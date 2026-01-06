Готовимся к худшему: что ждет рубль в 2026 году и как это отразится на кошельках россиян

Можно успеть воспользоваться преимуществами текущего курса Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

По итогам 2025 года рубль показал впечатляющую силу, укрепившись к мировым валютам на 13–23%. Однако эксперты, с которыми пообщался корреспондент Городских медиа, сходятся во мнении, что этот этап подходит к концу. Наступивший, 2026 год, скорее всего, станет периодом постепенного разворота тренда и испытанием устойчивости национальной валюты, что почувствуют на себе и бюджетная система, и российские семьи. Подробнее о прогнозах читайте в нашем материале.

Прогноз: от стабильности к ослаблению

По мнению экспертов, достигнутые рублем рубежи сохранятся в начале 2026 года.

«В начале 2026 года рубль сохранит достигнутые результаты за счет роста доходов населения, падения спроса на импорт и притока частного капитала за счет высоких ставок», — считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

Однако во второй половине года ситуация, вероятно, изменится. Тренд на крепкий рубль, по прогнозам, развернется. Ольга Борисова связывает это с падением стоимости энергоресурсов. Директор ИК Fontvielle Руслан Спинка также ожидает смены курса и даже не исключает «монетарные шаги» со стороны регулятора, если валюта не начнет слабеть самостоятельно.

Помимо этого, в 2026 году ожидается постепенное падение ключевой ставки до уровня 12–14% к лету 2026 года, что также окажет свое влияние. Снижение будет плавным и постепенным, возможны остановки на определенном уровне при необходимости оценки последствий изменений в экономике.

Текущая ключевая ставка ЦБ РФ в 16% делает рублевые депозиты интересными безрисковыми вложениями для населения. Это снижает спрос на валюту, что позитивно сказывается на курсе рубля, отметил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

«В будущем при базовом сценарии — умеренное ослабление рубля при снижении ключевой ставки. При таком сценарии, возможно, постепенно доллар будет в коридоре около 85–90 рублей за доллар», — добавил эксперт.

Более оптимистичный прогноз возможен при улучшении геополитической ситуации и снижении санкционного давления. А в этом случае можно будет ожидать 72–80 рублей за доллар.

Влияние на государство и бизнес

Крепкий рубль — не безусловное благо для экономики в текущих условиях. Как отмечает Руслан Спинка, для наполнения российского бюджета сильная национальная валюта — «скорее негатив». Экспортеры, особенно нефтегазовые компании, которые в значительной степени пополняют казну, и так страдают от невысоких цен на сырье, а крепкий рубль дополнительно сокращает их рублевую выручку.

Дополнительным грузом для предпринимателей остается высокая ключевая ставка.

«Не стоит забывать про всё еще высокую ключевую ставку в 16% годовых, которая давит на бизнес», — подчеркивает Спинка.

Последствия для граждан

Для обычных россиян ситуация также будет неоднозначной и потребует финансовой осмотрительности.

Плюсы : доступный импорт. Текущий курс позволяет потребителям чувствовать уверенность и приобретать импортные товары по более привлекательным ценам, чем год назад.

Минусы : рост цен и налогов. Уже в 2026 году начнут действовать новые налоговые правила.

«Введение с 2026 года налоговых изменений также окажет влияние на граждан, увеличивая цены на все продукты и услуги», — предупредила Ольга Борисова, отметив, что это может нивелировать выгоды от крепкой валюты.

Ключевое нововведение связано с изменением основной ставки налога на добавленную стоимость. С нового года НДС повысили на 2% — с 20 до 22%.

НДС — налог на добавленную стоимость. Это косвенный налог, который взимается на федеральном уровне. Сумму налога включают в стоимость товаров и услуг, реализуемых на территории нашей страны. Механизм устроен таким образом, что фактически уплачивает его конечный потребитель, а ИП и юрлица лишь перечисляют деньги в бюджет и сдают отчетность.

Льготная ставка НДС 10% сохраняется. В числе товаров первой необходимости, налог на которые не подняли:

основные продукты питания;

лекарства и медицинские изделия;

товары для детей;

периодические печатные издания и книги;

племенные сельскохозяйственные животные.

Но некоторые товары исключили из списка льготных. Так, реализацию молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, спредов, сливочно-растительных топленых смесей начали облагать НДС по общей ставке 22%.

Конечным плательщиком данного налога являются потребители и покупатели товаров и услуг. Все остальные участники цепочки — от импортера или производителя до продавца лишь передают друг другу НДС, закладывая его в стоимость, которая по итогу раздувается.