Битка не будет. Почему владелец крупнейших дата-центров России оказался банкротом

С осени прошлого года стоимость биткоина рухнула на 40%, а наиболее дальновидные майнеры заранее стали позиционироваться как операторы вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Начало этого года ознаменовалось новостями о кризисе в крупнейшей майнинговой компании России. BitRiver, который владеет дата-центрами по всей стране, оказался в центре скандала с энергетиками, а его основатель Игорь Рунец — под следствием. По мнению экспертов, немаловажную роль сыграло так и недоработанное законодательство о легализации майнинга, а также запреты на него, которые ввели в регионах, где компания хотела развиваться. Редакция «ИрСити» разбиралась, как лидер рынка оказался на грани краха.

Как хорошо всё начиналось

В 2010 году выпускник Уральского государственного технического университета Игорь Рунец основал «Фокс Лаборатори» (сейчас — ГК «Фокс»). Специализация компании — предоставление вычислительных мощностей на базе центров обработки данных. В 2017 году он открыл «Битривер Рус», которая за три года построила в Братске крупнейший дата-центр в России. Через 4 года не менее крупный ЦОД фирма ввела в Усть-Илимске.

В ГК «Фокс» входит несколько десятков юридических лиц. Как сообщалось на сайте компании, у BitRiver было 500 сотрудников в штате, 15 дата-центров общей мощностью более 500 мегаватт, где было размещено свыше 175 тысяч единиц оборудования. Сейчас сайт не работает, а соцсети «мертвые».

«Битривер Рус», работающая в Иркутской области, принадлежит УК «Битривер» и гонконгской компании «Байкал Тайм Ко., Лимитед». Итогов за 2025 год пока нет. В 2024-м выручка компании выросла на 9%, до 10,3 миллиарда рублей, а чистая прибыль увеличилась в 1,7 раза, до 202,2 миллиона рублей.

Но на фоне резкого роста курса биткоина в гонку включились не только гиганты. Криптовалюту «качали» мелкие добытчики — как компании, так и частники, многие из которых сидели в тени и на бытовых сетях. Центром этого движения стало Приангарье, получившее неофициальный статус столицы серого майнинга. Иркутская область оказалась лидером в этой сфере благодаря идеальному комбо: холодному климату и дешевому электричеству, которое обеспечивает близость крупных ГЭС.

Это привело, с одной стороны, к повальным искам энергетиков к «серым майнерам», а с другой, — к дискуссии о легализации криптодобычи. Топ-менеджмент «Битривера» активно участвовал в этом разговоре и параллельно развивал инфраструктуру, готовясь, например, ввести немаленький ЦОД в Бурятии.

Майнинг легализовали летом 2024 года, а уже весной 2025-го ввели ограничения: сначала частичные, а потом тотальные. Например, с 7 апреля 2025-го запрещено майнить криптовалюту в южных территориях Иркутской области. Аналогичные меры действуют в Бурятии и Забайкальском крае (их ужесточили с 1 апреля 2026-го, распространив запрет по всей территории регионов). Из-за этого майнинговые компании начали мигрировать из Прибайкалья, некогда самого благоприятного для криптодобычи региона.

Но «Битривер» казался непотопляемым, ведь в Иркутской области у компании были крупные ЦОДы, расположенные в северных территориях, до которых ограничения якобы не дотянулись. Как писал Bloomberg, состояние Игоря Рунца, по данным на сентябрь 2024-го, составляло 230 миллионов долларов. И еще в мае 2025 года BitRiver возглавляла рейтинг российских майнинговых компаний: за предшествующий год ее выручка превысила 10 миллиардов рублей.

Удар, от которого не оправиться

В 2022 году «Битривер» начал строительство крупного дата-центра на 100 мегаватт в Бурятии. Объект должен был разместиться на территории опережающего развития (то есть с особыми налоговыми льготами) в селе Мухошибирь. Проект даже получил поддержку «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики».

К началу 2024 года «Битривер» вложил в стройку 1,4 миллиарда рублей. Планировалось, что объект запустят во втором полугодии, но этого не произошло. Весной 2025-го представители компании отчитались, что дата-центр готов, но его перепрофилировали под искусственный интеллект.

Тогда же правительство Бурятии в письме регуляторам заявило: в республике нет «белого» майнинга, а в ноябре «Россети» сообщили, что подключат этот ЦОД только к 2030 году. С начала этого года в Бурятии совсем запретили майнинг на 5 лет.

