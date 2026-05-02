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Экономика Как выбраться из долговой ямы, если советы по экономии не помогают: пошаговый план

Как выбраться из долговой ямы, если советы по экономии не помогают: пошаговый план

Ощущение нехватки денег легко снять

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Кредитка&nbsp;— это самый дорогой и коварный инструмент | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUКредитка&nbsp;— это самый дорогой и коварный инструмент | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Кредитка — это самый дорогой и коварный инструмент

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Когда человек перегружен платежами, привычные советы не брать новые кредиты и больше экономить перестают работать. О том, как выбраться из долговой ямы, рассказала основатель финансово-консалтингового центра Family Capital Ольга Трофименко.

Перенос дат платежей

Кредиты, как правило, разбросаны по месяцу хаотично, деньги «размазываются», и возникает кассовый разрыв. Перенос всех платежей на период сразу после поступления дохода часто снимает ощущение постоянной нехватки денег без какого-либо увеличения дохода, объяснила эксперт.

Создание мини-резерва

Формирование небольшого буфера (10–30 тысяч рублей) противоречит логике «отдать всё до копейки», но на практике работает иначе. Такая подушка защищает от срывов, когда любая внеплановая трата снова загоняет человека в кредиты. Без нее даже мелкая поломка или срочная покупка становятся поводом брать новый заем.

Снижение кредитного лимита

Кредитки — самый дорогой долг, а минимальные платежи создают иллюзию контроля. На самом деле до 70–80% суммы могут уходить в проценты. Рабочая стратегия — искусственно ограничивать доступ к лимиту. Снижать его через банк или блокировать карту после частичного погашения. Иначе освободившийся лимит снова тратится, предупредила Трофименко в разговоре с «Газетой.ru».

Точечное досрочное погашение

Вместо равномерного распределения дополнительных денег по всем долгам лучше закрыть одно обязательство полностью. Психологически удобнее начинать с самого маленького. Это не только снижает нагрузку, но и убирает один платеж из системы, освобождая деньги для других долгов.

Рефинансирование

Объединение нескольких дорогих кредитов в один под меньший процент и на более длительный срок дает передышку. Его задача — не сделать «выгодно», а освободить ежемесячный денежный поток.

Ускорение вместо экономии

Попытки выбраться только за счет экономии почти всегда проваливаются. Любые дополнительные деньги (от подработок, временных проектов, продажи ненужных вещей) эффективнее направлять не на улучшение уровня жизни, а на сокращение тела долга. Это сокращает срок выхода в разы.

Диалог с банком

Ранний контакт с банком позволяет получить более мягкие условия — от снижения платежа до пересмотра графика. Игнорирование проблемы только усугубляет ее.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Экономия Долговая яма Кредит Банк Рефинансирование
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Комментарии
1
Гость
2 мая, 07:11
Вступить в ЕР , уехать отсюда навсегда, подписать контракт, сдавать ровь или волосы если остались - у нас страна возможностей !
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Гость
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