Смартфоны и автозапчасти подорожают? Как повлияет на цены введение НДС на зарубежные товары с маркетплейсов

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В правительстве обсуждается введение НДС на все импортные товары, приобретаемые через зарубежные маркетплейсы, даже если их стоимость не превышает 200 €. Для более дорогих посылок сверху накинут еще и ввозную пошлину. Одни эксперты пророчат повышение цен и исчезновение уникальных товаров, другие ждут долгожданного «обеления» рынка и создания равных условий для всех. Подробности — в материале MSK1.RU.

Два сценария

Обсуждаются два принципиально разных подхода.

Разницу в этих стратегиях в беседе с MSK1.RU описывает Денис Голдман, основатель коммуникационного агентства «Голдман и По».

Эксперт указывает на то, что Минфин предлагает действовать по классической поэтапной схеме, давая рынку время перевести дух. Согласно плану ведомства, НДС на покупки до 200 € будет вводиться постепенно:

с 2027 года ставка составит скромные 7%;

в 2028 году она вырастет до 14%;

и лишь к 2029 году достигнет полноценных 22%.

Однако у этого плана есть оппонент. Минпромторг настаивает на другом варианте: ввести полный НДС в размере 22% сразу же, с 1 января 2027 года, без каких-либо переходных периодов.

«Важный контекст: с начала 2026 года базовая ставка НДС в России уже выросла с 20% до 22%, и новая мера накладывается на уже повышенную налоговую нагрузку», — напоминает Денис Голдман.

При мягком сценарии Минфина рост цен в первый год будет практически незаметен — в пределах 5–7%. Но к 2029 году накопленный эффект всё равно сделает свое дело, и популярные категории товаров, такие как смартфоны, автозапчасти и электроника, по мнению эксперта, подорожают на четверть. Если же возобладает жесткая позиция Минпромторга, этот эффект потребители могут получить мгновенно.

Логистический тупик и уход мелких продавцов

Как объясняет Денис Голдман, новые жесткие требования по таможенному оформлению неизбежно усложнят и затормозят логистику. По его оценкам, дополнительные расходы на таможенных брокеров, оформление деклараций и администрирование «добавят к стоимости товаров от 10 до 30% еще до применения самой налоговой ставки».

В результате мелкие зарубежные продавцы, которые сегодня обеспечивают уникальный и нишевый ассортимент на российских маркетплейсах, могут не справиться с бюрократическим давлением и покинут наш рынок.

«И их место займут крупные игроки с более узкой и стандартизированной линейкой. Там, где отечественных аналогов нет или они уступают по качеству, потребитель окажется перед простым выбором: платить существенно больше за импорт или переходить на худший продукт», — констатирует Голдман.

Другое мнение

Однако далеко не все эксперты видят в грядущих изменениях исключительно негативный подтекст. Существует мнение, что нынешняя система беспошлинного ввоза — это гигантская лазейка для нелегального бизнеса, которая душит отечественных производителей и честных импортеров, играющих по правилам.

Президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер юридической компании «Лекс Альянс» Артур Леер в интервью MSK1.RU подчеркивает, что говорить об автоматическом и резком удорожании всех товаров на маркетплейсах было бы некорректно. По его словам, ключевая задача государства — не переписать ценники, а «выровнять условия для всех участников рынка и сформировать единые, прозрачные правила игры».

Леер обращает внимание на важную юридическую деталь, которую часто упускают из виду обыватели. Обсуждаемые нормы Минфина регулируют исключительно сектор товаров для личного пользования, которые граждане заказывают напрямую на зарубежных площадках.

«Это отдельный сегмент рынка, который не следует напрямую связывать с товарами, продающимися на отечественных маркетплейсах. По закону продукция, реализуемая на российских площадках, должна ввозиться юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями для последующей продажи с соблюдением всех требований. Поэтому прямой зависимости между порогом в 200 € и стоимостью товаров на маркетплейсах нет», — считает Артур Леер.

Ликвидация серых схем и карго-доставки

Реальная проблема, по словам Леера, кроется в том, что огромная часть коммерческих продавцов сегодня маскируется под обычных покупателей. Они заказывают оптовые партии товаров мелкими посылками до 200 € на имена родственников и подставных лиц, обходя уплату пошлин, НДС и обязательную сертификацию, а затем перепродают их на российских площадках. По факту это почти контрабанда, которая ставит честный бизнес в заведомо проигрышное положение.

Именно с этим серым механизмом и намерено бороться государство. Маркетплейсы уже начали запрашивать у продавцов разрешительные документы, хотя лазейки всё еще остаются.

Артур Леер уверен, что, если новые налоговые правила будут приняты, рынок действительно ждет тектоническая корректировка, но она пойдет ему на пользу.

Цены в некоторых категориях могут измениться, но причиной станет не сам налог, а «постепенное вытеснение с рынка контрабандной и контрафактной продукции, которая конкурировала с легальным импортом исключительно за счет обхода законов», считает эксперт.

Более того, эксперт приводит парадоксальный, на первый взгляд, аргумент: легальный ввоз товаров в долгосрочной перспективе может оказаться даже дешевле и выгоднее для бизнеса, чем использование полулегальных схем.