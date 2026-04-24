Ключевая ставка упадет еще ниже: прогноз ЦБ и главные заявления Набиуллиной

Ситуация в экономике непростая, однако хорошие перспективы есть Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Центральный банк России сегодня принял решение снизить ключевую ставку — теперь она составляет 14,5% годовых. По итогам заседания глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что это еще не конец. В этом материале мы собрали основные темы, которые она затронула в своем заявлении.

Об инфляции

Набиуллина отметила, что в марте темпы роста цен сохранились на уровне около 6%.

«В частности, из-за конфликта на Ближнем Востоке произошла переориентация туристических потоков, что нашло отражение в удорожании услуг. Дополнительное давление оказал рост розничных цен на бензин», — сообщила председатель ЦБ.

При этом «базовый» рост цен (без учета резких скачков) держится на уровне 4–5%. ЦБ рассчитывает, что к концу года инфляция снизится до 4%. Общий прогноз по инфляции на год — 4,5–5,5%.

О состоянии экономики

В I квартале экономическая активность замедлилась — отчасти из‑за адаптации к налоговым изменениям и календарного фактора (в январе — феврале было на 3 рабочих дня меньше, чем годом ранее).

«Сдержанная динамика экономики в I квартале, по нашим оценкам, будет компенсирована в последующие периоды», — подчеркнула глава ЦБ.

Этому будет способствовать восстановление потребительской и инвестиционной активности. Прогноз роста ВВП на текущий год оставлен без изменений — в диапазоне 0,5–1,5%.

О рынке труда

На рынке труда тоже заметны перемены. Компании стали реже нанимать новых сотрудников и не так активно повышают зарплаты. Стало меньше предприятий, которые жалуются на нехватку работников, а отдельные компании даже начали сокращать персонал. При этом безработица остается на очень низком уровне: люди довольно быстро находят новую работу, особенно в больших городах.

Какие есть риски

У Центрального банка есть несколько поводов для беспокойства. Во‑первых, в начале года расходы бюджета оказались слишком большими. Во‑вторых, конфликт на Ближнем Востоке может затянуться — это способно повлиять на мировую экономику и цены на нефть. В‑третьих, есть риск, что спрос упадет сильнее, чем ожидается, и тогда экономика замедлится еще заметнее.

Прогнозы по ключевой ставке

На 2026 год средняя ключевая ставка ожидается на уровне 14–14,5%, а на 2027 год — уже заметно ниже, в диапазоне 8–10%.