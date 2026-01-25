НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Снизить плату за ЖКУ станет проще: правительство готовит изменения

Сумма падает каждый час при перебоях

324
Главным аргументом будут счетчики

Власти России планируют внедрить автоматический перерасчет платы за ЖКХ при перебоях. Соответствующий документ правительства находится в разработке.

Основным нововведением станет переход на беззаявительный порядок снижения платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества или предоставляемые с превышением допустимых перерывов. Основанием для перерасчета будут служить показания приборов учета, фиксирующих нарушения, пишет ТАСС. 

По действующему регламенту для получения перерасчета потребителю необходимо лично зафиксировать нарушение: вызвать аварийно-диспетчерскую службу, составить акт с участием представителя УК и соседей, а затем направить письменное заявление в управляющую компанию. За каждый час сверх нормы перерыва в подаче электричества, газа, отопления, горячей или холодной воды размер ежемесячного платежа снижается на 0,15%.

Вопрос упрощения процедуры включен в план мероприятий в сфере ведения бизнеса. К сентябрю 2026 года должен быть подготовлен доклад для кабинета министров, а к февралю 2028 года — при необходимости — разработан новый нормативный акт правительства РФ.

Это особенно актуально на фоне повышения тарифов и других изменений в жилищно-коммунальной сфере. Однако часть расходов на ЖКУ можно компенсировать. Некоторым россиянам доступна скидка. Подробнее о возможностях рассказали в отдельном материале

Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Комментарии
2
Гость
33 минуты
если кому-то убавят, значит кому-то прибавят, спасибочки, радетели
Гость
19 минут
Ничего ни кому не убавят только прибавят.
Читать все комментарии
Гость
