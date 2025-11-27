В Ярославской области в 2026 году дважды вырастет плата за ЖКУ

В Ярославской области в 2026 году для жителей дважды увеличат плату за жилищно-коммунальные услуги. Аналогичная ситуация произойдет и в других регионах России. Распоряжение правительства РФ об этом было выпущено 25 ноября. В нем устанавливаются даты и предельные индексы изменений.
Первое увеличение платежей произойдет с 1 января. Оно будет одинаковым для всех регионов — 1,7%.
«Изменение с 1 января 2026 года связано с корректировкой базовой ставки НДС. Это коснется не всех сфер. Например, тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами в Ярославской области не изменится», — пояснили в правительстве Ярославской области.
НДС — это косвенный налог. Его исчисление производится продавцом при реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав покупателю. Взнос делают с разницы между полученной от продаж выручки и затратами, которые компания или ИП понесли при покупке или производстве товара. С 1 января 2026 года базовая ставка НДС в России вырастет с 20 до 22%. Также будет снижен порог годового дохода, на который начисляют НДС, с 60 до 10 миллионов рублей.
Во второй раз стоимость коммунальных услуг будет увеличена с 1 октября 2026 года (в предыдущие годы повышение происходило с 1 июля).
«Для Ярославской области тарифы на коммунальные услуги в среднем увеличатся на 14%», — сообщила министр тарифного регулирования региона Мария Сачкова.
Такой рост тарифов вошел в десятку самых значительных в стране. В соседних регионах рост платы будет меньше: в Костромской области — 9,6%, в Московской области — 12,8, в Тверской области — 13,7%, в Вологодской области — 9,7%, в Ивановской области — 9,9%.
Власти напомнили, что в Ярославской области действуют льготные тарифы для населения — они ниже экономически обоснованных (то есть тех границ, до которых поднимают стоимость своих услуг ресурсоснабжающие компании). Разницу для ресурсоснабжающих организаций покрывает областной бюджет. На эти цели в 2026 году планируют выделить более 2 млрд рублей.
Также на федеральном и региональном уровне действует комплекс мер социальной поддержки населения, включающий компенсации и субсидии. В числе получателей многодетные семьи, пенсионеры, участники боевых действий, малоимущие граждане. В 2026 году на эти цели за счет федеральной и региональной казны в Ярославской области предусмотрено более 3 млрд рублей. Получателями поддержки могут стать более 220 тысяч человек.
Регионы с самым значительным ростом тарифов с 1 октября 2026 года
Ставропольский край — 22%;
Республика Дагестан — 19,7%;
Тамбовская область — 17,5%;
Тюменская область — 17,2%;
Республика Северная Осетия — Алания — 16,3%;
Республика Коми — 15,3%;
Москва, Красноярский, Пермский край, Удмуртская республика, Ямало-Ненецкий автономный округ — 15%;
Санкт-Петербург — 14,6%;
Челябинская область, Ярославская область — 14%;
Город Севастополь — 13,8%.
Напомним, в Ярославской области предыдущее повышение тарифов ЖКХ для граждан произошло с 1 июля 2025 года. Тогда планка максимально допустимого роста платежа граждан составляла — 17,1%.