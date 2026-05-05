Пенсия оказалась меньше, чем ожидалось: как вернуть положенные деньги. Инструкция

Суды чаще всего встают на сторону пенсионеров Источник: Дарья Шутова / MSK1.RU

Данные о стаже и заработке в Социальном фонде не всегда совпадают с реальностью. Причиной могут быть ошибка бухгалтера, технический сбой, утрата документов или человеческая невнимательность. В результате пенсию часто назначают меньше положенного. Как проверить начисления и добиться перерасчета, рассказал член Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Каждый гражданин вправе проверить правильность начислений. Для этого нужно получить выписку из индивидуального лицевого счета через личный кабинет на сайте Социального фонда или через «Госуслуги». В выписке содержатся сведения о периодах работы, суммах взносов и пенсионных коэффициентах.

Полученные данные о стаже следует сравнить с записями в трудовой книжке. Стоит проверить, учтены ли «советский» стаж до 1991 года, включены ли периоды ухода за детьми, нет ли пропусков по ликвидированным предприятиям.

Если нашли расхождения, нужно обратиться в клиентскую службу Социального фонда по месту жительства, написать заявление о корректировке счета и приложить копии подтверждающих документов (трудовые договоры, справки о зарплате, военные билеты, свидетельства о рождении детей). Сотрудники фонда сами направят запросы в архивы.

При обнаружении ошибки по вине фонда или работодателя перерасчет сделают задним числом с момента назначения пенсии, уточнил юрист в беседе с агентством «Прайм». Срок давности не ограничен.