«Корвалолом» не запасешься. Смотрим, на что сильнее выросли цены в России в 2025 году

И показываем в удобных карточках

360
Заметили, что деньги стали заканчиваться быстрее, а привычные покупки и услуги стали ощутимо дороже в 2025 году? Мы посмотрели официальную статистику за прошлый год и узнали, что сильнее всего подорожало в этом году. Мы не будем грузить вас длинным текстом и подробной аналитикой, поэтому собрали все данные в удобных карточках. Смотрите и оцените, насколько данные Росстата сходятся с вашими личными тратами.

Сильнее всего за прошлый год подорожали услуги и медпрепараты, рост по ряду позиций приблизился к 20%.

Абсолютный лидер по темпам роста — мойка легкового автомобиля: цена услуги выросла почти на 20%. Заметно выросли цены на медицинские услуги: восстановление зуба пломбой стало дороже почти на 16%. Существенно подорожала и коммуналка: сжиженный газ, горячая вода и отопление прибавили 13–15%, холодное водоснабжение и электроэнергия — около 12–13%.

В сфере транспорта и отдыха рост тоже двузначный: поездка в метро подорожала на 10,7%, бензин — примерно на 10–11%, проживание в хостелах — более чем на 14%, отдых в санаториях и пансионатах — около 10%.

Немало прибавили и лекарства: мазь «Левомеколь» подорожала на 19,4%, «Корвалол» — почти на 14%, и даже активированный уголь вырос в стоимости больше чем на 11%. А вот бензин, который дорожал в течение 2025 года, добавил в цене меньше всего — порядка 10%.

Стабильно росли цены на еду: хлеб — на 10–12%, маргарин — почти на 13%, говядина — на 13,6%, обед в кафе или столовой — почти на 15%. Обогнала всех мороженая рыба: этот товар подскочил в цене за год на 17,2%.

В 2025-м быстрее всего дорожали услуги, лекарства и отдельные продукты, при этом рост цен ощутим практически во всех категориях — от ЖКХ до повседневных покупок.

А вы ощутили подорожание на эти товары и услуги?

В России в прошлом году дорожало всё: и гречка, и курица, и сливочное масло, и молоко, и мясо, а за вредные привычки скоро придется платить намного больше. Спросили у экспертов, что будет с ценами на продукты в этом году. Также мы рассказывали, ждать ли новую пенсионную реформу в 2026 году.

Рекомендуем