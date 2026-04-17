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Экономика В банкоматы запретят вносить много налички: Минфин хочет ввести лимиты

В банкоматы запретят вносить много налички: Минфин хочет ввести лимиты

Разбираемся в нововведениях

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Предполагается, что лимит в 1 миллион рублей будет действовать на операции за месяц | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUПредполагается, что лимит в 1 миллион рублей будет действовать на операции за месяц | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Предполагается, что лимит в 1 миллион рублей будет действовать на операции за месяц

Источник:

Елена Латыпова / NGS55.RU

Минфин утвердил лимиты на внесение наличных через банкоматы. Ограничения введут в рамках обеления экономики. Нововведения заработают уже в сентябре 2026 года.

«Сейчас предлагается <…>, что норма будет введена. Там предлагается ограничение в 1 млн руб. в каждом банке по отдельности», — отметил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Биржевого форума Московской биржи, его цитирует РБК.

По словам замминистра финансов, ограничения на внесение средств через банкоматы действуют не во всей системе. В настоящее время не удалось создать единый механизм контроля над всеми банками, поэтому меры будут применяться в каждом банке отдельно.

Моисеев не уточнял, касается ли лимит в 1 миллион рублей единовременного внесения суммы через банкомат банка или внесения такой суммы в течение месяца. Но на этапе обсуждения этой меры предполагалось, что лимит в 1 миллион рублей будет действовать на операции за месяц.

О том, что планируется ввести ограничения для физических лиц на внесение денег через банкоматы, стало известно в конце января этого года. Соответствующие поправки были предложены для закона «О банках и банковской деятельности» (№ 17-ФЗ).

Также запрет коснется и снятия наличных. При этом не только в банкоматах, но и через кассу. Подробнее об этой ситуации можно узнать в этом материале.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Минфин Деньги Банк Банкомат Экономика
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Комментарии
7
Гость
17 апреля, 12:53
Система явно перекормлена
Гость
17 апреля, 12:51
Каждый день по миллиону заносим? Чтоб все так жили
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Гость
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