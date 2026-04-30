Когда в стране повысят пенсионный возраст? Ответ Минтруда

Пенсионная реформа в стране продлится до 2028 года Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В ближайшие годы в России не собираются повышать пенсионный возраст, как до 2028 года, так и после него. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, ссылаясь на ответ Министерства труда России.

Пенсионная реформа в России началась с 1 января 2019 года. Она была направлена на решение проблемы финансирования пенсионной системы в условиях старения населения и уменьшения числа работающих граждан. Реформа продлится до 2028 года. Во время переходного периода пенсионный возраст ежегодно увеличивается на шесть месяцев для каждой новой группы пенсионеров. В итоге женщины будут выходить на заслуженный отдых не в 55, а в 60 лет. Мужчины — не в 60, а в 65 лет.

«Рассмотрено ваше обращение от 13 апреля 2026 г. по вопросу, связанному с повышением пенсионного возраста, и сообщается об отсутствии как планов, так и намерений осуществлять новое повышение пенсионного возраста — как до 2028 года, так и после него. Никаких иных, отличных от предусмотренных действующим законодательством, параметров возраста выхода на пенсию не обсуждается и не прорабатывается», — цитирует «Газета.Ru» ответ министерства.

Еще в феврале 2026 года министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявлял, что кадровый дефицит в России не станет причиной для обсуждения нового повышения пенсионного возраста. Он сообщил, что планов по пересмотру параметров пенсионной системы нет, в повестке этот вопрос сейчас не стоит.

Однако исследования говорят об обратном. В ближайшие годы будут стареть многочисленные позднесоветские поколения, в то время как в фертильный возраст вошли или войдут относительно малочисленные поколения женщин, рожденных после 1990 года. В это же время будет сокращаться и численность работающих. При этом пенсия в России в большей степени формируются за счет страховых взносов — как раз от работающего населения.