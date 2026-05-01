Какие пенсии вырастут в мае и кому добавят разовые выплаты: перечень изменений

Поддержку получат сразу несколько категорий граждан Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

В мае сразу несколько категорий пенсионеров получат повышенную пенсию. В их числе 80-летние юбиляры, а также бывшие летчики и шахтеры. Помимо плановых перерасчетов некоторые пожилые граждане получат единовременные выплаты. Рассказываем, какие изменения ждут пожилых людей.

Как изменился график выплат из-за праздников

Из-за длинных майских выходных пенсии, которые обычно приходят в первых числах месяца, перечислили досрочно — еще в конце апреля. Те, кто получает деньги через банк 1–4-го числа, уже получили двойную сумму (апрельскую и майскую вместе). Тем, кому перечисления приходят с 9 по 11 мая, средства поступят в промежутке с 5 по 8 мая. Если вы забираете пенсию на почте, уточните график работы отделения: доставка на дом начнется с 3 мая.

Какие разовые выплаты получат ветераны к 9 Мая

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны по указу президента получат федеральную выплату — 10 тысяч рублей. Деньги перечислят автоматически вместе с пенсией за апрель или май. Во многих регионах к этой сумме добавят и местные доплаты.

Кому повысили пенсию в мае

Самую заметную прибавку получили те, кому в апреле исполнилось 80 лет, а также люди, которым в апреле оформили первую группу инвалидности. Для них фиксированная выплата к страховой пенсии с 1 мая автоматически удвоилась: выросла с 9584,69 рубля до 19 169,38 рубля в месяц. Кроме того, по достижении 80 лет пенсионерам полагается надбавка на уход — 1413,86 рубля. Итого общая фиксированная часть вместе с этой надбавкой достигнет 20 583,24 рубля.

Если у пенсионера на иждивении есть нетрудоспособные члены семьи (не более трех), его пенсию тоже пересмотрели. За каждого такого иждивенца доплачивают 3194,90 рубля. Значит, за одного — плюс 3194,90 рубля, за двоих — 6389,80 рубля, за троих — 9584,70 рубля.

Те, кто работал и уволился в апреле, с мая начнут получать пенсию с учетом всех пропущенных за время работы индексаций. Перерасчет происходит автоматически, как только работодатель сдаст отчетность в Социальный фонд.

В мае также пересматривают ежемесячные доплаты для двух профессиональных категорий. Среди них члены летных экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности. Корректировку проводят четыре раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.