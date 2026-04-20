Долги за ЖКУ хотят взыскивать онлайн: эксперимент уже идет

Взыскивать долги онлайн будет легче и быстрее Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Минстрой готовит законопроект, который позволит взыскивать долги за коммунальные услуги онлайн. Сейчас такая система тестируется в 19 регионах. Если эксперимент покажет хорошие результаты, закон внесут в Госдуму. Рассказываем подробности.

Сейчас, когда у человека появляется долг за ЖКУ, коммунальным службам сложно найти должника, так как данные о собственниках квартир закрыты в Росреестре. Чтобы подать в суд, компаниям сначала нужно получить информацию — отправить бумажные запросы в полицию и другие ведомства, ждать ответы неделями. Из‑за этой бюрократии процесс затягивается на месяцы, а долги растут. Новая система должна всё упростить.

Как это будет работать:

при обнаружении долга система автоматически свяжется с базами данных МВД и Росреестра, найдет владельца квартиры и проверит его данные;

человеку придет уведомление о задолженности на «Госуслуги»;

если он проигнорирует сообщение, система сама отправит документы мировому судье в электронном виде.

По данным Минстроя, на 1 января 2026 года оплачено 97,9% счетов за коммунальные услуги. Но общая сумма долгов всё равно огромная — 1–1,5 трлн рублей. По словам главы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, эти деньги недополучает отрасль, из‑за чего страдает модернизация инфраструктуры и капремонт.

Однако в Госдуме к инициативе относятся без особого энтузиазма. Пахомов считает, что одной онлайн‑системы мало, пишут «Известия». Главная проблема в том, что люди часто не понимают, за что именно им выставляют счета. Например, сумма в квитанции может резко вырасти, и жильцы не знают почему.

Депутат предлагает сначала сделать начисления более понятными и прозрачными. А жильцам, в свою очередь, нужно вовремя передавать показания счетчиков. В случае успешного эксперимента внедрение онлайн‑системы по всей стране займет не меньше года.