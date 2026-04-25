Картошка стала дороже на 23%, и это нормально! С чем это связано и что будет с ценами дальше

Каждый год в середине апреля цены на картошку начинают расти. В прошлом году в мае случился аномальный скачок. По данным Росстата, самый большой пик пришелся на вторую половину месяца — тогда килограмм картофеля в среднем стоил 95,18 рубля. Тогда власти сказали, что причина — небольшой урожай картошки в 2024 году и большой спрос на импортные сорта. А в апреле 2026 года люди в России снова заметили, что картофель подорожал.
MSK1.RU разбирается, стоит ли ждать такого же взлета стоимости, как в прошлом году, и когда на полках появится наконец молодая картошка.
Ассортимент в магазинах — от египетской до астраханской
«Магнит»
В сетевых магазинах можно найти два сорта картошки. Первый — мелкая, смуглая и немного скукоженная — это прошлогодний урожай. Стоимость одного килограмма всего 46 рублей. Как утверждает ценник, она продается со скидкой 22%.
Кроме того, в магазине можно встретить картофель нового урожая. Он продается заметно дороже — 83 рубля за килограмм. При этом на сайте указано, что молодую картошку можно приобрести в доставке всего за 78 рублей. А прошлогодняя обойдется уже дороже — 58 рублей за кило.
Среди прочего в «Магните» можно найти картофель «красный» — мытый уже продается по 95 рублей за килограмм.
«Пятерочка»
Прошлогодний картофель здесь продается в среднем по 48 рублей за 1 килограмм. Молодой и ранний есть за 90 рублей без скидки, но с учетом акций — цену снижают до 70.
Египетская картошка обойдется дороже — 100 рублей за килограмм.
«Перекресток»
Супермаркет «Перекресток» предлагает обширный выбор картофеля. Здесь можно найти не только египетский по 100 рублей за килограмм, а еще и Азербайджанский по 120 рублей.
Красный картофель продается по 109 рублей за кило. А прошлогодний урожай не отличается от «Пятерочки» и стоит ровно те же 48 рублей за килограмм.
«Вкус Вилл»
Здесь посетителям предлагают не менее обширный выбор картофеля. Но цены заметно выше, например, урожай прошлого года уже обойдется по цене 61 рубль за килограмм, египетская — по 120 рублей.
Неожиданно, но в магазинах «Вкус Вилла» можно найти молодой астраханский картофель по 115 рублей за килограмм. Также продается и молодой красный, уже по 118 рублей.
«Магнолия»
Тут выбор заметно скромнее, чем у сетей, перечисленных выше. Есть картошка прошлогоднего урожая по 50 рублей. Молодая оказалось одной из самых дорогих, продается по 130 рублей.
«Дикси»
В одном из магазинов корреспондент MSK1.RU нашел всего два варианта: урожай прошлого года продается по 60 рублей, а молодой уже по 120.
Но на сайте супермакетов указано, что ассортимент может быть и шире. Египетский картофель в упаковке продается по 90 рублей за кило, столько же стоит и красный.
«Азбука Вкуса»
Тот самый магазин, где цены можно сравнивать с 2040 годом, а может и позже. В элитном супермаркете прошлогодний урожай продается по 79 рублей за килограмм.
Молодой картофель покупателям обойдется в 148 рублей. А вот азербайджанская молодая картошка будет стоить уже 368 рублей за килограмм. Красный корнеплод — по 298 рублей, и редкая для этого время «Синеглазка» — по 438 рублей.
«Чижик»
В магазинах ассортимент сильно проще. Там покупатели могут найти лишь молодой картофель по 69 рублей за килограмм.
На рынках и уличных лавках
Молодой картофель сейчас продается в среднем по 60 рублей за килограмм.
Что с ценами на картофель?
Согласно официальным данным Росстата, в середине апреля 2025 года средняя стоимость картофеля была ну уровне 87–88 рублей за килограмм. В этом году средняя цена ниже на 38,6% — 53–54 рубля за кило.
При этом в аналогичный период 2023 и 2024 года стоимость не превышала 34 рублей за килограмм.
По данным экспертов, текущая цена на картофель обусловлена несколькими факторами: хорошим урожаем в 2025 году, а также большим количеством импорта, преимущественно из Египта.
Об этом в частности рассказал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов:
«Текущая ценовая динамика на картофель отражает обычные сезонные тренды рынка. К весне запасы прошлогоднего урожая в хранилищах постепенно сокращаются, а расходы на содержание растут», — объяснил Станислав Богданов.
По словам эксперта, в крупных торговых сетях картофель в этом году заметно дешевле прошлогоднего.
«На середину апреля минимальная стоимость картофеля „первой цены“ составляет 37 рублей за килограмм против 69 рублей в апреле 2025 года, — заявил Станислав Богданов. — За год картофель в торговых сетях подешевел более чем на 45%, а по отношению к средней цене по стране, которую фиксирует Росстат, картофель — доступнее примерно на 30%».
