Снизить плату за ЖКУ станет проще: правительство готовит изменения

Власти России планируют внедрить автоматический перерасчет платы за ЖКХ при перебоях. Соответствующий документ правительства находится в разработке.

Основным нововведением станет переход на беззаявительный порядок снижения платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества или предоставляемые с превышением допустимых перерывов. Основанием для перерасчета будут служить показания приборов учета, фиксирующих нарушения, пишет ТАСС.

По действующему регламенту для получения перерасчета потребителю необходимо лично зафиксировать нарушение: вызвать аварийно-диспетчерскую службу, составить акт с участием представителя УК и соседей, а затем направить письменное заявление в управляющую компанию. За каждый час сверх нормы перерыва в подаче электричества, газа, отопления, горячей или холодной воды размер ежемесячного платежа снижается на 0,15%.

Вопрос упрощения процедуры включен в план мероприятий в сфере ведения бизнеса. К сентябрю 2026 года должен быть подготовлен доклад для кабинета министров, а к февралю 2028 года — при необходимости — разработан новый нормативный акт правительства РФ.