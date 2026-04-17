НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +18

2 м/c,

южн.

 746мм 83%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,48
EUR 89,60
Подорожают проездные
Пострадали в пожаре
Здесь был Пушкин
Брань Шнурова
Дыра на дороге
Запер пассажиров в автобусе
Затопило Ярославль
Афиша на неделю
Экономика Банки усилят контроль за переводами: кто рискует попасть под нежелательную проверку

Банки усилят контроль за переводами: кто рискует попасть под нежелательную проверку

Разбираемся, кто привлечет внимание налоговой и какие схемы могут прикрыть

901
Эксперты предполагают, что люди начнут чаще пользоваться наличными | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаЭксперты предполагают, что люди начнут чаще пользоваться наличными | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Эксперты предполагают, что люди начнут чаще пользоваться наличными

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Под усиленный контроль Федеральной налоговой службы (ФНС) из-за переводов на карты могут попасть около 10 миллионов россиян. На этом фоне уже в следующем году может вырасти спрос на наличные.

Законопроект, который позволит ФНС получать от Центробанка данные о людях с признаками незадекларированного бизнеса, правительство внесло в Госдуму в конце марта этого года. Эксперты прогнозируют, что эта ситуация скажется сразу на 7–10 миллионах человек.

Под особый контроль налоговой с 2027 года автоматически попадут неподтвержденные безналичные доходы свыше 2,4 миллиона рублей в год. В первую очередь это затронет тех, кто регулярно зарабатывает на услугах, аренде или торговле, но не оформляет статус самозанятого или ИП.

Также в зоне внимания окажутся люди со смешанными доходами. Например, совмещающие работу с подработками или сдающие жилье, пояснила начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова.

Особый интерес вызовут регулярные переводы от разных лиц и стабильные поступления от 200 тысяч рублей в месяц, отмечает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Но разовые переводы не попадут под внимание налоговиков.

Еще на этом фоне могут вырасти «серые» схемы. Лукинова отмечает, что часть расчетов уйдет в наличные, а доходы начнут дробить между родственниками или проводить через посредников.

С этим согласен экономист Андрей Бархота. По его мнению, спрос на наличные может вырасти на 2–3 триллиона рублей в течение года после введения новых мер.

Усиление контроля действительно может повысить собираемость налогов, отметил Андрей Шубин из «Опоры России» в разговоре с «Известиями». По его мнению, в этом случае важно не создать избыточного давления на добросовестный бизнес и сохранить стабильность налоговых правил.

Обновлено 17:35 (мск): В ФНС опровергли информацию о том, что под контролем окажутся 10 миллионов россиян. Там отметили, что нововведения не коснутся переводов на личные счета от близких родственников.

«Делать оценки о количестве лиц, попадающих в рисковую зону при переводах между физлицами, преждевременно: форма и периодичность информационного обмена об операциях с признаками предпринимательской деятельности будут определены соглашением между ЦБ РФ и ФНС России, которое на настоящий момент не подписано, а критерии находятся в стадии проработки», — говорится в сообщении.

В ФНС подчеркнули, что речь идет о физлицах, операции по личным банковским счетам которых обладают признаками ведения предпринимательской деятельности либо получения такими физическими лицами доходов от иных физических лиц.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Деньги Перевод Экономика Банк ФНС
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
17 апреля, 22:03
А пострадают те, у кого самые мелкие доходы из категории "как бы подработать, чтобы с голоду не протянуть ноги" (((
Гость
17 апреля, 07:58
Пути обхода всегда найдутся. Государство не может конкурировать с бизнесом в силу коррумпированности чиновников, и отсутствия высококвалифицированных и высокомотивированных специалистов. Каждая попытка что то предпринять только приведёт к росту коррупции и криминала.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Выбор цвета — часть жесткого контроля». Психолог разнесла «бежевых мам»
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
Нужно переводить чиновников на удаленку из-за дефицита бензина — мнение экономиста
​Рустем Шайахметов
Колумнист
Мнение
«Нежелание вмазать воспринималось с подозрением». Как алкоголизм в России превратился в культ и куда уходит сегодня
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Думал, голова взорвется»: 27-летний россиянин показал результат пересадки волос за 100 тысяч рублей
Юрий
Мнение
«Пять минут до центра — если вы голубь». Как вычислить мошенников при посуточной аренде квартир — личный опыт
Любовь Никитина
Автор мнения
Рекомендуем