что не так с фильмом «Майкл», переснятым по требованию семьи
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Рекомендуем