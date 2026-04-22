Россияне стали чаще пользоваться наличкой. С чем это связано — разбор

В марте объем наличных денег в обращении увеличился на 300 миллиардов рублей, сообщает ЦБ Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В России увеличился спрос на наличные деньги. Пользоваться ими стали больше. На это влияет отключение мобильного интернета и налоговое давление на малый бизнес. Вместе с экспертами 72.RU обсуждает, в чём причина и какие дальнейшие прогнозы.

Что происходит?

Объем наличных денег в обращении в марте увеличился на 300 миллиардов рублей (для сравнения в феврале — на 200 миллиардов). Это заметно выше прошлых лет. Об этом недавно сообщили в Центробанке.

«Такая динамика в том числе может быть связана со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей», — пояснил ЦБ в информационно-аналитическом комментарии «Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП».

Что это значит?

Спрос на наличные начался раньше. Тенденции уже несколько месяцев. Как предполагает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам», увеличение спроса на наличные со второго полугодия 2025 года может быть связано с проблемами при проведении безналичных банковских платежей — в частности, из-за отключений мобильного интернета. Для многих это стало сигналом, что необходимо иметь при себе определенный запас наличных, добавляет она.

Как предполагает Беленькая, помимо проблем с мобильным интернетом, новым фактором спроса на наличность у малого бизнеса с начала 2026 года могло стать повышение НДС и снижение порога выручки предприятий на УСН для его уплаты.

«В частности, с 1 января 2026 года отменены льготы по НДС для операций с банковскими картами, включая эквайринг и процессинг. Это также могло стимулировать особенно малые предприятия предпочитать наличную форму расчетов, хотя банки стали предлагать частичные компенсирующие программы», — поясняет она.

В беседе с журналистом 72.RU Николай Кульбака, экономист, называет две причины происходящего. Первая, по его словам, связана с тем, что представители малого бизнеса потихонечку стараются уходить в тень, прятать свои доходы и просят клиентов оплатить услугу наличкой.

Еще одна причина — отключение мобильного интернета, из-за чего возникают ситуации, когда не получается расплатиться с телефона по банковской карточке и приходится переходить на наличку.

Также он рассказал, что будет дальше.

«Два процесса, за которыми надо следить: как идет блокировка интернета и то, насколько государство пытается выкачивать деньги из бизнеса, в том числе из малого. Чем сильнее будут идти эти процессы, тем активнее люди будут переходить на наличность», — прогнозирует экономист.

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