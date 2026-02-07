В Ярославской области выросла плата за электроэнергию. Кто может получить скидку

В Ярославской области увеличилась плата за электричество Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

В Ярославской области с 1 января 2026 года начали действовать новые тарифы на электроэнергию для населения. Они были увеличены в связи с ростом ставки НДС с 20% до 22%. Новые цены потребители увидят в квитанциях, которые придут в феврале.

С 2024 года размер тарифов зависит от объема потребления:

первый диапазон — до 3 900 кВт·ч в месяц (в отопительный период до 7 020 кВт·ч в месяц),

второй диапазон — 6 000 кВт·ч в месяц (в отопительный период до 10 800 кВт·ч в месяц),

третий диапазон — свыше 6 001 кВт·ч в месяц (в отопительный период свыше 10 801 кВт·ч в месяц).

Для первого диапазона с Нового года в Ярославской области действуют следующие тарифы:

в городе — 5,66 рублей за 1 кВт·ч (с ростом 0,09 рублей ко второму полугодию 2025 года);

в сельской местности и в городских квартирах с электроплитами — 3,96 за 1 кВт·ч (с ростом 0,06 рублей ко второму полугодию 2025 года).

«Обращаем внимание, что применение тарифа с учетом понижающего коэффициента 0,7 — для потребителей, проживающих в сельской местности и городских домах, оборудованных стационарными электроплитами, предусмотрено только для первого диапазона», — подчеркнули в Министерстве тарифного регулирования Ярославской области.

Тарифы второго и третьего диапазона:

второй — 9,41 рубля за кВт·ч;

третий — 11,64 рубля за кВт·ч.

Напомним, в 2026 году ярославцев ждет и второе повышение тарифов — оно произойдет с 1 октября. Предполагается, что с этой даты коммунальные платежи вырастут еще на 14% в среднем.