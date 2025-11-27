НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Экономика В Ярославской области в 2026 году дважды вырастет плата за ЖКУ

В Ярославской области в 2026 году дважды вырастет плата за ЖКУ

Как и когда поднимут тарифы

696
В Ярославле дважды повысят плату за коммуналку | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле дважды повысят плату за коммуналку | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле дважды повысят плату за коммуналку

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области в 2026 году для жителей дважды увеличат плату за жилищно-коммунальные услуги. Аналогичная ситуация произойдет и в других регионах России. Распоряжение правительства РФ об этом было выпущено 25 ноября. В нем устанавливаются даты и предельные индексы изменений.

Первое увеличение платежей произойдет с 1 января. Оно будет одинаковым для всех регионов — 1,7%.

«Изменение с 1 января 2026 года связано с корректировкой базовой ставки НДС. Это коснется не всех сфер. Например, тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами в Ярославской области не изменится», — пояснили в правительстве Ярославской области.

НДС — это косвенный налог. Его исчисление производится продавцом при реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав покупателю. Взнос делают с разницы между полученной от продаж выручки и затратами, которые компания или ИП понесли при покупке или производстве товара. С 1 января 2026 года базовая ставка НДС в России вырастет с 20 до 22%. Также будет снижен порог годового дохода, на который начисляют НДС, с 60 до 10 миллионов рублей.

Во второй раз стоимость коммунальных услуг будет увеличена с 1 октября 2026 года (в предыдущие годы повышение происходило с 1 июля).

«Для Ярославской области тарифы на коммунальные услуги в среднем увеличатся на 14%», — сообщила министр тарифного регулирования региона Мария Сачкова.

Такой рост тарифов вошел в десятку самых значительных в стране. В соседних регионах рост платы будет меньше: в Костромской области — 9,6%, в Московской области — 12,8, в Тверской области — 13,7%, в Вологодской области — 9,7%, в Ивановской области — 9,9%.

Власти напомнили, что в Ярославской области действуют льготные тарифы для населения — они ниже экономически обоснованных (то есть тех границ, до которых поднимают стоимость своих услуг ресурсоснабжающие компании). Разницу для ресурсоснабжающих организаций покрывает областной бюджет. На эти цели в 2026 году планируют выделить более 2 млрд рублей.

Также на федеральном и региональном уровне действует комплекс мер социальной поддержки населения, включающий компенсации и субсидии. В числе получателей многодетные семьи, пенсионеры, участники боевых действий, малоимущие граждане. В 2026 году на эти цели за счет федеральной и региональной казны в Ярославской области предусмотрено более 3 млрд рублей. Получателями поддержки могут стать более 220 тысяч человек.

Регионы с самым значительным ростом тарифов с 1 октября 2026 года

  • Ставропольский край — 22%;

  • Республика Дагестан — 19,7%;

  • Тамбовская область — 17,5%;

  • Тюменская область — 17,2%;

  • Республика Северная Осетия — Алания — 16,3%;

  • Республика Коми — 15,3%;

  • Москва, Красноярский, Пермский край, Удмуртская республика, Ямало-Ненецкий автономный округ — 15%;

  • Санкт-Петербург — 14,6%;

  • Челябинская область, Ярославская область — 14%;

  • Город Севастополь — 13,8%.

Напомним, в Ярославской области предыдущее повышение тарифов ЖКХ для граждан произошло с 1 июля 2025 года. Тогда планка максимально допустимого роста платежа граждан составляла — 17,1%.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Рост тарифа Платежи ЖКХ Коммуналка
Комментарии
24
Гость
36 минут
Налоги в регионе самые высокие, рост ЖКХ стабильно выше, чем в соседних регионах и в целом по стране. Область становится токсичной, некомфортной и дорогой для проживания. У властей одни туристы в голове, в Ярославле туристы на 1-2 дня, небольшой от них доход городу. В о пуск к нам не ездят, климат неподходящий, да и с экологией большие проблемы. Отток коренного населения из области продолжится. Замена населения выходцами из бывших азиатских республики.
Гость
36 минут
Почему тарифы ЖКХ растут выше инфляции? Явно монопольный сговор. Повод для проверки ФАС и прокуратуры.
Читать все комментарии
Гость
