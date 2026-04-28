Какие переводы не попадут под контроль налоговой, а кому всё еще стоит беспокоиться: список исключений

ФНС и Банк России согласовывают критерии, которые позволят отличать обычные переводы между физлицами от скрытого бизнеса. Рассказываем, кто рискует попасть под пристальное внимание налоговиков, а для каких транзакций сделают исключение.
Еще в конце марта правительство внесло в Госдуму законопроект, дающий ФНС право получать от ЦБ данные о гражданах с признаками незадекларированной предпринимательской деятельности. Теперь стороны определяют конкретные «маркеры» такой активности.
По данным источников РБК, исключение сделают для переводов внутри семьи. Причем понятие «семья» планируют трактовать широко — вплоть до сожителей. Такие транзакции не попадут под контроль.
Подозрение вызовут массовые переводы в рабочее время, регулярные поступления из других регионов, а также большое количество транзакций от разных отправителей на одну карту. Всё это может стать «красными флагами» для налоговой и признаком незаконного бизнеса, уточняет издание.
Система будет выискивать регулярность, одинаковые суммы и закономерности в платежах, добавила старший партнер юридической фирмы «АНП Зенит» Гузель Валеева. Под удар попадают в первую очередь те, кто ведет бизнес без регистрации: кондитеры, репетиторы, парикмахеры, водители, арендодатели.
Если разница между поступлениями на карту и официальным доходом превысит 2,4 миллиона рублей (порог для самозанятых), налоговая может потребовать пояснений. При обнаружении незадекларированного дохода грозят доначисления НДФЛ до 22%, НДС, страховые взносы, пени и штрафы. За неуплату налогов свыше 2,7 миллиона рублей за три года возможно уголовное дело со штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы до трех лет.