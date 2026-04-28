Конец «цифрового Черкизона»? Как налоговая реформа зачищает маркетплейсы от серых схем, а нас — от низких цен

Навести порядок во всех видах торговли — цель давняя, но, к счастью, пока по стране есть все ее виды Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Эра дешевых покупок на маркетплейсах, где цены зачастую оказывались на 15–30% ниже, чем в офлайн-магазинах, подходит к концу. Уже с октября 2026 года российские онлайн-площадки будут вынуждены вести себя как «цифровые налоговые инспекторы» для своих продавцов. Новые требования ФНС — это не просто ужесточение контроля, а настоящая налоговая революция, которая может кардинально изменить ландшафт электронной коммерции и «цифровые Черкизоны». Если кто не помнит, Черкизовский рынок — самый большой московский рынок, где в 90-е, начале 2000-х люди покупали буквально всё, а не в дорогих магазинах, как сейчас на маркетплейсах.

2026 год стал временем жесткой фискальной «просушки» для сотен тысяч продавцов на маркетплейсах. Началось всё с радикального снижения порога выручки для обязательной уплаты НДС — теперь он составляет всего 20 млн рублей в год. Для огромного пласта предпринимателей, привыкших балансировать на грани «серой» зоны, это решение стало приговором. Ну а контрольным выстрелом станет то, что с осени маркетплейсы обязаны ежемесячно передавать в ФНС полные данные о продажах каждого селлера. Это означает конец эпохи «теневых» схем, когда часть выручки просто не декларировалась.

Вот что говорят об этом эксперты MSK1.RU.

Ценовой разницы между онлайном и офлайном больше не будет

Экономист Ольга Попкова, управляющий партнер коммуникационного агентства «Голдман и По», объясняет, что нынешняя ценовая разница между онлайном и офлайном — это во многом результат «незадекларированной выручки». Пилотный проект ФНС, стартовавший в 2024 году, уже подтвердил это: Ozon, Wildberries, «Мегамаркет» и «Яндекс Маркет» зафиксировали добровольные корректировки скрытой выручки более чем на 200 млрд рублей.

«Деньги эти никуда не исчезали — они просто не поступали в бюджет, перекладываясь в форме ценового демпинга на потребителя как ложное „преимущество“ онлайн-торговли», — комментирует Попкова.

По ее мнению, цены подрастут там, где они держались за счет серых схем. Для добросовестного бизнеса изменения минимальны. Масштабного возврата покупателей в офлайн-магазины не будет, ведь логистика, ассортимент и удобство онлайна никуда не денутся.

«Речь идет лишь о постепенном сближении ценников, — считает Попкова. — На мой взгляд, это взросление рынка, которое в долгосрочной перспективе выгодно всем — и честным продавцам, и покупателям, и государству».

Все дополнительные издержки переложат на потребителей

Эксперт по налогам и налоговым проверкам, гендиректор компании «Шумейко и Партнеры» Дмитрий Шумейко подтверждает: разрыв в 15–30% между онлайн- и офлайн-ценами во многом держался на схемах дробления бизнеса и «сером импорте». Как только маркетплейсы станут «цифровыми инспекторами» ФНС, «черная» и «серая» оптимизация станет экономическим самоубийством для селлеров.

«Себестоимость „белой“ логистики неизбежно вырастет, — прогнозирует Шумейко. — Дополнительные издержки самих площадок на IT-инфраструктуру, мониторинг маркировки и проверку контрагентов будут частично переложены на потребителей».

Поэтому прогнозы о сокращении ценового гандикапа в два-три раза, до 5–10%, выглядят вполне реалистичными. Особенно это коснется сегментов, где традиционно сильны «серые» схемы: в электронике цены могут почти сравняться с розницей, а в одежде и товарах для дома разрыв сократится в полтора-два раза, уже подсчитал Шумейко.

Эксперт уверен, что после всех налоговых изменений с маркетплейсов просто уйдет множество игроков, не готовых к полной фискальной прозрачности и немедленной уплате НДС с резко сниженного в 2026 году порога выручки в 20 млн рублей.

А кто останется на плаву?

Во-первых, крупные бренды и официальные дистрибьюторы. Те, кто изначально работал «в белую» и имеет запас прочности по маржинальности.

Во-вторых, профессиональные технологичные селлеры. Это компании, автоматизировавшие закупки и логистику настолько, что могут выживать даже при полной налоговой нагрузке.

«Малышам», как обычно, опять места не нашлось. Выиграют ли от этого покупатели, которые и так считают каждую копейку? Или плевать им на пресловутую «налоговую прозрачность», лишь бы цены на Ozon и Wildberries были невысокими? Интересно узнать ваше мнение.