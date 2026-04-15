«Не всё так просто»: откуда берутся пенсионные баллы, как они влияют на выплаты и как их можно добыть без официального дохода

Чтобы выйти на пенсию по старости, нужно достичь нужного возраста, трудового стажа и количества специальных баллов Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Многие мечтают о заслуженном отдыхе на пенсии, но не каждый знает, как формируются выплаты. Казалось бы, человек дожил до определенного возраста и уже мог бы отправиться на отдых, но вот загвоздка: дело не только в цифрах в паспорте. Страховая пенсия состоит из нескольких частей, и ее размер зависит от специальных баллов, которые еще нужно накопить. О том, что такое пенсионные баллы и как их получить, NGS.RU узнал у эксперта.

«Есть верхний предел»

В 2015 году в стране ввели систему пенсионных накоплений. С этого момента страховая пенсия состоит из двух частей: фиксированной выплаты, которая в 2026 году составляет 9584,69 рубля, а также специальных баллов.

Страховая пенсия — это ежемесячная денежная выплата, которая компенсирует утрату дохода из-за нетрудоспособности. Она складывается из количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), умноженных на стоимость одного балла в год выхода на пенсию, плюс фиксированная выплата.

Пенсионный балл, или индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), — это количество баллов, которые человек накопил за работу, а также время «простоя», например, если ухаживал за ребенком или служил в армии. Главное и обязательное условие для их получения — официальное трудоустройство.

Как объяснила доцент кафедры учета и финансовых технологий факультета экономики и управления Университета биотехнологий Анастасия Завгородняя, пенсионные баллы начисляют за каждый год трудовой деятельности. И чем больше их накопить, тем выше будет выплата будущей пенсии.

«Конечно, не всё так просто, количество накопленных баллов за год напрямую зависит от уровня нашей заработной платы. Больше зарабатываем — больше будут и наши баллы. Но есть верхний предел: 10 пенсионных баллов в год», — отметила эксперт.

Пенсионные баллы нужны для получения страховой пенсии, выйти на которую в 2026 году могут женщины 59 лет и 64-летние мужчины. Помимо ИПК, необходимо иметь нужный трудовой стаж — в текущем году он должен составить не меньше 15 лет.

Пенсионные баллы можно получить и во время ухода за детьми Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Что касается самих накопленных баллов, то человеку нужно собрать минимум 30 «очков». Правило одинаково для мужчин и женщин, независимо от года рождения.

«Если 30 баллов не выходит, то пенсии не будет. В этом случае можно порекомендовать продолжить работать и заработать недостающие баллы или же добровольно уплачивать страховые взносы в СФР», — сообщил эксперт.

Если нужного стажа и ИПК нет, можно получать социальную пенсию по старости. Но за ней нужно обращаться позже, сообщает портал «Госуслуги».

В случае если заработная плата человека равна МРОТ, за год он сможет накопить чуть больше одного балла. Но при достижении пенсионного возраста в 2026 году нужно собрать минимум 30 баллов, стоимость одного в настоящий момент достигает 156,76 рубля.

Баллы за службу и детей

Анастасия Завгородняя отметила, что официально трудоустроенным женщинам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, тоже начисляют пенсионные баллы. Так, 1,8 балла в год можно получить за первого ребенка, 3,6 — за второго, 5,4 балла — за третьего и четвертого. Участникам специальной военной операции также начисляют такие «очки» — по 3,6 балла в год.

По словам финансиста, самостоятельно посчитать общую сумму накопленных пенсионных баллов сложно, ее автоматически рассчитывает Социальный фонд России (СФР). Но предложила разобрать пример, на какой размер пенсии может претендовать многодетная мать.

Допустим, 38-летняя женщина воспитывает троих детей, ее трудовой стаж составляет 15 лет и 7 месяцев. С 2015 по 2020 год она в среднем получала 45 тысяч до вычета НДФЛ, а с 2021 по 2026 год — 80 тысяч рублей.

До 2015 года, когда была введена система пенсионных накоплений, величина ИПК составляла 6.290. Но третий ребенок появился в семье сибирячки после 2015 года, и пенсионные «очки» во время ухода за ним рассчитывались как 5,4 балла.

«С начала трудовой деятельности по март 2026 накоплено 43,039 пенсионного балла. Таким образом, в случае выхода на пенсию „здесь и сейчас“ размер выплаты составил бы: 9584,69 + (43,039 × 156,76) = 16202,36 рубля», — объяснила собеседница НГС.

В некоторых случаях пенсионные баллы можно купить Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Если кому-то не хватило баллов для страховой пенсии, их можно «купить» — самостоятельно перечислить страховые взносы. Анастасия Завгородняя объяснила, что чаще всего это происходит, когда человек какой-то период работал неофициально и получал зарплату «в конверте».

«Но это не означает, что можно не устраиваться официально и потом просто купить пенсионные баллы. Не всё так просто. Докупить можно ограниченное количество баллов, какое именно, рассчитает и подскажет СФР», — сообщила она.

Сколько стоит один балл?

Чтобы «купить» баллы, гражданину следует подать заявление в фонд и ждать одобрения, а затем перечислить удобным способом в соответствии с установленным графиком платежей страховые взносы. Стоимость в таком случае одного пенсионного балла при покупке в 2026 году достигает 65 500 рублей, но за год можно приобрести максимум 8,7 балла.

Пенсионные баллы копятся автоматически, их начисляет СФР — собирать документы и что-то оформлять самостоятельно не нужно. Узнать количество начисленных ИПК можно через портал «Госуслуги» или личный кабинет на сайте Социального фонда России.

НГС также спросил эксперта, могут ли «снять» с человека его пенсионные баллы. Случаи, когда человек открывает выписку и не может их найти, возможны, сообщила она.

«Здесь можно столкнуться как с техническими, так и правовыми причинами. К примеру, изменился алгоритм подсчета пенсионных баллов, — сообщила Анастасия Завгородняя. — Но чаще всего выясняется, что где‑то произошла ошибка: неполное отражение периодов или другая техническая ошибка».

Для разъяснения количества пенсионных баллов необходимо подать письменный запрос. Его направляют в уже упомянутый Социальный фонд России.