То, что дата-центр в Бурятии не был запущен, стало серьезным ударом для «Битривер», от которого компания так и не смогла оправиться. Сотрудники начали ее покидать, а «добыча» криптовалюты остановилась и на других объектах, рассказывал РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. На это же указал источник «ИрСити».

Кризис начал «выкатываться» в информационное поле.

— С октября 2025 года весь коллектив ЦОДа находится в рабочем простое по вине работодателя, зарплату на протяжении всего 2025 года выплачивали с задержками по 2–3 недели. Руководство кормило обещаниями и просьбами потерпеть, что скоро всё нормализуется. В итоге: люди без денег и не могут никуда трудоустроиться по причине того, что до сих пор работают, а работать по совмещению или на 0,5 ставки на новой работе никто в здравом уме не захочет, — писал один из сотрудников компании «Битривер-Север», норильского подразделения майнингового гиганта.

Как сообщал РБК-Крипто со ссылкой на сотрудников двух компаний, входящих в группу, большая часть руководства уволилась еще в конце 2025 года, в декабре из офисов вывезли оборудование и документацию, включая корпоративные документы, печати, трудовые книжки и бухгалтерские документы. А без зарплаты осталось около 500 человек.

Только по Иркутской области в 2026 году в суды подано полтора десятка исков о взыскании невыплаченной зарплаты. Также в течение 2025 года трудовая инспекция несколько раз проводила проверки по жалобам сотрудников о задержках зарплаты и невыплате отпускных.

В феврале 2026 года прокуратура потребовала от компании «Битривер» выплатить зарплату сотрудникам.

Как стало известно «Коммерсанту», дата-центры в Иркутской области сейчас не действуют. Несколько площадок, например в Ингушетии, где также запрещали майнинг, закрылись еще в 2025 году.

Спор с энергетиками

Самый крупный и, возможно, драматичный корпоративный спор у «Битривер» вышел со структурами Эн+. Сразу две «дочки» энергетического холдинга подали иски в арбитраж на общую сумму 1,2 миллиарда рублей.

В апреле 2025 года суд удовлетворил иск компании «Инфраструктура Сибири», которая входит в Эн+. Она заплатила за оборудование, но так его и не получила, поэтому через арбитраж взыскивала 954,4 миллиона рублей с ГК «Фокс». В рамках дела суд арестовал деньги и технику, находившуюся у энергокомпании в залоге, а фирме Игоря Рунца запретили пользоваться этим оборудованием.

Кроме того, некогда совместное с Рунцом предприятие энергетиков «Бит+» отсудило с «Битривер Рус» 256,7 миллиона рублей. В пределах этой суммы счета ответчика тоже арестованы. Операции приостановлены по счетам двух компаний Рунца «Битривер Рус» и «Стройсервис Плюс».

На «Стройсервис Плюс» в соцсетях «Битривера» жаловался представитель одного из подрядчиков, который предоставил свою спецтехнику на строительстве дата-центра в Новокузнецке. Его фирма потеряла 4,3 миллиона рублей.

В «Бит+» энергокомпания отвечала за поставки электроэнергии на площадку в Братске, а «Битривер» занимался ее операционным управлением. Как рассказывал «Коммерсанту» Игорь Рунец, в декабре 2024 года Эн+ отключало майнинговые дата-центры на севере Приангарья. Это, по словам криптобизнесмена, «причинило значительные убытки».

Кроме того, в середине года налоговая служба по Екатеринбургу обратилась в арбитраж с иском о признании ГК «Фокс» банкротом, сумма требований составляла 17,7 миллиона рублей. Но в сентябре процесс прекратили — компания погасила долг.

Затем в октябре «Инфраструктура Сибири» подала иск о признании фирмы Рунца банкротом. К ней позже присоединились другие кредиторы, включая ФНС. В январе этого года в компании ввели процедуру наблюдения — это первый этап банкротства, который продлится до 27 мая.

В банкротном процессе выплыли интересные детали сделок «Битривера» с «Инфраструктурой Сибири». Так, в декабре 2023 года они заключили договор залога оборудования. В залог передавалось 13 544 единицы майнингового оборудования стоимостью 858,7 миллиона рублей. Техника находилась в Братске и Усть-Илимске.

