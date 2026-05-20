Экономика Кризис-2026 Эксперт Бежать за валютой и дешевой техникой? Экономисты объяснили, из-за чего падает доллар и что будет дальше

Американская валюта не стоила так с февраля 2023-го

Эксперты рассказали, что значит упавший до 71 рубля доллар | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В среду, 20 мая, Центральный банк установил официальную цену на доллар в 71 рубль 35 копеек. Днем ранее американская валюта была более чем на рубль дороже, но уже тогда вне биржи опускалась до 71 рубля впервые с февраля 2023-го.

MSK1.RU узнал у экспертов, будет ли дальше падать доллар, стоит ли бежать за ним и что это вообще значит для россиян.

«Картинка не очень хорошая»

Доктор экономических наук и профессор Игорь Бельских в беседе с корреспондентом MSK1.RU назвал нынешний курс доллара «хорошей новостью для экономики»: «Импортные товары, в том числе лекарства, бытовая электроника и продовольствие, станут дешевле. Например, египетский картофель и сливочное масло, комплектующие для ремонта и так далее. К тому же сам ассортимент может расшириться: появится большая возможность по расширению завоза, даже с учетом санкций».

Как менялась цена на доллар весной 2026-го | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

При этом фирмы и люди, которые проводят операции в долларах, понесут существенные убытки, им придется меняться и искать другие варианты для заработка. Бежать и скупать американскую валюту, по словам эксперта, пока не стоит: «В 2014–2015 годах все ждали, что доллар резко подорожает. Но в итоге этого не случилось. Потом он вырос до 60 рублей, все говорили: „О-о, сейчас подскочит!“ Но он упал до 54. И так же здесь: все ждали сотню, а в итоге американская валюта стала по 70».

По словам Бельских, одна из причин падения доллара — ситуация в Иране. Мол, нефть и газ выросли в цене и за каждый проданный баррель наша страна получает дополнительные 40 долларов — это и привело к стабильному рынку валюты в России.

Всё будет зависеть от того, сможем ли мы продавать нашу нефть так дальше. Чем дольше Иран сопротивляется, тем нам выгоднее.

Игорь Бельских

доктор экономических наук и профессор

Пострадавшими от падения окажутся экспортеры: из-за низкого курса их доходы могут упасть. А это, в свою очередь, ударит по российскому бюджету, ведь он привык получать много налогов от экспортных товаров.

По прогнозу экономиста, до начала осени цена за доллар может варьироваться от 65 до 75 рублей.

«Курс доллара сейчас в ситуации неопределенности. Точно сказать, сколько он будет стоить через пару месяцев, сложно. Но примерные параметры есть. Если иранский конфликт затихнет, то валюта будет несколько дороже», — объяснил доктор экономических наук.

Директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев уточнил MSK1.RU, что ничего внезапного в подешевевшем долларе нет.

«Это много на что влияет, но что с этим делать, непонятно. Потому что механизмов управления этим практически нет в руках российской власти, доллар может дальше терять там стоимость, — говорит эксперт. — Если вы ездите за границу, это, конечно, удобно, импорт дорожает не так быстро, да и инфляция сдерживается».

Правда, хорошего, по мнению собеседника MSK1.RU, в нынешней ситуации мало: тем же экспортерам тяжело конкурировать с импортом, ведь их конкуренты из-за рубежа привезут товары дешевле.

«Мы понимаем, что рано или поздно всё закончится и вернется на круги своя. А значит, рубль будет сильно дешеветь. К этому тоже надо готовиться. В общем, картинка, на мой взгляд, не очень хорошая».

Ранее MSK1.RU рассказывал про почти нулевой рост российской экономики и как это отразится на обычных людях. Всё, что связано с глобальным финансовым кризисом, мы собираем в отдельном сюжете.

Михаил Мечев
Комментарии
2
Гость
15 минут
Главная причина покупки доллара, это неопределённость того, что будет с вкладами и вообще что будет с рублём. А что то будет. Нехорошее. И в ближайшее время.
Гость
9 минут
Чтоб покупать доллары нужны рубли, а все свободные рубли уходят на еду из пятёрочки и оплату услуг жкх и всяких там капитальных ремонтов с ОДНами. Не на что покупать.
