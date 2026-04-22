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Экономика Пенсионеры получат двойные выплаты в апреле: когда ждать денег

Пенсионеры получат двойные выплаты в апреле: когда ждать денег

Собрали важные даты в одном материале

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Графики выплаты пенсий зависят от региона и способа доставки | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUГрафики выплаты пенсий зависят от региона и способа доставки | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Графики выплаты пенсий зависят от региона и способа доставки

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Людям, получающим пенсию в первых числах месяца, майские выплаты придут раньше положенного. Значит пенсионер сначала получит деньги в начале апреля, а затем еще раз — в конце месяца. Про график выплат рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

«В мае 2026 года часть пенсионеров получит деньги раньше обычной даты, и для некоторых выплата придет еще в апреле. Причина в праздничном календаре. В 2026 году первые майские выходные приходятся на 1, 2 и 3 мая. Когда дата перечисления совпадает с выходным или праздничным днем, выплата переносится на более ранний срок. Такой порядок применяется при доставке пенсий через банк и через почту», — напомнил депутат в разговоре с РИА Новости.

Важно, что единой даты выплаты пенсии для всей страны нет. Графики зависят от региона и способа доставки.

К примеру, у тех, чья дата стоит на первые числа месяца, зачисление может поступить в последние рабочие дни апреля. А вот те, кто получают пенсию позже, переноса на апрель не возникнет, потому как их дата изначально не попадает на длинные майские выходные.

Речь в этом случае идет не о какой-то новой схеме, а об обычном переносе сроков выплаты, который применяется, когда начало месяца совпадает с нерабочими днями.

График выплат пенсий на карту

Если пенсия приходит на карту «Мир», то деньги вы получите в течение дня по установленной дате. Иногда не с утра, а ближе к вечеру. Если дата выплаты выпадает на выходной или праздник, пенсию переводят заранее — в последний рабочий день перед ним. В апреле 2026 года действуют такие переносы:

  • 3 апреля — за 4 и 5 апреля;

  • 10 апреля — за 11 и 12 апреля;

  • 17 апреля — за 18 и 19 апреля;

  • 24 апреля — за 25 и 26 апреля.

Выплаты за майские праздники придут по такому графику:

  • 30 апреля — за 3 мая;

  • 8 мая — за 9–11 мая;

  • 15 мая — за 16–17 мая;

  • 22 мая — за 23–24 мая.

График выплат пенсий через «Почту России»

Если человек получает выплату через отделение «Почты России», то даты получения зависят от графика самого отделения. Обычно выплаты разносят с 3-го по 25-е число месяца.

Чтобы узнать свою дату выплаты пенсий, нужно уточнить ее в отделении «Почты России» или Социального фонда.

Кроме того, 1 апреля в стране произошла индексация пенсий, но прибавка достанется не всем. Узнать о том, кто входит в список получателей, а кто нет, можно здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Пенсия Пенсионер Выплата Почта России Банк Майские праздники
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Комментарии
5
Гость
22 апреля, 20:18
подачки
Гость
22 апреля, 11:18
дайте пенсию, есть нечего
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Гость
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