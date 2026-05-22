Настало время борща. За год он подешевел на 20%

Журналисты учли сезонность и скидки, дотошно повторили точь-в-точь набор продуктов, приняли во внимание изменение покупательной способности рубля и ахнули!

Базово информацию о снижении цен из так называемого «борщевого набора» наши питерские коллеги из «Фонтанки» взяли из данных Росстата. Однако, понимая принцип составления его таблиц, перепроверили это своим методом.

Как покупать продукты для борща

Мы нашли свои собственные чеки из одного из крупных гипермаркетов города за май 2025 года и сравнили с нынешними ценами в нем же. Таким образом, в расчет были приняты скидки, на которые обращает внимание любой покупатель в реальной жизни (в отличие от Росстата). Кроме того, для расчетов брались ровно те же самые бренды и размеры упаковки, что и год назад. Так что эксперимент можно считать максимально чистым.

Также мы учли, что рубль сегодня и рубль год назад — это не то же самое. В силу объективных макроэкономических причин его покупательная способность упала. То есть в теории 1200 рублей тогда сейчас стоят дешевле, и, чтобы купить что-то равнозначное, их нужно больше. И по логике вещей наш набор должен был стать дороже даже без повышения цен. Однако в реальности он оказался даже дешевле — на 185 рублей.

Оговоримся: мы вели себя как самые нормальные люди. Не выверяли по 350 граммов свеклы или 800 граммов картошки. Всего брали по килограмму. И упаковку сметаны обычную взяли, а не отмеряли по ложке на тарелку. И зелени взяли нормально, чтобы точно хватило. Ну и растительного масла для зажарки взяли, естественно, бутылку, а томатной пасты — банку. Останется так останется.

Как подешевел набор для борща в Петербурге

Доля мяса

У всех подобных наборов — вроде «борщевого» или «блины на Масленицу», «кулич на Пасху», «оливье на Новый год» — есть одна общая проблема. В них присутствует какой-то один самый дорогой ингредиент, и изменение цены на него перекашивает всё остальное. То есть, на сколько бы ни подешевела мука, цена блинов с икрой будет определяться исключительно стоимостью икры.

В борще такой ингредиент традиционно — мясо. Потому что ну сколько там эти овощи стоили? Однако последние пару лет как раз овощи сошли с ума. Картошка и капуста по 100 рублей стали новой нормой жизни, а то, что огурцы и помидоры теперь дороже мяса, уже перестало удивлять.

Так что в общей цене «борщевого набора» на мясо теперь приходится всего 22%, тогда как, например, в 2020 году было 35%, а в 2017-м — 40%. И это притом, что поразительным образом собственно свинина — самый дешевый отруб, например окорок или лопатка, — за 10 лет почти не изменилась в цене. Вот каталог одного из гипермаркетов за 2016 год: окорок без кости по 239 рублей за кило. А вот тот же магазин ровно 10 лет спустя: 249. Мистика!

Как бы то ни было, факт остается фактом: за год борщ подешевел на 15% в номинальном выражении и на 20% — в реальном.

Почему так дешево

Опрошенные «Фонтанкой» эксперты оказались в недоумении. Одни просто не поверили, что такое возможно, другие начали рассуждать на тему засилья импорта, который демпингует и оставляет честного русского фермера без штанов. Третьи прикинули: в прошлом году был хороший урожай, наверное, остались хорошие запасы с осени.

В целом это наиболее вероятное объяснение. Но его необходимо уточнить: главная проблема в стране не собственно с урожаем. Так-то мы и картошку, и капусту, и свеклу с морковкой даже экспортируем понемногу: в Азербайджан (!), Казахстан, Узбекистан, Армению, Киргизию. Беда у нас с мощностями по переработке и хранению. Огромные объемы попросту не доживают до весны, и тогда спрос на них сильно перевешивает предложение. Вполне похоже на то, что российские аграрии и их верные помощники, которых принято презрительно называть «перекупщики», научились сохранять урожай до мая.