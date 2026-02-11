С 1 марта изменятся правила оплаты ЖКХ: как ярославцам избежать лишних трат

С 1 марта 2026 года в России изменятся правила внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Февраль — это последний месяц, когда действует прежний график оплаты счетов — внести деньги нужно было до 10-го числа (правда, иногда управляющие компании могли устанавливать другие сроки — до 15, 20, 25 или любого другого числа месяца). Теперь срок оплаты счетов будет единым.

«С 1 марта вступает в силу изменение: крайний срок ежемесячной оплаты переносится. Платеж за февраль и все последующие месяцы можно вносить до 15 числа», — пояснили в Инспекции административно технического и жилищного надзора Ярославской области.

За просрочку платежей начислят пени.

«Обязанность лиц, которые несвоевременно или не в полном объеме внесли плату за ЖКУ, оплачивать пени наступает с 31 дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты. Пример платы за январь 2026: срок оплаты — до 10 февраля, если иной срок не установлен договором управления, пени по общему правилу начисляются с 13 марта 2026 года», — пояснили в инспекции.