Банки будут замораживать ваши переводы: в чем дело

Механизм заработает в 2027 году Источник: Дарья Селенская / Городские порталы

На этой неделе Госдума приняла закон, который позволит банкам приостанавливать подозрительные переводы на срок до шести часов. Планируется, что новые правила помогут в борьбе с кибермошенничеством и спасут жертв аферистов от потери денег. О том, как будет работать нововведение, рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Банки смогут временно приостанавливать подозрительные переводы клиентов на срок до шести часов. Такой механизм позволит задерживать перевод денежных средств, если операция имеет признаки мошеннической или совершается под влиянием злоумышленников», — объяснил юрист.

Во время блокировки банк сможет связаться с клиентом и проверить, по своему ли желанию тот собирается перевести деньги. Эта мера станет дополнительной к действующим ограничениям. Так, банки уже могут приостанавливать на 48 часов переводы на счета, которые есть в базе Банка России о мошеннических реквизитах. Новый механизм будут использовать в ситуациях, когда банк уже приостановил подозрительную операцию, но клиент все-таки подтвердил распоряжение или попытался снова сделать перевод.