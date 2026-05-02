Не можем себе позволить? Перейдет ли Россия на четырехдневную рабочую неделю

Снижать продолжительность можно только при сохранении объема производства, уверен экономист Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Россия не может себе позволить сокращать рабочую неделю из-за низкой производительности труда. Более вероятным является введение шестидневки, что приведет к увеличению эксплуатации рабочих, а не к качественному увеличению выпуска объема продукции и ВВП. Такое мнение в беседе с журналистом 72.RU высказал Константин Селянин, кандидат экономических наук.

«Логика такая: если человек будет работать не 40, а 48 часов в неделю, то произведет на 20% больше продукции. Она верна только отчасти, потому что у рабочих есть определенный физический предел, который, скорее всего, не приведет к такому увеличению из-за усталости и ошибок», — объясняет экономист.

По его словам, разговоры о переходе на четырехдневную рабочую неделю на Западе обусловлены высокой производительностью труда.

«За те же 40 часов рабочий производит не 40 единиц товара, а 80. Поставили одного робота, внедрили искусственный интеллект — 120 или 240, потому что там всё очень сильно мультиплицируется», — поясняет Селянин.

В России же при сокращении рабочей недели точно упадет объем выпускаемой продукции, уверен эксперт.

«Поэтому, мне кажется, эта идея обречена. Снижать продолжительность можно только при одном условии — сохраняя объем производства, когда увеличивается производительность труда: раньше рабочий делал 40 единиц продукции за пять дней, а теперь — за четыре. За счет чего это достигается? Прежде всего технологий, которые сейчас от России отрезаны, и организации производства», — рассуждает Селянин.

К тому же, добавляет эксперт, переход на четырехдневку отразится на зарплате для сотрудников — получать они будут меньше.

По мнению экономиста, более вероятно введение шестидневной рабочей недели, но это будет не панацеей, а увеличением эксплуатации рабочих и не приведет к качественному изменению количества выпуска и ВВП.

«Четыре рабочих дня Россия себе позволить не может, не повысив производительность труда. Никаких возможностей это сделать в сколько-нибудь обозримой перспективе нет — без технологий, без управленческой культуры, без интернета. Переходить на шестидневную рабочую неделю возможно. Это можно принять волевым решением. Но это не приведет к увеличению на 20% выгрузки», — резюмировал экономист.

Во всём мире ходят разговоры по поводу сокращения рабочей недели. По этому поводу публикуют различные исследования. В одном из них говорилось, что сокращение рабочей недели до четырех дней не снижает производительность труда, а часто даже повышает ее. Эксперимент проводили в Великобритании.