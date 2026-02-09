Заграница нам не поможет: в России взлетели цены на лекарства — узнали у экспертов почему

Лекарства в 2025 году дорожали стремительно

Аптеки в России пугают не очередями и не дефицитом, а стоимостью. По данным Росстата, именно лекарства стали рекордсменами по росту цен в 2025 году: они дорожали быстрее всего. МSK1.RU посмотрел, какие препараты подскочили сильнее остальных. Спойлер: кое-какие лекарства даже подешевели.

Рост — более 50%

Поход в аптеку действительно стал ощутимо дороже, и это видно даже в усредненных цифрах Росстата. Даже недорогие препараты прибавили так, что замечаешь разницу на кассе.

Сильнее всего подорожал «Левомеколь»: если в январе тюбик стоил около 175 рублей, то к декабрю цена стала в 1,5 раза больше. Для одного из самых ходовых средств это заметный скачок.

Эти лекарства больше всего подорожали за год

Ощутимо прибавили и лекарства «на каждый день». Упаковка «Мукалтина» подорожала почти на 18 рублей — до 71 рубля, а «Панкреатина» — до 52 рублей. Даже физраствор стал дороже: плюс 4 рубля за флакон.

Цены росли и у более дорогих препаратов. Так, «Граммидин» и «Лизобакт» за год подорожали более чем на 50 рублей каждый. «Ингалипт» прибавил свыше 38 рублей, а упаковка «Кардиомагнила» — более 33 рублей.

Правда, есть и лекарства, у которых ценник был стабильным в течение всего года. Так, упаковка «Цетрина» подорожала всего на рубль, а «Бисопролол» прибавил еще меньше — около 90 копеек. А «Канефрон Н» и вовсе подешевел, правда, совсем символически: цена снизилась всего на 7 копеек.

«За спросом неизбежно подтягивается цена»

В 2025 году лекарства в России дорожали заметно быстрее общей инфляции. Для тех, кто принимает их каждый день, это ощутимо бьет по кошельку. При этом повышение цен в аптеках было неравномерным.

«Препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств подорожали примерно на 4%, что ниже уровня инфляции, — объясняет MSK1.RU врач-онколог, главный врач и основатель „Ледин клиника“, кандидат медицинских наук, соавтор российских национальных стандартов AOR Евгений Ледин. — Такой результат во многом обеспечен государственным регулированием цен, которое позволяет сдерживать стоимость социально значимых лекарств и защищать наиболее уязвимые группы пациентов».

Основное подорожание пришлось на препараты, которые не входят в перечень жизненно важных. На их цену сразу влияет несколько факторов.

«Первый — это рост НДС, и он закладывается в конечную стоимость, которую видит покупатель в аптеке, — перечисляет финансовый эксперт Татьяна Волкова. — Второй фактор — увеличение социальных выплат: пенсий, МРОТ и других. На первый взгляд, связь может показаться неочевидной, но на практике она есть. Когда у социально чувствительных категорий населения появляется больше денег, они начинают активнее покупать жизненно необходимые товары, в том числе лекарства. В результате растет спрос, за которым неизбежно подтягивается и цена».

Цена лекарственных препаратов складывается из множества шагов. Сначала нужно закупить сырье, привезти его на завод, застраховать груз и риски. Потом препарат сертифицируют, печатают этикетки, готовят тару, фасуют на специальном оборудовании.

Каждый год растут затраты на зарплаты специалистов, оплату электроэнергии и аренду помещений для складов, офисов и производства. Всё это неизбежно отражается на цене лекарства. Иногда сумма получается такой, что дешевле закрыть производство, чем искать способы продать дорогой препарат.

«Многие производители, которые не хотят связываться с регистрацией лекарственных препаратов, выпускают их как биологически активные добавки к пище, — рассказывает MSK1.RU врач общей практики, гастроэнтеролог, гериатр Елена Павлова. — Чтобы обойти конкурентов, делают дополнительные исследования, что потом тоже отражается на цене препарата. Не так давно в России была введена система „Честный Знак“, регистрация в которой также требует дополнительных вложений».

Кроме того, часть зарубежных компаний сократила или полностью прекратила поставки своих препаратов в Россию. Снижение конкуренции на рынке также приводит к росту цен.

«Байеры несущественно влияют на общую картину»

В последние годы из-за прекращения поставок некоторые лекарства исчезли с полок. Как отголосок нулевых, когда были популярны шоп-туры за шубами, россияне теперь ездят за таблетками в Турцию, Египет, Таиланд, Вьетнам и другие страны. Кто не может поехать сам, просит знакомых. А если таких нет, на помощь приходят так называемые байеры, которые доставляют дефицитные препараты в Россию, конечно, не бесплатно.

«В деятельности байеров могут быть плюсы: препарат с более „чистой“ формулой, так как многие Е-компоненты, которые используются в изготовлении лекарств, запрещены в США и Европе, но могут быть использованы в России при производстве, — объясняет Елена Павлова. — Но есть риски, что при транспортировке будут нарушены „холодовый режим“, условия хранения, сроки годности. Это ведет к прямой угрозе жизни и здоровью, а ответственности за это никто не несет».

На практике теневой рынок лекарств — это единичные поставки. Чаще всего речь идет об оригинальных препаратах, которые больше не зарегистрированы в России, или о новых лекарствах, которые еще не появились в нашей стране официально.

«Неофициальный рынок несущественно влияет на общую ценовую картину. Байеры, которые привозят лекарства из-за рубежа, работают в довольно узком сегменте и чаще всего с узкоспециализированными препаратами», — подчеркивает Татьяна Волкова.

Что будет с ценами на фарму в 2026 году

Эксперты уверены: цены на лекарства в России продолжат расти. Причем рост будет неравномерным: одни препараты подорожают заметно, а другие прибавят в цене совсем немного.

«С учетом зависимости части лекарственного рынка от импорта, валютных колебаний и сохраняющихся издержек ожидать снижения цен в ближайшее время не приходится. Скорее всего, лекарства продолжат дорожать, особенно за пределами перечня ЖНВЛП», — считает Евгений Ледин.

«Скорее всего, мы увидим планомерный рост цен в течение года. Речь не идет о резких скачках, но в среднем можно ожидать повышения в диапазоне 5–10%. При этом рост будет неравномерным: какие-то категории подорожают сильнее, какие-то — слабее, в зависимости от спроса и конкретных позиций», — добавляет Татьяна Волкова.

Конечно, резких скачков цен ждать не стоит, но постепенное удорожание лекарственных препаратов почти неизбежно. При этом на стабильность рынка влияют не только спрос и конкретные позиции.

«Для стабилизации ситуации на рынке может потребоваться 3–5 лет, — рассказывает MSK1.RU Елена Павлова. — За этот период, может быть, в России научатся производить ключевые субстанции к препаратам и сырье для добавок, так как проекты в этом направлении существуют, но для дальнейшего развития нужны время и люди. Возможно, сформируются логистические цепочки для ввоза препаратов и оплаты, стабилизируется уровень инфляции, курс валют, но есть риски, что инвестиции по локализации производства в стране не окупятся и может быть снижение спроса, что создаст новое колебание цены».