Картошка стала дороже на 23%, и это нормально! С чем это связано и что будет с ценами дальше

В Москву завезли египетскую картошку, куда с прилавков пропала отечественная Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

Каждый год в середине апреля цены на картошку начинают расти. В прошлом году в мае случился аномальный скачок. По данным Росстата, самый большой пик пришелся на вторую половину месяца — тогда килограмм картофеля в среднем стоил 95,18 рубля. Тогда власти сказали, что причина — небольшой урожай картошки в 2024 году и большой спрос на импортные сорта. А в апреле 2026 года люди в России снова заметили, что картофель подорожал.

Всю зиму и весну цены на картошку в России постепенно росли Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

MSK1.RU разбирается, стоит ли ждать такого же взлета стоимости, как в прошлом году, и когда на полках появится наконец молодая картошка.

Ассортимент в магазинах — от египетской до астраханской

«Магнит»

В сетевых магазинах можно найти два сорта картошки. Первый — мелкая, смуглая и немного скукоженная — это прошлогодний урожай. Стоимость одного килограмма всего 46 рублей . Как утверждает ценник, она продается со скидкой 22%.

Кроме того, в магазине можно встретить картофель нового урожая. Он продается заметно дороже — 83 рубля за килограмм . При этом на сайте указано, что молодую картошку можно приобрести в доставке всего за 78 рублей. А прошлогодняя обойдется уже дороже — 58 рублей за кило .

Среди прочего в «Магните» можно найти картофель «красный» — мытый уже продается по 95 рублей за килограмм .

Падает спрос на российский картофель Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Пятерочка»

Прошлогодний картофель здесь продается в среднем по 48 рублей за 1 килограмм . Молодой и ранний есть за 90 рублей без скидки, но с учетом акций — цену снижают до 70 .

Египетская картошка обойдется дороже — 100 рублей за килограмм.

Сколько стоит картофель в «Пятерочке» Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

«Перекресток»

Супермаркет «Перекресток» предлагает обширный выбор картофеля. Здесь можно найти не только египетский по 100 рублей за килограмм , а еще и Азербайджанский по 120 рублей .

Красный картофель продается по 109 рублей за кило. А прошлогодний урожай не отличается от «Пятерочки» и стоит ровно те же 48 рублей за килограмм.

Чем отличаются цены на картошку в «Пятерочке» и «Перекрестке» Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Вкус Вилл»

Здесь посетителям предлагают не менее обширный выбор картофеля. Но цены заметно выше, например, урожай прошлого года уже обойдется по цене 61 рубль за килограмм, египетская — по 120 рублей .

Неожиданно, но в магазинах «Вкус Вилла» можно найти молодой астраханский картофель по 115 рублей за килограмм. Также продается и молодой красный, уже по 118 рублей .

Египетская картошка вдвое дороже, чем российская Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

«Магнолия»

Тут выбор заметно скромнее, чем у сетей, перечисленных выше. Есть картошка прошлогоднего урожая по 50 рублей. Молодая оказалось одной из самых дорогих, продается по 130 рублей .

«Дикси»

В одном из магазинов корреспондент MSK1.RU нашел всего два варианта: урожай прошлого года продается по 60 рублей , а молодой уже по 120 .

Но на сайте супермакетов указано, что ассортимент может быть и шире. Египетский картофель в упаковке продается по 90 рублей за кило, столько же стоит и красный.

Какой ассортимент картошки в «Дикси» Источник: Андрей Кузнецов / MSK1.RU

«Азбука Вкуса»

Тот самый магазин, где цены можно сравнивать с 2040 годом, а может и позже. В элитном супермаркете прошлогодний урожай продается по 79 рублей за килограмм.

Молодой картофель покупателям обойдется в 148 рублей . А вот азербайджанская молодая картошка будет стоить уже 368 рублей за килограмм . Красный корнеплод — по 298 рублей , и редкая для этого время «Синеглазка» — по 438 рублей .

Самый дорогой ассортимент картошки в «Азбуке Вкуса» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

«Чижик»

В магазинах ассортимент сильно проще. Там покупатели могут найти лишь молодой картофель по 69 рублей за килограмм.

Сколько стоит картофель в «Чижике» в апреле 2026 года Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

На рынках и уличных лавках

Молодой картофель сейчас продается в среднем по 60 рублей за килограмм.

На рынке — самые низкие цены на молодой картофель из «России» Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Что с ценами на картофель?

Согласно официальным данным Росстата, в середине апреля 2025 года средняя стоимость картофеля была ну уровне 87–88 рублей за килограмм. В этом году средняя цена ниже на 38,6% — 53–54 рубля за кило.

При этом в аналогичный период 2023 и 2024 года стоимость не превышала 34 рублей за килограмм.

По данным экспертов, текущая цена на картофель обусловлена несколькими факторами: хорошим урожаем в 2025 году, а также большим количеством импорта, преимущественно из Египта.

Об этом в частности рассказал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов:

«Текущая ценовая динамика на картофель отражает обычные сезонные тренды рынка. К весне запасы прошлогоднего урожая в хранилищах постепенно сокращаются, а расходы на содержание растут», — объяснил Станислав Богданов.

Картошка стала дешевле, но всё еще на 75% дороже, чем два года раньше Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

По словам эксперта, в крупных торговых сетях картофель в этом году заметно дешевле прошлогоднего.

