НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +24

2 м/c,

с-в.

 758мм 57%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
Не хватает педагогов
Кто зарабатывает на Волге
Здоровье под контролем
Как прошел матч «Локомотив» — «Ак Барс»
Как отметить свадьбу в Ярославле
Давка в автобусе
Привезут детей из Запорожья
Сбили БПЛА
Когда включат горячую воду
Экономика Кризис-2026 Эксперт «Пузырь уже сдулся». Российскую экономику ждет почти нулевой рост. Что это значит для всех нас?

«Пузырь уже сдулся». Российскую экономику ждет почти нулевой рост. Что это значит для всех нас?

Эксперты ждут результатов первого полугодия, но и так уже ситуация понятна

774
А нам всем остается ждать переписывания ценников | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUА нам всем остается ждать переписывания ценников | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

А нам всем остается ждать переписывания ценников

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Правительство озвучило свежий прогноз экономического роста. Вице-премьер Александр Новак заявил, что в 2026 году рост экономики составит всего 0,4% (до этого ожидали рост в 1,3%). Потом показатели тоже умеренные — от 1,4% в 2027-м до 2,4% в 2029 году.

«Экономика находится в фазе медленного восстановления. Многие регионы не наблюдают существенного запуска новых производств. Основные вызовы — это дефицит кадров, дорогие деньги и внешнее давление», — говорит MSK1.RU доцент РЭУ имени Плеханова Ольга Романченко.

Причем, по ее мнению, все эти негативные факторы прежде всего влияют на крупный бизнес, для которых рост и модернизация требуют новых квалифицированных работников и инвестиций.

Ну а что всё это значит для обывателя? Какое дело обычному россиянину должно быть до статистической эквилибристики, непревзойденными мастерами которой являются чиновники? MSK1.RU попросила расшифровать прогнозы правительства — пересказать их понятным языком — ведущего эксперта Центра политических технологий, экономиста Никиту Масленникова.

— Прогноз роста экономики сократили почти что до нуля. Что с этого обычному россиянину?

— Заметнее всего будет то, что рост реальных зарплат окажется гораздо ниже, чем в прошлом году. По номинальным зарплатам темп роста — 7,9% (почти в два раза меньше), а по реальным — 2,2% (ниже порядка более чем в три раза).

Возьмем еще реально располагаемые доходы населения — это те доходы, которые у вас остаются за вычетом инфляции и обязательных платежей. Тут рост — 0,8% в год. Итог: благосостояние резко улучшаться не будет.

— А что будет с ценами? Правда ли инфляция будет всего 4%?

— Конечно, никаких 4% инфляции мы в этом году не увидим. Думаю, будет ближе к прогнозу Минэкономразвития, а это 5,3%.

Это означает, что ставка Центробанка будет снижаться меньшими темпами, чем это виделось еще несколько месяцев назад. Стало быть, ставки по потребительским кредитам пойдут вниз, но медленнее. С другой стороны, есть позитивная новость: это означает, что меньшими темпами будут снижаться ставки по банковским вкладам. Поясняю: держать деньги в банках всё-таки еще выгодно, потому что ставки будут примерно вдвое превышать расчетную инфляцию.

— Если кредиты будут менее доступными, выходит, и пузырь потребительского кредитования начнет сдуваться?

— Он уже сдувается. Проценты по потребительским кредитам сейчас уже не очень высокие, они умеренные. Кроме того, Центробанк резко ужесточает требования к банкам. Сейчас процент отказов по заявлениям на кредит составляет около 80%. И у нас достаточно высокая просрочка по потребительским кредитам — выше 11%.

Центробанк, напомню, ужесточил нормативы кредитования в зависимости от коэффициента предельной долговой нагрузки. Если человек тратит более 50% ежемесячного дохода на обслуживание кредита ранее взятого, то это практически красная линия для выдачи новых кредитов.

— Доллар и евро сейчас стоят как весной 2023 года. И валюта будет дальше дешеветь?

— Среднегодовой курс доллара — 81,5 рубля. Кстати, валютный фактор будет меньше влиять на инфляцию. С другой стороны, это создает дополнительную мотивацию у людей покупать валюту, потому что прогноз на 2029 год — уже свыше 90 рублей за доллар. Люди будут покупать валюту, как они делали в апреле. Тогда, напомню, купили валюты более чем на 108 млрд рублей, почти вдвое больше, чем в марте.

— В России почти 25 миллионов предпринимателей. Малый бизнес несколько лет был экономическим локомотивом. В этом году, похоже, запас хода исчерпан, вы согласны?

— Я бы дождался конца первого полугодия, чтобы посмотреть, как на динамику деловой активности в малом бизнесе и сфере услуг повлияли налоговые послабления, принятые Госдумой 14 апреля.

Плюс на малый бизнес повлияет то, как начнет регулироваться работа маркетплейсов. А это реальная конкурентная угроза. Посмотрим, как начнет работать реестр цифровых платформ, создание которого инициировало правительство.

В общем, прямо сейчас я боюсь что-то сказать более-менее правдоподобное по поводу малого и среднего бизнеса. Но в целом, понятно, что это будет сложный год для экономики в целом, и для малого и среднего бизнеса он принесет серьезные испытания.

Вам тяжелее стало жить в финансовом плане?

Да
Нет
Не знаю
ПО ТЕМЕ
Дмитрий Капустин
Кризис Рост экономики Подорожание продуктов Обнищание населения Инфляция Рост безработицы
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Гость
18 мая, 10:03
Смешно читать про псевдорост и уровень инфляции. Лишь бы не расстроить сами знаете кого. Вцепились в свои кресла, ничего для страны толком не сделали, а их все держат и держат, только должности меняют. Круговая порука наверху во всем. Только надо знать историю, которая не учит, а карает за незнание.
Гость
18 мая, 10:11
Смотрю на цены в магазинах, на заправках и не понимаю, где этот Новак и компания учились математике?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Рекомендуем