НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

пасмурно, без осадков

ощущается как +18

0 м/c,

 750мм 88%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,03
EUR 88,89
Афиша на выходные
Малыш погиб в ДТП
Здесь был Пушкин
Где собирать грибы
Ребенок врезался в автобус
Смешные картинки про отношения
Как побороть ротавирус
Куда сдать отходы на переработку
Экономика Долги за ЖКУ хотят взыскивать онлайн: эксперимент уже идет

Долги за ЖКУ хотят взыскивать онлайн: эксперимент уже идет

Рассказываем подробности инициативы

1 046
Взыскивать долги онлайн будет легче и быстрее | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUВзыскивать долги онлайн будет легче и быстрее | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Взыскивать долги онлайн будет легче и быстрее

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Минстрой готовит законопроект, который позволит взыскивать долги за коммунальные услуги онлайн. Сейчас такая система тестируется в 19 регионах. Если эксперимент покажет хорошие результаты, закон внесут в Госдуму. Рассказываем подробности.

Сейчас, когда у человека появляется долг за ЖКУ, коммунальным службам сложно найти должника, так как данные о собственниках квартир закрыты в Росреестре. Чтобы подать в суд, компаниям сначала нужно получить информацию — отправить бумажные запросы в полицию и другие ведомства, ждать ответы неделями. Из‑за этой бюрократии процесс затягивается на месяцы, а долги растут. Новая система должна всё упростить.

Как это будет работать:

  • при обнаружении долга система автоматически свяжется с базами данных МВД и Росреестра, найдет владельца квартиры и проверит его данные;

  • человеку придет уведомление о задолженности на «Госуслуги»;

  • если он проигнорирует сообщение, система сама отправит документы мировому судье в электронном виде.

По данным Минстроя, на 1 января 2026 года оплачено 97,9% счетов за коммунальные услуги. Но общая сумма долгов всё равно огромная — 1–1,5 трлн рублей. По словам главы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, эти деньги недополучает отрасль, из‑за чего страдает модернизация инфраструктуры и капремонт.

Однако в Госдуме к инициативе относятся без особого энтузиазма. Пахомов считает, что одной онлайн‑системы мало, пишут «Известия». Главная проблема в том, что люди часто не понимают, за что именно им выставляют счета. Например, сумма в квитанции может резко вырасти, и жильцы не знают почему.

Депутат предлагает сначала сделать начисления более понятными и прозрачными. А жильцам, в свою очередь, нужно вовремя передавать показания счетчиков. В случае успешного эксперимента внедрение онлайн‑системы по всей стране займет не меньше года.

Обновлено 20:35 (мск): В Минстрое пояснили, что сейчас проводится эксперимент, направленный на автоматизацию рабочих процессов. Однако он не предполагает списание задолженностей в электронной форме.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
ЖКУ Долг Списание
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
20 апреля, 10:15
Долг по ЖКХ де-юре неоспорим. Т. е. нет никаких подтверждающих актов и прочих документов, что услуга предоставлена в полном объеме и соответствующего нормам качества, просто УК или снабжающая организация считает, что вы должны им именно такую сумму. Можно попытаться оспорить качество, но вот ведь какая фишка, без представителей снабжающей организации и предоставляемых ею документов это сделать нельзя. А единственный документ, который выдает снабжающая организация, это счет на оплату... Главное, что все законно, так что... Вас нагибают, а вы стойте не распрямляясь, дабы лишний раз спину не утруждать для следующего поклона.
Гость
20 апреля, 08:26
А с ТГК-2 и прочих подобных компаний за нарисованные платежки с ничем не подкрепленными тарифами не хотят взыскивать? Каждый год происходит натуральный грабеж населения в старом жилом фонде, необорудованном приборами учета тепла. Когда за теплый март за двухкомнатную ( 55м ) приходит 5тыс. за отопление, а за однокомнатную (36м) в новом доме, с центральным отоплением. но с приборами учета в подвале) приходит 860руб. То есть площадь квартиры больше в полтора раза, а сумму берут больше в 6 раз!!!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Выбор цвета — часть жесткого контроля». Психолог разнесла «бежевых мам»
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
Нужно переводить чиновников на удаленку из-за дефицита бензина — мнение экономиста
​Рустем Шайахметов
Колумнист
Мнение
Журналист перестал платить за мобильный интернет — почему и как изменилась его жизнь
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
«Деды-соперники бесповоротно прекрасны»: почему фильм «На деревню дедушке 2» — это милота на один раз
Надежда Губарь
Мнение
«Увидим горькие слезы Месси в финале». Спортивный обозреватель — о том, кто выиграет чемпионат мира 2026 года
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем