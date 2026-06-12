В истории человечества появился первый триллионер — кто им стал

Бизнесмен до этого удерживал первенство среди самых богатых людей мира Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Американский предприниматель Илон Маск стал первым в мире долларовым триллионером. Как пишет Reuters, этому поспособствовало первичное публичное размещение и продажа акций его компании SpaceX.

SpaceX — американская компания, основанная Маском в 2002 году. Занимается производством космической техники.

«Сейчас основная часть состояния Маска связана со SpaceX, где его доля оценивается примерно в 866 миллиардов долларов. Вместе с Tesla и остальными активами его состояние превысит 1,1 триллиона долларов в момент начала торгов в пятницу, согласно расчетам Forbes и Reuters, основанным на документах компании», — отмечает агентство.

Отмечается, что в ходе первичного публичного размещения акций 11 июня компания SpaceX привлекла рекордные 75 миллиардов долларов. В публикации отмечается, что такой результат от продажи акций подчеркивает интерес инвесторов к бизнес-проектам Маска.

«Немногие бизнес-лидеры были так глубоко укоренены в массовой культуре, как Илон Маск, амбициозный предприниматель, ставший центральной фигурой в интернет-культуре и скопивший состояние, сделавшее его первым в мире триллионером», — пишет Reuters.