Богданов утверждает, что сейчас в магазинах почти не добавляют стоимости к цене картофеля.
«Ретейлеры удерживают минимальную наценку на картофель „первой цены“, а в отдельные периоды продают его ниже закупочной стоимости, дополнительно инвестируя собственные средства в доступность этого продукта для покупателей», — добавил председатель АКОРТ.
В прошлом году в России был урожай более 8 миллионов тонн, хотя не стал рекордным (8,6 млн был в 2023-м).
«Рынок оказался достаточно насыщен отечественной продукцией. И вот цены, которые мы наблюдаем прежде всего в оптовом звене, шли по сценарию, как урожай 2020 года, но с поправкой на инфляцию», — заявил MSK1.RU исполнительный директор Картофельного союза России Алексей Красильников.
По его словам, производители заметили, что цены на поставку прошлогоднего урожая в последние три недели заметно снизились почти во всех регионах России. Это связано с большим запасом картофеля на складах, а также рано начавшимся импортом из Египта.
«Сейчас в Россию из всех регионов завезено порядка 250 тысяч тонн картофеля, — заявил Алексей Красильников. — Это чуть меньше, чем в прошлом году. На эту же дату было поставлено 270 000 тонн. К слову, египетской картошки сейчас даже больше, чем в прошлом году — 160 тысяч тонн против 150. Рост поставок связан с уменьшением спроса на картофель в Европе».
Как рассказал эксперт, Египет регулярно поставлял картофель в Германию, Бельгию, Польшу и ряд других стран. Но сейчас из-за рекордных урожаев в прошлом году местами в этих странах раздают картофель почти даром, из-за чего спрос пока на египетскую картошку снижен.
«Традиционно в России пик импорта приходится на период с апреля по июнь, — добавил руководитель Картофельного союза России. — Уже сейчас к нам поступает ранний азербайджанский картофель. Правда, он достаточно дорогой, вот на одном из оптовых рынков в Подмосковье или в Москве на прошлой неделе там цена на него достигала порядка 170 рублей, в то время как египетской торгуют по 45 рублей».
По данным Алексея Красильникова, сейчас российский картофель дешевле импортного примерно от 2,5 до 3 раз.
«При этом идет небольшая понижающая тенденция, — добавил Красильников. — Дешевеет практически вся линейка борщевого набора, за исключением моркови: капуста стала дешевле на 47%, картофель на 47%, свекла столовая на 33%, лук репчатый на 26% и лишь морковь выросла на 24%».
В связи с этим глава Картофельного союза России считает, что дорожать картофель в ближайшее время точно не начнет. Но цены в сетевых магазинах начнут заметно снижаться лишь в июле.
«Падение цен начнется в июле, когда в большом объеме будет поступать наш отечественный ранний картофель из разных регионов: Астрахани, Ставрополя, Краснодара, Ростова, — объяснил Алексей Красильников. — Импортный картофель неконкурентоспособен по сравнению с нашим отечественным. В абсолютных цифрах это около 10% от рынка в России».
Что будет с урожаем в России 2026 года?
На данный момент, согласно данным Росстата, цены на картофель схожи с теми, что были в 2022 году. При этом тогда на начало апреля картофель реализовывался по цене порядка 27 рублей на оптовых рынках. Примерно такие же показатели и сейчас, что с учетом инфляции негативно отразится на производителе.
Тем не менее прогноз у экспертов по урожаю картофеля в 2026 году оптимистично сдержанный.
«По оперативным данным на начало недели, посажен картофель на площади порядка 23 000 гектаров, это 8% от запланированные площади, — привел данные Минсельхоза Алексей Красильников. — С учетом среднего урожая последних 5 лет можно предположить, что сбор этого сезона снова будет около 8 млн тонн. Хотя погодный фактор имеет достаточно серьезный вес и может сказаться на количестве и качестве урожая».
С учетом этих показателей внимательный читатель задаст логичный вопрос: «Тогда откуда в магазинах уже появился астраханский картофель?» Глава Картофельного союза России объяснил, что подобные поставки имеют единичный характер.
«В прошлом году аналогично спрашивали, и тогда выяснил, что в Краснодарском крае есть фермер, он в теплице вырастил в межсезонье небольшую партию и как раз к 20-м числам апреля поставил ее эксклюзивно в одну сеть, — сказал Алексей Красильников. — Там объем был небольшой — порядка 4 тонн. Вот на такой картофель может быть солидная наценка, но такой „астраханский картофель“ можно считать уникальным для такого времени года».
Как ранее эксперт отмечал, в серьезных объемах молодой российский картофель на прилавках магазинов и рынков появится лишь в июле этого года.
Ранее MSK1.RU писал, что отечественные производители картофеля пожаловались на проблемы с продажей прошлогоднего урожая из-за раннего ввоза импортного. Также мы составили рейтинг наиболее подорожавших овощей в первой половине весны 2026-го.