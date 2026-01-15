Увеличить на 200%: в Госдуме предложили поднять зарплату по одной из специальностей — кому повезет

Также будут предоставлены дополнительные стимулирующие выплаты Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Учителям в России предложили установить оплату труда не ниже 200% средней заработной платы по региону. С такой инициативой выступили депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова.

«Наша фракция последовательно предлагает закрепить параметры реформы оплаты труда педагогических работников: установить оплату труда учителей не ниже 200% средней заработной платы по субъекту Российской Федерации в расчете на одну ставку», — цитирует РИА Новости текст документа.

При этом окладная часть должна быть не ниже 70% от заработка, а стимулирующие выплаты будут носить дополнительный характер.

«Для устранения межрегионального зарплатного неравенства — предложения о внедрении единой федеральной системы оплаты труда учителей», — сказал Миронов.