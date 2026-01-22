Конец «зарплатной гонки» и начало новой эры. Кого будут искать работодатели и чьи доходы продолжат расти: список

Тенденции на рынке труда изменились Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Резкий скачок зарплат сменяется новой реальностью. В 2026 году ждать повторения «зарплатной гонки» не стоит, заявил министр труда Антон Котяков. Но это не значит, что рост остановится. Просто ставки рынка труда меняются, и в выигрыше останутся те, кто соответствует новым требованиям.

Что будет с зарплатами

«То есть тех темпов увеличения, которые мы видели в последние два года, ждать, скорее всего, не стоит. Ведь они отчасти компенсировали эффект низкой базы — в том числе, сложившейся в период пандемии. Но зарплаты все равно продолжат увеличиваться — в том числе, в реальном выражении», — сказал министр.

По словам министра, система управления рынком труда и подготовки специалистов должна строиться на понимании будущих потребностей. Ключевая задача — не просто обучать востребованным профессиям, но и целенаправленно развивать у молодежи технологическое мышление, так как привычные специальности будут непрерывно трансформироваться под влиянием новых технологий.

Кто останется востребованным

Котяков в беседе с «Российской газетой» выделил ряд профессий, которые сохранят высокий спрос в ближайшие годы:

квалифицированные рабочие;

ИТ-специалисты;

врачи;

педагоги;

инженеры;

ученые.

Где возможны сокращения

Пока спрос растет в одних сферах, в других может продолжиться «тихая оптимизация». HR-эксперт Галина Бобкова прогнозирует, что волна сокращений, хотя и не такая масштабная, как в прошлом году, может затронуть ряд профессий:

банковские служащие;

копирайтеры;

верстальщики;

маркетологи;

аналитики;

HR-специалисты;

бухгалтеры.

Куда держать курс

А если вы только думаете над будущей профессией руководитель оперативного штаба независимого профсоюза «Новый труд» Алексей Неживой рекомендовал поступать практически во все высокотехнологичные отрасли.

«Если у ребенка есть склонность к химии, математике, физике, биологии, программированию — вперёд. Потому что IT-отрасль сейчас будет на переднем фронте всего научно-технологического прогресса», — заявил Неживой.

