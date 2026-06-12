Россияне массово снимают наличные. Зачем они это делают и надо ли вам

Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Спрос на наличные в России резко вырос на фоне перебоев с мобильным интернетом и опасений, что оплата картой может временно не работать. «Фонтанка» разбиралась, зачем россияне снимают деньги, сколько наличных стоит держать дома, нужно ли забирать средства со вкладов и какую сумму эксперты рекомендуют иметь про запас.

Рекордный рост наличных в обращении: что показала статистика ЦБ

В мае объем наличных денег в обращении в России увеличился на 381,2 миллиарда рублей. Для этого месяца это максимальное значение с 1995 года — за всё время раскрытия подобных данных Центральным банком, обратили внимание в РБК.

Повышенный спрос на наличку сохраняется третий месяц подряд: в апреле он составил 678,7 миллиарда рублей, в марте — 301,1 миллиарда. С начала года объем наличных в обращении вырос на 1,09 триллиона рублей. Как отмечает издание, больше было только в январе–мае 2020 года — в период пандемии.

Почему россияне стали чаще снимать наличные в 2026 году

Эксперты выделяют четыре основные причины. Первую ранее озвучил в своих материалах сам ЦБ: отключения мобильного интернета, из-за которых гражданам и бизнесу приходится формировать запас наличных для осуществления текущих платежей.

Это всё равно не значит, что население массово уходит из безнала, скорее люди просто хотят иметь небольшой запас на продукты, лекарства, транспорт и мелкие покупки, если оплата картой временно не пройдет. Владимир Чернов аналитик Freedom Global

Второй фактор — это сезонность. Эксперт напоминает, что в мае были длинные выходные и праздники, выросли расходы на поездки, дорогу и покупки в небольших торговых точках.

«В таких ситуациях наличные по-прежнему удобнее, особенно за пределами крупных городов», — отмечает он.

Третья причина — продолжающаяся адаптация бизнеса к налоговым изменениям, вступившим в силу с 2026 года. Часть операций уходит в «тень».

Рост использования наличных денег может быть сигналом роста «серой» экономики, что является обычным и ожидаемым явлением в условиях ухудшения финансового состояния большинства компаний. Владимир Брагин директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал»

Наконец, люди могут реагировать на различные «страшилки», добавляет аналитик. Одна из самых распространенных касается конфискации депозитов. О том, почему это невыгодно и даже вредно государству, «Фонтанка» писала здесь.

«Скорее всего, имеет место совокупность перечисленных причин», — говорит Брагин.

Будут ли россияне и дальше снимать деньги со счетов

По мнению Владимира Чернова, летом спрос на наличные всё еще будет оставаться повышенным — из-за нестабильной работы связи и интернета. Люди продолжат держать часть денег в наличной форме.

«Скорее всего, повышенный спрос сохранится до конца лета, а потом темпы должны снизиться, так как многие уже создадут себе запас и дальше будут просто его пополнять по мере расходов», — предполагает он.

Без нового «внешнего повода» сильный прирост наличных в обороте маловероятен.

Пока это больше история про бытовую подстраховку, а не про отказ от банковских карт и счетов. Владимир Чернов аналитик Freedom Global

Нужно ли сейчас снимать деньги со вкладов и банковских карт

По оценке эксперта, снимать наличные имеет смысл людям, которые часто ездят между регионами, живут в местах с нестабильной связью, пользуются небольшими магазинами, рынками, такси, аптеками и поставщиками бытовых услуг. Также небольшой запас нужен перед поездками, праздниками или массовыми мероприятиями.

А вот снимать все деньги со счетов и вкладов бессмысленно, предупреждает Чернов, поскольку это дополнительный риск.

Наличные можно потерять, их могут украсть, а проценты по ним не начисляются. Пока ставки по вкладам и накопительным счетам остаются высокими, основную часть денег разумнее держать в банке. Владимир Чернов аналитик Freedom Global

В последней декаде мая максимальная процентная ставка по вкладам в топ-10 банках страны опустилась примерно до 13%, но это всё еще высокий уровень доходности. Как ни парадоксально, именно банковские депозиты остаются самыми доходными инструментами, говорил глава Сбербанка Герман Греф.

Какую сумму наличных стоит держать дома на случай перебоев со связью

Много денег снимать не нужно. Наличных должно хватить на базовые расходы на 3–5 дней. В их число входят продукты, лекарства, транспорт, такси и мелкие бытовые покупки.

Для 1 человека обычно достаточно 10–15 тысяч рублей. Для семьи в крупном городе разумный запас 25–40 тысяч рублей. Владимир Чернов аналитик Freedom Global

Если в регионе часто бывают перебои со связью или человек регулярно перемещается между регионами, он может держать при себе сумму на 1–2 недели расходов. «Больше снимать особого смысла нет, если нет крупных наличных платежей», — подчеркивает эксперт.