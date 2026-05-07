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Экономика Пенсионеры могут получить до 70 тысяч в мае — кому положены дополнительные выплаты

Пенсионеры могут получить до 70 тысяч в мае — кому положены дополнительные выплаты

Разбираемся в вопросе

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Ветераны получат выплаты | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUВетераны получат выплаты | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Ветераны получат выплаты

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

С 2019 года ветераны Великой Отечественной войны получают федеральную выплату в размере 10 тысяч рублей перед 9 Мая. Ее перечисляет Социальный фонд России на основании Указа президента № 186 от 24 апреля 2019 года. Кроме федеральной выплаты, многие регионы выделяют ветеранам дополнительные средства из местных бюджетов. Например, в Москве суммы доходят до 70 тысяч рублей, а в Тверской области — до 55 тысяч. Разбираемся в деталях.

Кто имеет право на выплату

Выплату ко Дню Победы получат:

  • ветераны, служившие в армии во время ВОВ;

  • люди, получившие инвалидность из‑за ранений в районах боевых действий;

  • участники боевых операций;

  • те, кто выполнял спецзадания в тылу врага и на территориях других стран.

Выплата положена гражданам РФ, постоянно живущим в России, Латвии, Литве и Эстонии.

Размеры региональных выплат в 2026 году

Москва:

  • 70 тысяч рублей — участники и инвалиды ВОВ, военнослужащие, служившие вне действующей армии, награжденные орденами и медалями, обладатели медалей «За оборону Ленинграда» и «За оборону Москвы», инвалиды с детства из‑за ранений на войне, трудившиеся на московских предприятиях в блокадные дни, строители оборонительных рубежей под Москвой и другие;

  • 40 тысяч рублей — обладатели знаков «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», вдовы погибших военных (если не вступили в повторный брак), бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, почетные доноры СССР, получившие знаки отличия в годы войны, и другие;

  • 25 тысяч рублей — граждане, родившиеся до 31 декабря 1931 года.

Московская область:

  • 70 тысяч рублей — участники и инвалиды ВОВ, которые непосредственно вели боевые действия на фронтах;

  • 40 тысяч рублей — труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, вдовы (вдовцы) погибших инвалидов и участников войны, а также бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей.

Санкт‑Петербург и Ленинградская область:

  • 10 тысяч рублей — ветераны ВОВ, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и блокадники;

  • 5 тысяч рублей — вдовы (вдовцы) погибших либо умерших участников войны и «дети войны» (родившиеся до 3 сентября 1945 года).

Свердловская область:

  • 25 тысяч рублей — ветераны и инвалиды ВОВ;

  • 1 тысяча рублей — дети погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих.

Тверская область (выплаты увеличены на 10% по сравнению с запланированной суммой):

  • 55 тысяч рублей — инвалиды и ветераны ВОВ;

  • 27,5 тысячи рублей — блокадники, пережившие осаду Севастополя и Сталинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы погибших участников войны, родители и вдовы погибших Героев России;

  • 16,5 тысячи рублей — труженики тыла;

  • 11 тысяч рублей — вдовы умерших инвалидов и участников войны, дети войны.

Как и когда придут деньги

Праздничные выплаты начали поступать с 3 апреля, все средства доставят получателям до 9 мая.

Никаких заявлений писать не нужно — деньги начисляются автоматически на основании данных фонда. Региональные выплаты также приходят без обращения в соцзащиту. Средства поступят на банковский счет или почтой (в зависимости от графика получения пенсии).

Уточнить меры поддержки в своем регионе можно в местной администрации или региональном правительстве.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Пенсионер Деньги Выплата
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Комментарии
5
Гость
7 мая, 10:29
Позора
Гость
7 мая, 10:29
Это позор Ярославской власти, позор который у пенсионеров отобрал бесплатный проезд в общественном транспорте у пенсионеров и инвалидов, и люди за эту власть защищают эту власть
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Гость
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