В банкоматы запретят вносить много налички: Минфин хочет ввести лимиты

Предполагается, что лимит в 1 миллион рублей будет действовать на операции за месяц Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Минфин утвердил лимиты на внесение наличных через банкоматы. Ограничения введут в рамках обеления экономики. Нововведения заработают уже в сентябре 2026 года.

«Сейчас предлагается <…>, что норма будет введена. Там предлагается ограничение в 1 млн руб. в каждом банке по отдельности», — отметил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Биржевого форума Московской биржи, его цитирует РБК.

По словам замминистра финансов, ограничения на внесение средств через банкоматы действуют не во всей системе. В настоящее время не удалось создать единый механизм контроля над всеми банками, поэтому меры будут применяться в каждом банке отдельно.

Моисеев не уточнял, касается ли лимит в 1 миллион рублей единовременного внесения суммы через банкомат банка или внесения такой суммы в течение месяца. Но на этапе обсуждения этой меры предполагалось, что лимит в 1 миллион рублей будет действовать на операции за месяц.

О том, что планируется ввести ограничения для физических лиц на внесение денег через банкоматы, стало известно в конце января этого года. Соответствующие поправки были предложены для закона «О банках и банковской деятельности» (№ 17-ФЗ).