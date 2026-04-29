Расти, борода. Почему барбершопы теряют клиентов

Мужские парикмахерские стали терять клиентов с 2025 года Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Барбершопы стремительно теряют клиентов, и особенно активно — с начала текущего года. Участники рынка связывают это не с разочарованием мужчин в салонах красоты, а банально всё с той же экономией на уходе за внешностью. Скоро в сегменте останутся только идейные предприниматели, которые хотят работать в сфере красоты для мужчин, говорят опрошенные «Фонтанкой» эксперты.

В первом квартале текущего года количество чеков в сетевых барбершопах сократилось на целых 22% по сравнению с первым кварталом 2025 года. Такие данные со ссылкой на Т-банк приводит Shopper’s. При этом средний чек вырос на 14% — с 1729 рублей до 1972 рублей. При подсчете учитывались данные таких сетей, как «Супермен», Topgun, Borodach, Oldboy, Chop-Chop, «Франт», «Мужики про», Fidel, Britva, Big Bro, BarbarossA.

Ровно на это же жалуются и представители петербургских барбершопов. Руководитель одной из местных сетей говорит, что мужские парикмахерские стали терять клиентов с 2025 года, а сейчас их исход только усилился. Как писала «Фонтанка», это общая беда предприятий индустрии красоты.

«В нашей сети посещаемость в январе 2026 года упала по сравнению с январем 2025 года на 29%. В феврале нынешнего года было чуть лучше — снижение составило лишь 12% по сравнению с февралем 2025 года», — говорит он. В марте динамика всё больше стала радовать — сокращение составило 6,5%.

Если же брать статистику за весь первый квартал, то в целом падение составило 16% против января — марта 2025 года, добавляет собеседник «Фонтанки».

Сокращение числа клиентов можно связать и с тем, что ряд барбершопов в прошлом году закрылся в преддверии повышения НДС: многие собственники решили, что не хотят работать в таких условиях, отмечает один из собеседников «Фонтанки».

Другие участники рынка настаивают на том, что пока оттока клиентов не заметили. «Однако мы сейчас увеличиваем вложения в рекламу и продвижение, но отдача небольшая. Пока у нас получается лишь поддерживать сохранение текущего пула клиентов. Что говорит о снижении спроса», — говорит Даниил Новиков, основатель барбершопа «Скальптура».

Барбершоп — это специализированная мужская парикмахерская, где делают стрижки, оформляют бороду, делают бритье. В России барбершопы появились в 2011 году и получили бешеное развитие, поскольку спрос на специализированные услуги был очень большой. Салоны развивались, противопоставляя себя обычным парикмахерским, и позиционировали себя как островки мужской территории. По первости в барбершопы даже запрещалось заходить женщинам. Однако коммерция победила, и сейчас всё же дамы могут и работать, и стричься у барберов. По оценке президента Ассоциации индустрии красоты Ляльи Садыковой, доля сегмента барбершопов в прошлом году составляла около 20% от общей емкости рынка салонов красоты.

Как рассказывает руководитель одного из петербургских барбершопов Кирилл Федченко, снижение потока клиентов можно считать системным, оно постепенно нарастает с 2024 года. Кирилл Федченко связывает отток клиентов с качеством услуг или с тем, что барбершопы стали менее популярны.

«История более чем прозрачная, об этом уже давно говорят. Снижаются доходы клиентов, и мужчины начинают экономить на регулярных сервисах, — говорит Кирилл Федченко. — увеличиваются интервалы между стрижками, условно раньше клиент возвращался через 3 недели, сейчас — через 4–5 недель. Кроме того, часть аудитории уходит в более дешевые форматы, в первую очередь эконом-парикмахерские».

О смене сегментов говорит и руководитель сети Chop-Chop Павел Атапин. «Мы работаем в среднем ценовом сегменте, и у нас даже число клиентов увеличивается. Думаю, за счет того, что клиенты из премиум-сегмента переходят в средний ценовой», — поясняет Павел Атапин.

Цены растут небыстро

Удивительно, но участники рынка не связывают потерю посетителей с ростом цен на услуги. «В 2024–2025 годах большинство сетей и отдельных барбершопов, наоборот, максимально сдерживали прайс, чтобы не терять оставшихся клиентов, — говорит Кирилл Федченко и добавляет: — Мы за последние полтора года подняли стоимость услуг минимально — на 100 рублей за стрижку и на 200 рублей за комплекс».

Даниил Новиков тоже говорит, что его салон незначительно (в пределах 5%) повысил цены в середине прошлого года, а также в январе 2026 года.

В Петербурге барбершопы работают в формате самозанятых, ИП, ООО; есть и теневой сектор, по словам Кирилла Федченко. Рынок не консолидирован, одиночных салонов в сегменте больше, чем сетевых. Среди заметных сетевых игроков — Britva, OldBoy, TopGun, Borodach, которые развиваются чаще всего по франшизе. При этом сети уже стали закрывать неэффективные точки. Всего емкость рынка барбершопов может составлять порядка 10–15 миллиардов рублей в год, оценивает Кирилл Федченко.

По оценке Даниила Новикова, еще в 2024 — начале 2025 года неплохой маржинальностью считался показатель в 20% — сейчас хорошо, если салон дает 10–12%.

Вообще, зачастую получается, что владелец барбершопа имеет кучу организационных проблем, высокую ответственность, а в месяц его доход составляет лишь 150 тысяч рублей. Согласитесь, что это не так уж много по нынешним временам. Даниил Новиков основатель барбершопа «Скальптура»

Далее налоговое давление и другие факторы, естественно, будут играть против барбершопов, предупреждает Кирилл Федченко. «После реформы НДС и оттока клиентов значительная доля рынка вряд ли выдержит новую экономику», — говорит он.

По мнению Даниила Новикова, в первую очередь на рынке останутся салоны, принадлежащие идейным предпринимателям, которые хотят работать именно в этой сфере.

Причем конкурировать в части качества услуг барбершопам становится всё сложнее, поскольку на рынке достаточно классных специалистов и все они работают на высоком уровне, говорит экс-глава сети «Поддубный» Дмитрий Сиганов. По его мнению, конкурировать в ближайшее время можно либо за счет цен, либо за счет атмосферы в салонах.