Какие переводы не попадут под контроль налоговой, а кому всё еще стоит беспокоиться: список исключений

Незаконный бизнес теперь в опасности Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

ФНС и Банк России согласовывают критерии, которые позволят отличать обычные переводы между физлицами от скрытого бизнеса. Рассказываем, кто рискует попасть под пристальное внимание налоговиков, а для каких транзакций сделают исключение.

Еще в конце марта правительство внесло в Госдуму законопроект, дающий ФНС право получать от ЦБ данные о гражданах с признаками незадекларированной предпринимательской деятельности. Теперь стороны определяют конкретные «маркеры» такой активности.

По данным источников РБК, исключение сделают для переводов внутри семьи. Причем понятие «семья» планируют трактовать широко — вплоть до сожителей. Такие транзакции не попадут под контроль.

Подозрение вызовут массовые переводы в рабочее время, регулярные поступления из других регионов, а также большое количество транзакций от разных отправителей на одну карту. Всё это может стать «красными флагами» для налоговой и признаком незаконного бизнеса, уточняет издание.

Система будет выискивать регулярность, одинаковые суммы и закономерности в платежах, добавила старший партнер юридической фирмы «АНП Зенит» Гузель Валеева. Под удар попадают в первую очередь те, кто ведет бизнес без регистрации: кондитеры, репетиторы, парикмахеры, водители, арендодатели.