Масштабная индексация выплат произойдет уже через несколько дней: кто получит прибавку

Материнский капитал станет весомее сразу на несколько десятков тысяч Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

С 1 февраля 2026 года в России проиндексируют социальные выплаты и пособия на 5,6%. Об этом сообщили в Социальном фонде РФ. Подробнее о том, кто может рассчитывать на повышение, рассказываем в нашем материале.

Выплаты федеральным льготникам

В первую очередь индексация коснется получателей ежемесячных денежных выплат (ЕДВ). Это федеральные льготники: люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны и другие категории.

Значительный рост материнского капитала

Сумма материнского капитала будет увеличена для всех, кто еще не использовал средства сертификата:

при первом обращении выплата вырастет до почти 729 тысяч рублей (увеличение более чем на 38 тысяч рублей);

повышенный капитал на второго ребенка составит 963 тысяч рублей, если за ним не обращались ранее (рост на 51 тысячу рублей);

остаток средств на уже действующих сертификатах также будет проиндексирован.

Материнский (семейный) капитал — денежная выплата, которую государство предоставляет при рождении или усыновлении детей. Программа действует с 2007 года и рассчитана до 2030 года включительно.

Повышение пособий для семей с детьми

С февраля также вырастут другие выплаты семьям:

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей;

единовременное пособие при рождении ребенка — до 28,5 тысячи рублей;

выплата при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 8 лет или нескольких братьев и сестер превысит 217 тысяч рублей.

Индексация страховых выплат по профзаболеваниям и травмам

Будут повышены выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве:

Максимальная единовременная страховая выплата — до 163,6 тысячи рублей. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности (больничного) — 503 тысячи рублей. Предельная ежемесячная выплата при стойкой утрате трудоспособности — 125,8 тысячи рублей.

Компенсация набора социальных услуг (НСУ)

Денежная компенсация стоимости НСУ, которую можно получать вместо льгот в натуральной форме (лекарства, путевки, проезд), также увеличится на 5,6%, достигнув примерно 1,8 тысячи рублей.

Набор социальных услуг (НСУ) — это форма поддержки, которую государство дает отдельным категориям граждан. Она позволяет получать бесплатные лекарства, лечение в санатории и проезд к месту лечения.

Все получатели перечисленных мер поддержки увидят увеличение сумм в февральских выплатах. Перерасчет будет произведен Социальным фондом в беззаявительном порядке.