«Пузырь уже сдулся». Российскую экономику ждет почти нулевой рост. Что это значит для всех нас?

Правительство озвучило свежий прогноз экономического роста. Вице-премьер Александр Новак заявил, что в 2026 году рост экономики составит всего 0,4% (до этого ожидали рост в 1,3%). Потом показатели тоже умеренные — от 1,4% в 2027-м до 2,4% в 2029 году.

«Экономика находится в фазе медленного восстановления. Многие регионы не наблюдают существенного запуска новых производств. Основные вызовы — это дефицит кадров, дорогие деньги и внешнее давление», — говорит MSK1.RU доцент РЭУ имени Плеханова Ольга Романченко.

Причем, по ее мнению, все эти негативные факторы прежде всего влияют на крупный бизнес, для которых рост и модернизация требуют новых квалифицированных работников и инвестиций.

Ну а что всё это значит для обывателя? Какое дело обычному россиянину должно быть до статистической эквилибристики, непревзойденными мастерами которой являются чиновники? MSK1.RU попросила расшифровать прогнозы правительства — пересказать их понятным языком — ведущего эксперта Центра политических технологий, экономиста Никиту Масленникова.

— Прогноз роста экономики сократили почти что до нуля. Что с этого обычному россиянину?

— Заметнее всего будет то, что рост реальных зарплат окажется гораздо ниже, чем в прошлом году. По номинальным зарплатам темп роста — 7,9% (почти в два раза меньше), а по реальным — 2,2% (ниже порядка более чем в три раза).

Возьмем еще реально располагаемые доходы населения — это те доходы, которые у вас остаются за вычетом инфляции и обязательных платежей. Тут рост — 0,8% в год. Итог: благосостояние резко улучшаться не будет.

— А что будет с ценами? Правда ли инфляция будет всего 4%?

— Конечно, никаких 4% инфляции мы в этом году не увидим. Думаю, будет ближе к прогнозу Минэкономразвития, а это 5,3%.

Это означает, что ставка Центробанка будет снижаться меньшими темпами, чем это виделось еще несколько месяцев назад. Стало быть, ставки по потребительским кредитам пойдут вниз, но медленнее. С другой стороны, есть позитивная новость: это означает, что меньшими темпами будут снижаться ставки по банковским вкладам. Поясняю: держать деньги в банках всё-таки еще выгодно, потому что ставки будут примерно вдвое превышать расчетную инфляцию.

— Если кредиты будут менее доступными, выходит, и пузырь потребительского кредитования начнет сдуваться?

— Он уже сдувается. Проценты по потребительским кредитам сейчас уже не очень высокие, они умеренные. Кроме того, Центробанк резко ужесточает требования к банкам. Сейчас процент отказов по заявлениям на кредит составляет около 80%. И у нас достаточно высокая просрочка по потребительским кредитам — выше 11%.

Центробанк, напомню, ужесточил нормативы кредитования в зависимости от коэффициента предельной долговой нагрузки. Если человек тратит более 50% ежемесячного дохода на обслуживание кредита ранее взятого, то это практически красная линия для выдачи новых кредитов.

— Доллар и евро сейчас стоят как весной 2023 года. И валюта будет дальше дешеветь?

— Среднегодовой курс доллара — 81,5 рубля. Кстати, валютный фактор будет меньше влиять на инфляцию. С другой стороны, это создает дополнительную мотивацию у людей покупать валюту, потому что прогноз на 2029 год — уже свыше 90 рублей за доллар. Люди будут покупать валюту, как они делали в апреле. Тогда, напомню, купили валюты более чем на 108 млрд рублей, почти вдвое больше, чем в марте.

— В России почти 25 миллионов предпринимателей. Малый бизнес несколько лет был экономическим локомотивом. В этом году, похоже, запас хода исчерпан, вы согласны?

— Я бы дождался конца первого полугодия, чтобы посмотреть, как на динамику деловой активности в малом бизнесе и сфере услуг повлияли налоговые послабления, принятые Госдумой 14 апреля.

Плюс на малый бизнес повлияет то, как начнет регулироваться работа маркетплейсов. А это реальная конкурентная угроза. Посмотрим, как начнет работать реестр цифровых платформ, создание которого инициировало правительство.

В общем, прямо сейчас я боюсь что-то сказать более-менее правдоподобное по поводу малого и среднего бизнеса. Но в целом, понятно, что это будет сложный год для экономики в целом, и для малого и среднего бизнеса он принесет серьезные испытания.