«Поведенчески аномально» ведут себя банки? Зачем нас изводят блокировкой переводов между собственными счетами

Соцсети взорвались: россияне всё чаще сталкиваются с тем, что попытки перевести деньги самому себе (между картами, счетами или банками) оборачиваются блокировкой операций, карт и иногда всего дистанционного банковского обслуживания. Под ограничения попадают не только крупные суммы, но и переводы в пределах 10–30 тысяч рублей, если алгоритмы сочтут их «нетипичными».

Количество приостановленных операций физических лиц по антифрод-причинам неуклонно растет, как и число жалоб клиентов на блокировки счетов.

Типичный сценарий выглядит так: клиент переводит зарплату из одного банка в другой, дробит сумму на несколько частей или переводит деньги с карты на накопительный счет. После этого операция «зависает», карта блокируется, а доступ к приложению ограничивается. Клиенту предлагают подтвердить легальность действий — иногда по телефону, иногда только при личном визите в офис.

В ряде случаев процесс затягивается, особенно если перевод был признан «поведенчески аномальным». Формально банки обязаны разблокировать операции после подтверждения личности, но на практике антифрод-системы всё чаще работают по принципу максимальной предосторожности.

Причина — резкий рост мошенничества. Финансовые организации открыто признают: риск временно потерять лояльность клиента для них сегодня ниже, чем риск получить предписание или штраф от регулятора.

Тем более что с 1 января 2026 года Банк России расширил перечень признаков подозрительных операций. Среди них — перевод денег третьему лицу вскоре после крупного перевода самому себе, а также дробление сумм, нетипичная частота операций, резкая смена банков и активное использование СБП вне привычных сценариев. Фактически банки обязаны реагировать на такие сигналы автоматически. И даже если формально клиент не нарушает закон, антифрод-алгоритм может «поставить операцию на паузу». Подробности — в материале MSK1.RU.

Главный инструмент мошенников

Заместитель председателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» Елена Марчук подчеркивает, что современные мошеннические схемы всё чаще строятся не на взломе технологий, а на психологическом давлении: «Истории с внезапной блокировкой банковских карт — это как раз тот случай, когда мошенники играют не на технологиях, а на эмоциях. Человека выбивают из привычного ритма, сообщая тревожную новость, и в этот момент он начинает действовать импульсивно. Деньги, доступ к счетам, ощущение, что всё может „заморозиться“ прямо сейчас, для большинства людей это сильный стресс», — говорит банкир.

По словам Елены Марчук, именно ощущение срочности становится ключевым рычагом давления: «Самое неприятное в таких схемах — их внешняя правдоподобность. Звонок выглядит как обычное общение с банком, речь идет привычным языком, используются знакомые термины. Иногда у злоумышленников уже есть часть персональных данных, и это окончательно усыпляет бдительность».

В результате клиент сам совершает действия, которые в спокойной обстановке счел бы недопустимыми: «Человек начинает „спасать“ свои деньги, хотя на самом деле его просто подталкивают к нужным мошенникам шагам. Он делает то, чего никогда не сделал бы без давления».

Марчук подчеркивает: сколько бы ни усиливались банковские фильтры, без участия самих клиентов система работать не будет.

«Важно не столько искать виноватых, сколько вырабатывать правильную реакцию. Простой навык — остановиться, выдохнуть и перепроверить информацию — сегодня становится критически важным. Любая спешка, любые требования срочно что-то оплатить или перевести — почти всегда тревожный сигнал», — говорит банкир.

По сути, банки перекладывают часть ответственности за безопасность на самих пользователей, ожидая от них финансовой грамотности и хладнокровия.

Действуют превентивно

Доцент кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Зубкова обращает внимание на правовую неоднозначность блокировок: «С одной стороны, банки обязаны проверить личность владельца — запросить паспортные данные, кодовое слово».

С другой стороны, существует практика превентивных блокировок, объясняет Зубкова: «Если карта найдена посторонним человеком, банк может заблокировать ее по звонку любого гражданина в целях безопасности. Этим и пользуются мошенники».

По ее словам, ключевое правило для клиентов — контроль инициативы: «Любые действия со своими счетами необходимо совершать только через call-центр банка, и звонок должен исходить от самого человека».

Зубкова дает клиентам практические советы: «Ни при каких обстоятельствах нельзя выполнять действия по „разблокировке“, если вам кто-то позвонил, даже если кажется, что это банк. Лучше сбросить звонок и перезвонить самостоятельно по официальному номеру».

Эксперты уверены, что с расширением антифрод-критериев в 2026 году число блокировок, вероятно, вырастет еще. Банки будут и дальше действовать по принципу «лучше перебдеть», а клиентам придется привыкать к тому, что даже перевод самому себе может потребовать доказательств.