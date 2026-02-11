Экономика С 1 марта изменятся правила оплаты ЖКХ: как ярославцам избежать лишних трат

С 1 марта изменятся правила оплаты ЖКХ: как ярославцам избежать лишних трат

С 1 марта платить за ЖКУ можно будет позже

С 1 марта платить за ЖКУ можно будет позже

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

С 1 марта 2026 года в России изменятся правила внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Февраль — это последний месяц, когда действует прежний график оплаты счетов — внести деньги нужно было до 10-го числа (правда, иногда управляющие компании могли устанавливать другие сроки — до 15, 20, 25 или любого другого числа месяца). Теперь срок оплаты счетов будет единым.

«С 1 марта вступает в силу изменение: крайний срок ежемесячной оплаты переносится. Платеж за февраль и все последующие месяцы можно вносить до 15 числа», — пояснили в Инспекции административно технического и жилищного надзора Ярославской области.

За просрочку платежей начислят пени.

«Обязанность лиц, которые несвоевременно или не в полном объеме внесли плату за ЖКУ, оплачивать пени наступает с 31 дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты. Пример платы за январь 2026: срок оплаты — до 10 февраля, если иной срок не установлен договором управления, пени по общему правилу начисляются с 13 марта 2026 года», — пояснили в инспекции.

Специалисты добавили, что управляющие и ресурсоснабжающие организации обязаны будут предоставлять платежные документы, в том числе в электронной форме в ГИС ЖКХ, не позднее 5 числа месяца, следующего за истекшим.

Екатерина Лещенкова
Плата за ЖКУ Изменение Пени
12 февраля, 07:06
"Инспекция административно технического и жилищного надзора Ярославской области". Сколько же у нас подобных "контор" и чем они занимаются? Но денег на их "безбедное" содержание уходит очень много.
Гость
11 февраля, 21:34
А когда будут накладывать пени за невыполнение УК своих обязанностей? Положим, положено красить стены подъезда раз в 3-5 лет, не выполнили - возвращай процент взносов населения за текущий ремонт!
Рекомендуем