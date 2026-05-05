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Пенсия оказалась меньше, чем ожидалось: как вернуть положенные деньги. Инструкция

Проверьте правильность начислений

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Суды чаще всего встают на сторону пенсионеров | Источник: Дарья Шутова / MSK1.RUСуды чаще всего встают на сторону пенсионеров | Источник: Дарья Шутова / MSK1.RU

Суды чаще всего встают на сторону пенсионеров

Источник:

Дарья Шутова / MSK1.RU

Данные о стаже и заработке в Социальном фонде не всегда совпадают с реальностью. Причиной могут быть ошибка бухгалтера, технический сбой, утрата документов или человеческая невнимательность. В результате пенсию часто назначают меньше положенного. Как проверить начисления и добиться перерасчета, рассказал член Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Каждый гражданин вправе проверить правильность начислений. Для этого нужно получить выписку из индивидуального лицевого счета через личный кабинет на сайте Социального фонда или через «Госуслуги». В выписке содержатся сведения о периодах работы, суммах взносов и пенсионных коэффициентах.

Полученные данные о стаже следует сравнить с записями в трудовой книжке. Стоит проверить, учтены ли «советский» стаж до 1991 года, включены ли периоды ухода за детьми, нет ли пропусков по ликвидированным предприятиям.

Если нашли расхождения, нужно обратиться в клиентскую службу Социального фонда по месту жительства, написать заявление о корректировке счета и приложить копии подтверждающих документов (трудовые договоры, справки о зарплате, военные билеты, свидетельства о рождении детей). Сотрудники фонда сами направят запросы в архивы.

При обнаружении ошибки по вине фонда или работодателя перерасчет сделают задним числом с момента назначения пенсии, уточнил юрист в беседе с агентством «Прайм». Срок давности не ограничен. 

Если пенсионер не согласен с результатом или получил отказ, он может запросить в Социальном фонде копию решения о назначении пенсии с полным арифметическим расчетом. Затем, если ошибку не исправили, можно обратиться с жалобой в прокуратуру или подать иск в суд. Практика показывает, что при наличии документальных подтверждений суды встают на сторону пенсионеров, заключил Виноградов.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Пенсия Социальный фонд Перерасчет Выплаты и пособия
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Комментарии
18
Гость
5 мая, 14:13
Никак, бабки! На что наголосовали, то и получаете 🎉
Гость
5 мая, 10:50
А Гарант сколько вам обещал? Надеемся на Ваше понимание.
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Гость
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