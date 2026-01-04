НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Одним не заплатят пенсии, а другим повысят выплаты сразу на 35%. Рассказываем, кто счастливчик и наоборот

Рассказываем о главных изменениях в начале этого года

180
Первые поступления за январь 2026 года пришли пенсионерам досрочно | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RUПервые поступления за январь 2026 года пришли пенсионерам досрочно | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Первые поступления за январь 2026 года пришли пенсионерам досрочно

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Новый год и праздники всегда меняют многое. Не обходит стороной это и пенсионеров. Их выплаты увеличиваются, причем у некоторых сразу на 35%. Однако есть и те, кто вообще не получит деньги в январе. Рассказываем, как так вышло.

Кто не получит денег

Первые поступления за январь 2026 года начали приходить пенсионерам раньше положенного срока. Тем, кто получает деньги от государства в первых числах месяца на банковскую карту, январские деньги перевели заранее — до 30 декабря 2025 года. Это и была пенсия за январь (проверьте ее размер, сумма должны была вырасти на 7,6%).

В результате в декабре пришло две пенсии (за последний месяц 2025 года и первый 2026-го), следующая выплата будет в феврале, а в январе человек не получит ничего.

У кого пенсия вырастет на 35%

Есть, наоборот, и счастливчики — те, у кого пенсия вырастет в январе сразу на 35%. Однако это коснется лишь тех, кому в этом месяце исполнилось 80 лет.

Всё дело в том, что им помимо плановой индексации будет начислена дополнительная выплата в размере 11 тысяч рублей (удвоенная фиксированная выплата, то есть плюс 9,58 тысячи рублей, и надбавка за уход в размере 1,414 тысячи рублей).

Например, если страховая выплата у пенсионера в декабре прошлого года составила 40 тысяч рублей, то в январе 2026 года она придет в увеличенном размере и составит 54 тысячи рублей.

«У пенсионера из приведенного примера страховая пенсия по старости в январе будет на 35% выше декабрьской выплаты», — подсчитал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

В этом году пенсию поднимут четыре раза, но не всем. Узнайте, кого это коснется, в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Гость
26 минут
Просто нет слов даже.
