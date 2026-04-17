Банки усилят контроль за переводами: кто рискует попасть под нежелательную проверку

Эксперты предполагают, что люди начнут чаще пользоваться наличными Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Под усиленный контроль Федеральной налоговой службы (ФНС) из-за переводов на карты могут попасть около 10 миллионов россиян. На этом фоне уже в следующем году может вырасти спрос на наличные.

Законопроект, который позволит ФНС получать от Центробанка данные о людях с признаками незадекларированного бизнеса, правительство внесло в Госдуму в конце марта этого года. Эксперты прогнозируют, что эта ситуация скажется сразу на 7–10 миллионах человек.

Под особый контроль налоговой с 2027 года автоматически попадут неподтвержденные безналичные доходы свыше 2,4 миллиона рублей в год. В первую очередь это затронет тех, кто регулярно зарабатывает на услугах, аренде или торговле, но не оформляет статус самозанятого или ИП.

Также в зоне внимания окажутся люди со смешанными доходами. Например, совмещающие работу с подработками или сдающие жилье, пояснила начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова.

Особый интерес вызовут регулярные переводы от разных лиц и стабильные поступления от 200 тысяч рублей в месяц, отмечает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Но разовые переводы не попадут под внимание налоговиков.

Еще на этом фоне могут вырасти «серые» схемы. Лукинова отмечает, что часть расчетов уйдет в наличные, а доходы начнут дробить между родственниками или проводить через посредников.

С этим согласен экономист Андрей Бархота. По его мнению, спрос на наличные может вырасти на 2–3 триллиона рублей в течение года после введения новых мер.

Усиление контроля действительно может повысить собираемость налогов, отметил Андрей Шубин из «Опоры России» в разговоре с «Известиями». По его мнению, в этом случае важно не создать избыточного давления на добросовестный бизнес и сохранить стабильность налоговых правил.

Обновлено 17:35 (мск): В ФНС опровергли информацию о том, что под контролем окажутся 10 миллионов россиян. Там отметили, что нововведения не коснутся переводов на личные счета от близких родственников.

«Делать оценки о количестве лиц, попадающих в рисковую зону при переводах между физлицами, преждевременно: форма и периодичность информационного обмена об операциях с признаками предпринимательской деятельности будут определены соглашением между ЦБ РФ и ФНС России, которое на настоящий момент не подписано, а критерии находятся в стадии проработки», — говорится в сообщении.