«Вспомнила детство из 90-х». Как в Сочи туристы и местные жители экономят на продуктах

Кусок говядины на бефстроганов для семьи тянет на 3 тысячи рублей и больше Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Стоимость продуктов на главном курорте страны, как и по всей России, увеличивается прямо на глазах — продавцы только успевают менять ценники. Казалось бы, Сочи относится к главной житнице страны — Кубани, продукты должны быть хоть немного дешевле, чем в других регионах. В самом Сочи своего сельхозпроизводства нет, но везти же недалеко. Тем не менее покупка некоторых продуктов стала для среднестатистического жителя Сочи неподъемной из-за высоких цен. А впереди курортный сезон, они еще вырастут. Журналист SOCHI1.RU Анна Грицевич узнала, от чего пришлось отказаться местным жителям, как они выживают и на чём экономят туристы на отдыхе.

«Пластиковые» безвкусные томаты стоят дороже свинины Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Цены растут, а зарплата — нет

Из мясного магазина выходит растерянная женщина с небольшим пакетом. Это жительница Сочи Юлия Виноградова. Она шокирована: купила 2 куска корейки к ужину, килограмм фарша, столько же вареников с творогом — отдала почти 3 тысячи рублей.

— Никак не привыкну к ценам. Любой поход в магазин — стресс. Зашла, ничего не купила, отдала 3–5 тысяч. Цены растут, а зарплата — нет. Эта покупка — 2 раза перекусить моей семье. Корейку пожарю нам с мужем на ужин, фарш на котлеты для сыновей. Это я шикую с зарплаты. После всех платежей сядем на макароны с сосисками по акции да на курицу из супермаркета, — говорит Юлия.

Признаётся: уже несколько лет не покупает говядину, она семье просто не по карману. Раньше любили мясо индейки, когда стоило оно 250–300 рублей за килограмм, теперь — 700 рублей. Зато им доступна свинина, которая сейчас дешевле помидоров. Овощи покупают только сезонные — зимой это капуста, морковь и свекла. Практически нет в рационе семьи рыбы, только местная, да и то иногда — в сезон ставриды.

Свинина вполне доступна, цены на нее практически не растут Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

— Мне захотелось рыбы недавно. Зашла в магазин, а там копченая горбуша — 1700 рублей за килограмм, скумбрия — 1200, а масляная — под 2 тысячи рублей. Цены увидела, сразу перехотела. Раньше любила по утрам авокадо, теперь не позволяю себе. Сыр только по акции в «Пятерочке», там же яйца. Вспомнила мое детство из 90-х, как мама пекла нам какие-то плюшки с вареньем. Теперь покупаю маргарин, ищу в интернете рецепты, чтобы пацанов накормить, сливочное масло тоже дорогущее. Его на выпечку не пустишь, — рассказывает Юлия.

Очень выручают заготовки на зиму, которые делают родители мужа. Варенья, соленья, компоты. В этом году планируют запастись еще больше, чтобы хватило на зиму. На двоих с мужем они зарабатывают 100 тысяч рублей, оба бюджетники. 15 тысяч сразу уходит на коммуналку. Еще столько же вносят за кредит — делали косметический ремонт в квартире. Без займов выжить можно, но не качественно, говорит Юлия. Все ее друзья и знакомые закредитованы, кто-то платит ипотеку, кто-то за автомобиль, кто-то за ремонт, как ее семья.

— С такой зарплатой невозможно делать какие-то большие покупки. Да любая незапланированная трата выбивает из колеи. Бывает, что сидим без денег последние дней 10 или неделю перед авансом. У нас 2 сына-школьника. А это ежемесячная плата за занятия спортом, питание, карманные и другие расходы. Плюс одежда, обувь, гаджеты. Честно, мы уже не сводим концы с концами. Про себя уже молчу: крашусь краской из магазина, на маникюре не была 2 года, — говорит Юлия. Она использует все акции и скидки, чтобы сэкономить на продуктах, закупаются в магазине «Доброцен».

