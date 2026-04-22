Рубль оказался на грани обвала? Что на самом деле ждет российскую валюту

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что ждет национальную валюту в будущем. По его словам, критического падения рубля ожидать не стоит. Как он отметил, несмотря на экономические потрясения в мире, российские деньги остаются надежными.
«Все прогнозируют его ослабление, но рубль месяц за месяцем держится, и ничего с ним не случается. Мне кажется, для экономики было бы позитивно, если бы мы рубль снизили, но мне кажется, никакого драматического снижения не будет», — заявил он в рамках бизнес-диалога с клиентами.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова Костина, национальная валюта остается надежным средством для сбережений.
«Видите, сейчас цены на нефть высокие, и частично цена рубля подскочила из-за того, что Минфин не приобретает валюту. Но такой уровень доходности, как сегодня, — за последние 12 месяцев депозиты в рублях и рублевые облигации показали совокупную доходность от 21 до 28% — это лучший актив после золота», — сказал он.
Тем временем доллар остаётся в весьма шатком положении. Рубль продолжает укрепляться по отношению к американской валюте. Долго ли продлиться эта тенденция и в чем хранить свои сбережения, MSK1.RU рассказал директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
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