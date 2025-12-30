НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Как получить компенсацию за завышенные платежки по ЖКУ — ответ Госдумы

Как получить компенсацию за завышенные платежки по ЖКУ — ответ Госдумы

Инструкция, как действовать в случае необоснованного повышения

Жители России могут потребовать компенсацию в размере 50% от переплаты в случае, если им пришли необоснованно завышенные платежи по ЖКУ. Об этом сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«Плата за содержание жилья и коммунальные услуги не должна превышать размер, установленный тарифом. Этот тариф определяется на общем собрании собственников при утверждении договора с управляющей организацией. Если жильцы не выбирали способ управления или не голосовали за тариф, то применяются нормативы, установленные органами местного самоуправления», — рассказал Чаплин «Газете.Ru».

По его словам, начисления, которые превышают установленные нормативы, являются нарушением. В этом случае управляющая компания, ТСЖ или ресурсоснабжающая организация обязаны сделать не только перерасчет, но и выплатить собственнику жилья денежную сумму в размере 50% от выявленной переплаты. Для получения компенсации нужно направить поставщику услуги письменное заявление с указанием на несоответствие в платежке.

«На рассмотрение такого обращения и проведение проверки отводится один месяц. В случае подтверждения факта завышения у организации есть два месяца на то, чтобы погасить свою обязанность. Штраф выплачивается не наличными, а путем уменьшения размера будущих платежей или снижения существующей задолженности, что должно быть отражено в следующей квитанции отдельной строкой», — пояснил парламентарий.

При этом важно помнить, что компенсацию нельзя получить в случае, если ошибка произошла по вине самого потребителя, например при передаче неверных показаний счетчиков. А также если организация самостоятельно, до обращения жильца, обнаружила неточность и произвела перерасчет.

Отметим, что на фоне регулярного роста тарифов ЖКУ экономить становится сложно. Однако есть некоторые хитрости, которые помогут сберечь деньги. О них расскажем в нашем материале.

JayroslavMudryi
1 час
ни чего у вас не получиться-------------все ЖКХ построено на завышении всего , и еще эта сфера ни кем не контролируется, так что оплачиваем из своего кармана их хотелки!
Гость
54 минуты
опять свистуны из госдумы фантазируют
Рекомендуем