«На середину апреля минимальная стоимость картофеля „первой цены“ составляет 37 рублей за килограмм против 69 рублей в апреле 2025 года, — заявил Станислав Богданов. — За год картофель в торговых сетях подешевел более чем на 45%, а по отношению к средней цене по стране, которую фиксирует Росстат, картофель — доступнее примерно на 30%».

Богданов утверждает, что сейчас в магазинах почти не добавляют стоимости к цене картофеля.

«Ретейлеры удерживают минимальную наценку на картофель „первой цены“, а в отдельные периоды продают его ниже закупочной стоимости, дополнительно инвестируя собственные средства в доступность этого продукта для покупателей», — добавил председатель АКОРТ.

В прошлом году в России был урожай более 8 миллионов тонн, хотя не стал рекордным (8,6 млн был в 2023-м).

«Рынок оказался достаточно насыщен отечественной продукцией. И вот цены, которые мы наблюдаем прежде всего в оптовом звене, шли по сценарию, как урожай 2020 года, но с поправкой на инфляцию», — заявил MSK1.RU исполнительный директор Картофельного союза России Алексей Красильников.

По его словам, производители заметили, что цены на поставку прошлогоднего урожая в последние три недели заметно снизились почти во всех регионах России. Это связано с большим запасом картофеля на складах, а также рано начавшимся импортом из Египта.

«Сейчас в Россию из всех регионов завезено порядка 250 тысяч тонн картофеля, — заявил Алексей Красильников. — Это чуть меньше, чем в прошлом году. На эту же дату было поставлено 270 000 тонн. К слову, египетской картошки сейчас даже больше, чем в прошлом году — 160 тысяч тонн против 150. Рост поставок связан с уменьшением спроса на картофель в Европе».

Эксперты объяснили, чем обусловлен рост цен на картофель Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Как рассказал эксперт, Египет регулярно поставлял картофель в Германию, Бельгию, Польшу и ряд других стран. Но сейчас из-за рекордных урожаев в прошлом году местами в этих странах раздают картофель почти даром, из-за чего спрос пока на египетскую картошку снижен.

«Традиционно в России пик импорта приходится на период с апреля по июнь, — добавил руководитель Картофельного союза России. — Уже сейчас к нам поступает ранний азербайджанский картофель. Правда, он достаточно дорогой, вот на одном из оптовых рынков в Подмосковье или в Москве на прошлой неделе там цена на него достигала порядка 170 рублей , в то время как египетской торгуют по 45 рублей ».

По данным Алексея Красильникова, сейчас российский картофель дешевле импортного примерно от 2,5 до 3 раз.

«При этом идет небольшая понижающая тенденция, — добавил Красильников. — Дешевеет практически вся линейка борщевого набора, за исключением моркови: капуста стала дешевле на 47%, картофель на 47%, свекла столовая на 33%, лук репчатый на 26% и лишь морковь выросла на 24%».

В Россию завезли более 160 тысяч тонн египетского картофеля Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

В связи с этим глава Картофельного союза России считает, что дорожать картофель в ближайшее время точно не начнет. Но цены в сетевых магазинах начнут заметно снижаться лишь в июле.

«Падение цен начнется в июле, когда в большом объеме будет поступать наш отечественный ранний картофель из разных регионов: Астрахани, Ставрополя, Краснодара, Ростова, — объяснил Алексей Красильников. — Импортный картофель неконкурентоспособен по сравнению с нашим отечественным. В абсолютных цифрах это около 10% от рынка в России».

Что будет с урожаем в России 2026 года?

На данный момент, согласно данным Росстата, цены на картофель схожи с теми, что были в 2022 году. При этом тогда на начало апреля картофель реализовывался по цене порядка 27 рублей на оптовых рынках. Примерно такие же показатели и сейчас, что с учетом инфляции негативно отразится на производителе.

Тем не менее прогноз у экспертов по урожаю картофеля в 2026 году оптимистично сдержанный.

«По оперативным данным на начало недели, посажен картофель на площади порядка 23 000 гектаров, это 8% от запланированные площади, — привел данные Минсельхоза Алексей Красильников. — С учетом среднего урожая последних 5 лет можно предположить, что сбор этого сезона снова будет около 8 млн тонн. Хотя погодный фактор имеет достаточно серьезный вес и может сказаться на количестве и качестве урожая».

В феврале в «Перекрестке» картошка была на 3 рубля дешевле Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

С учетом этих показателей внимательный читатель задаст логичный вопрос: «Тогда откуда в магазинах уже появился астраханский картофель?» Глава Картофельного союза России объяснил, что подобные поставки имеют единичный характер.

«В прошлом году аналогично спрашивали, и тогда выяснил, что в Краснодарском крае есть фермер, он в теплице вырастил в межсезонье небольшую партию и как раз к 20-м числам апреля поставил ее эксклюзивно в одну сеть, — сказал Алексей Красильников. — Там объем был небольшой — порядка 4 тонн. Вот на такой картофель может быть солидная наценка, но такой „астраханский картофель“ можно считать уникальным для такого времени года».

В 2026-м в России должен быть урожай картофеля более 8 миллионов тонн Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Как ранее эксперт отмечал, в серьезных объемах молодой российский картофель на прилавках магазинов и рынков появится лишь в июле этого года.