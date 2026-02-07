В Ярославской области выросла плата за электроэнергию. Кто может получить скидку

В Ярославской области выросла плата за электроэнергию. Кто может получить скидку

Разъяснения дали в правительстве области

Наталья Бурухина / NN.RU

В Ярославской области с 1 января 2026 года начали действовать новые тарифы на электроэнергию для населения. Они были увеличены в связи с ростом ставки НДС с 20% до 22%. Новые цены потребители увидят в квитанциях, которые придут в феврале.

С 2024 года размер тарифов зависит от объема потребления:

  • первый диапазон — до 3 900 кВт·ч в месяц (в отопительный период до 7 020 кВт·ч в месяц),

  • второй диапазон — 6 000 кВт·ч в месяц (в отопительный период до 10 800 кВт·ч в месяц),

  • третий диапазон — свыше 6 001 кВт·ч в месяц (в отопительный период свыше 10 801 кВт·ч в месяц).

Для первого диапазона с Нового года в Ярославской области действуют следующие тарифы:

  • в городе — 5,66 рублей за 1 кВт·ч (с ростом 0,09 рублей ко второму полугодию 2025 года);

  • в сельской местности и в городских квартирах с электроплитами — 3,96 за 1 кВт·ч (с ростом 0,06 рублей ко второму полугодию 2025 года).

«Обращаем внимание, что применение тарифа с учетом понижающего коэффициента 0,7 — для потребителей, проживающих в сельской местности и городских домах, оборудованных стационарными электроплитами, предусмотрено только для первого диапазона», — подчеркнули в Министерстве тарифного регулирования Ярославской области.

Тарифы второго и третьего диапазона:

  • второй — 9,41 рубля за кВт·ч;

  • третий — 11,64 рубля за кВт·ч.

Напомним, в 2026 году ярославцев ждет и второе повышение тарифов — оно произойдет с 1 октября. Предполагается, что с этой даты коммунальные платежи вырастут еще на 14% в среднем.

Для жителей Ярославской области действуют меры соцподдержки, если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22% совокупного дохода всех членов семьи.

Екатерина Лещенкова
корреспондент
Гость
7 февраля, 17:31
Кап.ремонт вырос 150рубликов, ук на 50%почти и отопление тоже.... Ничего, летом ещё поднимут - обдираловка нищего народа продолжается... Телефон. интернет не работает год, а тариф растёт. На дом.интернет тоже подняли на 150рубликов + разрешили и его вырубать, если необходимость будет. Загоняют народ и злят всё больше.
Гость
7 февраля, 16:11
Я не понимаю почему растёт цена электроэнергии Ничего не изменяется. Ни провода ни оборудование не меняется но цена растёт
