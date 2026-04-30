НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

штиль.

 756мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 81,13
EUR 93,58
Разбирают летние кафе
Где помогают вернуть здоровье
Ректор — о состоянии общежитий
Зажало малыша в дверях ТРЦ
Где поймать настоящее лето
Что со складом WB под Ярославлем
Цены на отдых в августе
Когда перекопают Кирова
Продают больницу с моргом
Экономика Когда в стране повысят пенсионный возраст? Ответ Минтруда

Когда в стране повысят пенсионный возраст? Ответ Минтруда

Текущая пенсионная реформа завершается

1 615
Пенсионная реформа в стране продлится до 2028 года | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUПенсионная реформа в стране продлится до 2028 года | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Пенсионная реформа в стране продлится до 2028 года

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

В ближайшие годы в России не собираются повышать пенсионный возраст, как до 2028 года, так и после него. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, ссылаясь на ответ Министерства труда России.

Пенсионная реформа в России началась с 1 января 2019 года. Она была направлена на решение проблемы финансирования пенсионной системы в условиях старения населения и уменьшения числа работающих граждан.

Реформа продлится до 2028 года. Во время переходного периода пенсионный возраст ежегодно увеличивается на шесть месяцев для каждой новой группы пенсионеров. В итоге женщины будут выходить на заслуженный отдых не в 55, а в 60 лет. Мужчины — не в 60, а в 65 лет.

«Рассмотрено ваше обращение от 13 апреля 2026 г. по вопросу, связанному с повышением пенсионного возраста, и сообщается об отсутствии как планов, так и намерений осуществлять новое повышение пенсионного возраста — как до 2028 года, так и после него. Никаких иных, отличных от предусмотренных действующим законодательством, параметров возраста выхода на пенсию не обсуждается и не прорабатывается», — цитирует «Газета.Ru» ответ министерства.

Еще в феврале 2026 года министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявлял, что кадровый дефицит в России не станет причиной для обсуждения нового повышения пенсионного возраста. Он сообщил, что планов по пересмотру параметров пенсионной системы нет, в повестке этот вопрос сейчас не стоит.

Однако исследования говорят об обратном. В ближайшие годы будут стареть многочисленные позднесоветские поколения, в то время как в фертильный возраст вошли или войдут относительно малочисленные поколения женщин, рожденных после 1990 года. В это же время будет сокращаться и численность работающих. При этом пенсия в России в большей степени формируются за счет страховых взносов — как раз от работающего населения.

В результате в ближайшие годы количество взносов от населения будет сокращаться, указано в докладе «Старение населения и демографическая нагрузка на российскую пенсионную систему» в «Вестнике ИЭ РАН». До 2045 года ситуация, из-за которой ранее провели пенсионную реформу, повторится: совокупный эффективный «коэффициент демографической нагрузки пожилыми» в ближайшие 20 лет увеличится с 37,1 до 51,2%.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Минтруд Пенсионный возраст Пенсионная реформа Пенсия
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY4
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY7
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
Гость
30 апреля, 12:15
Олигархату нужна дармовая рабочая сила. Особенно сейчас, когда часть специалистов уехала.
Гость
30 апреля, 12:14
Спасибо бабе вале, оставила мужиков без пенсии и сразу на Осташинское.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
Продашь за 3000, налог возьмут с 4000. Что нам готовит новый налоговый закон — он коснется импорта и даже репетиторов
Анастасия Завгородняя
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Рекомендуем