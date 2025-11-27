В Ярославской области в 2026 году дважды вырастет плата за ЖКУ

В Ярославле дважды повысят плату за коммуналку Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области в 2026 году для жителей дважды увеличат плату за жилищно-коммунальные услуги. Аналогичная ситуация произойдет и в других регионах России. Распоряжение правительства РФ об этом было выпущено 25 ноября. В нем устанавливаются даты и предельные индексы изменений. Первое увеличение платежей произойдет с 1 января. Оно будет одинаковым для всех регионов — 1,7%. «Изменение с 1 января 2026 года связано с корректировкой базовой ставки НДС. Это коснется не всех сфер. Например, тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами в Ярославской области не изменится», — пояснили в правительстве Ярославской области.

НДС — это косвенный налог. Его исчисление производится продавцом при реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав покупателю. Взнос делают с разницы между полученной от продаж выручки и затратами, которые компания или ИП понесли при покупке или производстве товара. С 1 января 2026 года базовая ставка НДС в России вырастет с 20 до 22%. Также будет снижен порог годового дохода, на который начисляют НДС, с 60 до 10 миллионов рублей.