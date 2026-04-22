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Экономика Рубль оказался на грани обвала? Что на самом деле ждет российскую валюту

Рубль оказался на грани обвала? Что на самом деле ждет российскую валюту

Рассказываем подробнее о происходящем на финансовом рынке

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Глава российского банка рассказал, в какой валюте хранить сбережения | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUГлава российского банка рассказал, в какой валюте хранить сбережения | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Глава российского банка рассказал, в какой валюте хранить сбережения

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что ждет национальную валюту в будущем. По его словам, критического падения рубля ожидать не стоит. Как он отметил, несмотря на экономические потрясения в мире, российские деньги остаются надежными.

«Все прогнозируют его ослабление, но рубль месяц за месяцем держится, и ничего с ним не случается. Мне кажется, для экономики было бы позитивно, если бы мы рубль снизили, но мне кажется, никакого драматического снижения не будет», — заявил он в рамках бизнес-диалога с клиентами.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова Костина, национальная валюта остается надежным средством для сбережений.

«Видите, сейчас цены на нефть высокие, и частично цена рубля подскочила из-за того, что Минфин не приобретает валюту. Но такой уровень доходности, как сегодня, — за последние 12 месяцев депозиты в рублях и рублевые облигации показали совокупную доходность от 21 до 28% — это лучший актив после золота», — сказал он.

Тем временем доллар остаётся в весьма шатком положении. Рубль продолжает укрепляться по отношению к американской валюте. Долго ли продлиться эта тенденция и в чем хранить свои сбережения, MSK1.RU рассказал директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Деньги Рубль Экономика Финансы
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Комментарии
13
Гость
23 апреля, 07:06
Валюта, это когда спрос есть везде, а эти бумажки, никому, кроме нас, не нужны.
JayroslavMudryi

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23 апреля, 00:10
он же и заработает на инсайде
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