Выручают сетевые магазины Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Снова разбиваем огород

Жительница Сочи Галина Анастасиади радуется, что у нее частный дом. Женщина работает горничной в одном из отелей, зарплата по нынешним временам маленькая — 60 тысяч рублей. Муж трудится в такси — это хотя бы ежедневный заработок на молоко и хлеб. Летом, когда приезжают туристы, удается заработать побольше. Зато семья имеет возможность разводить кур и уток. Всегда есть свежие яйца, а осенью еще и мясо. В этом году после долгого перерыва снова решили выращивать овощи.

— В 90-е, когда дети у нас были маленькие, много выращивали овощей и зелени. И это очень выручало. Бывало, ели только свою картошку да огурцы с помидорами. Снова разбиваем огород в этом году. Рассада томатов уже подрастает, планируем выращивать кабачки, кукурузу, фасоль, огурцы. Пришлось вернутся к истокам, к земле, иначе теперь не выжить. Прошлым летом помидоры были по 200 рублей. Куда это годится? Даже не закрутила ничего, — рассказывает Галина.

Она уверена: фермерских рынков в Сочи нет. На муниципальных ярмарках одни перекупщики, которые накручивают цены на кубанские продукты. Она закупается в крупных сетевых магазинах.

— Я теперь в «Фикс Прайс» постоянный покупатель. Крупы, чай, кофе, сладости там покупаю. Как ни зайдешь туда — народу битком, очереди. Раньше такого не было. Сейчас, когда цены выросли, люди экономят на всём, — заключила Галина.

Даже в сетевых магазинах индейка стоит почти 700 рублей за килограмм Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

В этом году такая экономия не работает

Туристка из Томска Варвара Михайлова в этом году приехала в Сочи в апреле. Впервые арендовала квартиру, а не номер в отеле. С семьей решили экономить и готовить самостоятельно. Но оказалось, сейчас такая экономия не работает. Дешевле питаться в столовых и даже кафе, чем покупать продукты на рынках и в магазинах. Если, конечно, не есть один доширак.

— Мы пошли в столовую и втроем пообедали на 1700 рублей. Взяли по супчику, ребенку второе. Выпечку всем и напитки. А что ты сейчас купишь в магазине на 1700 рублей? Ничего особенного, только самое необходимое — яйца, хлеб, молоко, сыр. Да еще у плиты придется постоять. В принципе в сетевых супермаркетах в Сочи цены примерно такие же, как в Томске. А вот на рынке всё очень дорого. Первая клубника — 700–1000 рублей. Рыбы местной практически нет. Мясо дорогое, дороже, чем у нас, — рассказывает Варвара.

Ее затея с экономией с треском провалилась. Квартира недалеко от моря им обходится в 7 тысяч рублей сутки. За такие деньги в апреле можно было забронировать вполне достойный отель с подогреваемым бассейном, да еще и с завтраками.

Сочинцы всё знают о скидках и акциях Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Что говорит статистика

Согласно официальной статистике, в марте инфляция в Краснодарском крае составила 0,79% по сравнению с февралем, а с начала года — 3,13%. Продовольственные товары подорожали на 0,58% за месяц, а с начала года — почти на 4%.

Больше, как и каждую весну, подорожали овощи и фрукты: цены на сладкий перец увеличились более чем на 25%, рост цен на помидоры составил 15,8%, морковь — на 12,9%. Сказалась сезонность, сейчас на полках в основном импортная плодоовощная продукция. Зато цены на огурцы упали почти на 30%. А на куриные яйца — выросли. Аж на 9,2%.

Морепродукты продолжают дорожать и становятся всё недоступнее для среднестатистического жителя региона. Икра лососевых стала дороже на 4,4%, живая и охлажденная рыба — на 4%, мороженая — на 3%. Стоимость говядины увеличилась примерно на 3%, а хлеб с начала года подорожал более чем на 4%.