После того, как в марте 2025 года арбитраж наложил обеспечительные меры, в июне приставы арестовали 3127 «машинок» в Братске, а в сентябре в Усть-Илимске — еще 2904. Где находится остальное — неизвестно.

На суде представители ГК «Фокс» заявляли, якобы «Инфраструктура Сибири» захватила корпоративное управление и блокировала деятельность . Размер арестованных активов — счетов и имущества — кратно превысил требования энергетиков, что «полностью парализовало деятельность» «Фокса» и «привело к невозможности исполнять свои обязательства перед кредиторами, вести предпринимательскую деятельность и получать доход».

«Фокс» настаивал на том, что у него достаточно активов и денег, чтобы расплатиться с кредиторами, но «Инфраструктура» доказала обратное. По их информации, общие долги «Фокса» составляли почти 2,5 миллиарда рублей, что в 4,6 раза превышало собственный капитал компании. На краткосрочную кредиторскую задолженность приходилось 1,5 миллиарда. Выручка компании за девять месяцев 2025 года сократилась на 39,1% по сравнению с таким же периодом 2024-го, а чистая прибыль упала с 32,8 миллиона до 27 тысяч рублей.

Следующее заседание по делу о банкротстве основной компании Рунца — «Фокс» — запланировано на 21 мая. Помимо этого процедура наблюдения введена в уже упомянутой компании «Стройсервис Плюс». В июне 2025-го ликвидирована фирма «Битривер-Турма», зарегистрированная в Братске. А в феврале 2026-го налоговая подала иск о банкротстве бурятского подразделения «Битривер-Б».

Уголовное дело

В конце января 2026 года Игоря Рунца задержали. Его обвинили в уходе от уплаты налогов и отправили под домашний арест.

Позднее РБК раскрыл подробности уголовного дела. По версии следствия, Рунец создал схему, которая позволяла контрагентам снижать налогооблагаемую базу.

Из материалов дела следует, что клиенты BitRiver длительное время ежемесячно платили компании за услуги вычислений и обработки данных, но в реальности в этом не нуждались. В некоторых случаях компании объясняли расходы тем, что арендовали у BitRiver вычислительные мощности для собственных производственных нужд. Но следствие считает, что это оборудование предназначено исключительно для майнинга, который рассматривается как самостоятельный бизнес, а не вспомогательная услуга.

Выстрел во всех легальных игроков

Рынок майнинга в последнее время переживает не самые лучшие времена, цена криптовалюты падает, а добывать ее всё сложнее. Но эту сферу нужно смотреть и через призму нового законодательства, которое приняли летом 2025 года, считает эксперт в сфере IT Андрей Жебрун.

Многие майнеры, работавшие в белую, с готовностью откликнулись на требования законодателя и осенью «встали в реестры», но в конце года криптодобычу запретили. «Это никак не решило проблему энергодефицита, это просто отработка политического заказа. Равно как ее не решил и дифтариф», — полагает эксперт.

Кроме того, наметились тенденции, когда крупные компании, имеющие административный ресурс, освобождают мощности, чтобы они были в «условно правильных руках», подчеркивает Жебрун. Особенно это касается уже готовых площадок, в которые уже было вложено несколько миллиардов рублей. Так могло произойти и в случае с «Битривером».

По словам эксперта, в некоторых регионах уже обсуждают механизм «потребляй или плати», по которому оператор будет обязан оплачивать почти всю мощность техприсоединения, вне зависимости от заполненности площадки и фактических объемов потребления. «Если это примут, то произойдет передел мощностей и выстрел в абсолютно всех легальных игроков, которые сейчас находятся на рынке», — подчеркивает Андрей Жебрун.

В такой ситуации крупный бизнес сможет с дисконтом выкупать площадки у майнеров, а затем просто уходить с официального розничного рынка и «работать для своих».

Курс — на укрупнение

Уход такого гиганта, как BitRiver, мало повлияет на отрасль, так как рынок криптовалют уже начал меняться, считают эксперты. Из-за резкого падения стоимости биткоина — на 40% с осени прошлого года — «наиболее дальновидные майнеры» заранее стали позиционироваться как операторы вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта, уточняет аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. Это позволило им привлечь средства, развиваться в новом направлении и увеличивать капитализацию.

По мнению Делицына, рынок майнинга, вероятно, претерпит консолидацию и сконцентрируется в руках небольшого количества крупнейших игроков.