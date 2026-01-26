Люди плачут и ловят голубей. Россияне заявили о резком взлете цен на продукты после Нового года — что будет дальше

Россияне жалуются на цены в магазинах Источник: svetlana.teya / Instagram (деятельность в РФ запрещена)

После Нового года россияне публикуют в соцсетях видео, где ужасаются ценам в магазинах. Кто-то в шутку ловит голубей, а кто-то всерьез рыдает. MSK1.RU выяснил, на сколько на самом деле подорожали продукты за январь и придется ли нам еще сильнее экономить.

Россияне плачут в магазинах от цен Источник: соцсети

Водка дорожает быстрее всего

В сервисе мониторинга цен «Ценозавр» сообщили MSK1.RU, что сильнее всего с начала года подорожала водка. Теперь полулитровая бутылка стоит от 494 до 690 рублей.

С 1 по 21 января «Белая береза» подорожала на 8,5%, средняя цена бутылки 0,5 л — 689,5 рубля. «Беленькая» выросла в цене на 4,4%, до 478,1 рубля; «Пять озер» — на 5,3%, до 494 рублей; «Хаски» — на 7,7%, до 543,6 рубля, а «Хорта» — на 4%, до 519 рублей. «Талка» неожиданно подешевела на 0,4%, до 505,1 рубля.

Как дорожала водка в январе Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Самые популярные в магазинах продукты, по данным аналитиков, — мясные и молочные. Курятина и свинина в среднем стоят, как и раньше, 340,4 рубля и 477 рублей за килограмм. Говядина подорожала на 0,6% — до 1098 рублей, а индейка подешевела на 1,3% — до 525 рублей за килограмм.

Совсем немного выросли средние цены на молоко (на 1,1%, до 92 рублей за 900 мл), сметану (1,3%, до 81,2 рубля за 200 г), сливочное масло (на 0,9%, до 232,2 рубля за 180 г), сыр (на 0,7%, до 271,4 рубля за 200 г).

Как дорожали продукты в январе Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

«Взрывного роста нигде не произошло. Как ни странно, многие товары не изменились в цене или даже немного подешевели», — прокомментировал представитель «Ценозавра».

Дорожают и овощи

Росстат фиксирует, что за последнюю неделю активнее всего дорожали овощи и фрукты: с 13 по 19 января их стоимость выросла на 2,7%. Огурцы взлетели в цене на 6%, помидоры — на 3,3%, а картофель и морковь — на 2,6%.

Исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей Алексей Красильников сообщил, что ситуацию обсуждали 19 января на совещании с участием замминистра сельского хозяйства Максима Борового.

«На повестке звучала больше ситуация с томатами и тепличными огурцами, а с картофелем и [другими] овощами ситуация относительно стабильная, никаких угроз», — пересказал собеседник MSK1.RU.

По его словам, овощи подорожали из-за дополнительной нагрузки на хранилища в холод, но резкого роста цен дальше не предвидится.

«Чего-то из рамок вон выходящего мы не ожидаем», — сообщил Красильников.

Во всём виноват НДС?

По данным Росстата, которые зачастую отличаются от реальной картины в магазинах, в среднем действительно подорожала водка (с 13 по 19 января на 1,4%), маргарин (на 1,3%), обеды в столовых и кафе (на 0,7%). В целом потребительские цены выросли за январь на 1,7%.

Директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев в разговоре с MSK1.RU посоветовал не ориентироваться на недельные показатели.

«Новый год — это рубеж, на котором пересматривают цены, тем более еще и налог на добавленную стоимость повысили. В коротких точках нужно мерить конкретные товары, а Росстат считает по широким товарным группам достаточно. Цена может быть одна в одном регионе, другая — в другом», — сказал эксперт.

Что касается НДС, по мнению аналитиков, его повышение спровоцировало только разовый скачок цен, новых быть не должно. Впрочем, радоваться этому сложно, так как налог вполне могут поднять еще раз.

«Это самый большой налог. Если денег не хватает, за что будут хвататься? За НДС, это понятно. Но пока что его только повысили, а чтобы сразу снова — так не происходит, надо ждать», — высказался Буклемишев.

Что еще дорожает

Кофе дорожает уже три года, цены на него бьют антирекорды и в 2026-м. Нам нечем обрадовать любителей бодрящего напитка: по всей видимости, их ждет «ступенчатый» и осторожный, но все-таки рост цен.

«Эра дешевого кофе закончилась. Мы входим в фазу „плато“ с умеренной волатильностью, где цена будет определяться валютой, конкуренцией и покупательскими привычками. Главный сдерживающий фактор сейчас — нежелание потребителей платить больше, — говорила MSK1.RU SEO кофейного бренда Elbeans Анна Беликова.

Сэкономить на походе в магазин можно тремя способами: планируйте меню вокруг стабильных в цене продуктов, отслеживайте сезонность овощей и используйте кешбэк-программы. Если же у вас есть вредные привычки, посоветовать нам нечего. В стране повысили акцизы на алкоголь и сигареты, и потребители это точно почувствуют.