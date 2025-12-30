Щедрый декабрь и голодный январь: как не разориться, отмечая Новый год, — советы от эксперта по финансам

Народ закупается к Новому году как в последний раз Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Новый год уже завтра, а на вашем счете финансовый фейерверк? Зарплата, премия, отпускные… В России средняя начисленная зарплата, по данным Росстата, в сентябре была 96 182, а в декабре многие получают сумму в два-три раза больше. Особенно везучими выглядят нефтяники, газовики и айтишники, их доходы переваливают за 100 тысяч. Кажется, вот он, подарок от щедрого Деда Мороза!

Но у этой сказки есть вторая часть, менее радостная. Январь. Елка выброшена, мандарины съедены, а на счете тишина. Впереди только аванс в конце месяца, который скорее напоминает финансовую подачку. И встает вечный русский вопрос: как растянуть декабрьское чудо, чтобы хватило и на гуся, и на подарки теще, и на долги, и до январского аванса не протянуть бы ноги.

Журналист 63.RU решила разобраться в этом деле. Мы привлекли эксперта, проанализировали реальные жизненные ситуации и нашли советы, которые превратят финансовые американские горки в ровную снежную дорогу.

Наталья Белова Заместитель генерального директора СК «Росгосстрах Жизнь»

Почему Дед Мороз финансово подкладывает нам свинью?

Главный виновник — наша же психология. Наталья Белова, заместитель генерального директора СК «Росгосстрах Жизнь», называет это «эффектом внезапного богатства». Большая сумма на счете — это как найденный на улице конверт с деньгами. Мозг кричит: «Ура! Бонус! Не зарплата!» И включает режим шопинг-марафона, абсолютно выключая бережливость. Мы начинаем чувствовать себя олигархами в последний день перед дефолтом.

Вторая причина — это хаос в планах. У многих просто нет четкого маршрута, куда девать деньги. Сначала мы летим за новым телевизором (чтобы бой курантов был в 4К!), потом берем икру (ну как без нее!), потом дорогой коньяк (Новый год же!). А про коммуналку, кредит и «черный понедельник» 12 января вспоминаем, когда от всего этого изобилия остается лишь чувство легкой паники.

Третья — порочный круг сезонности. Мы подсознательно ждем декабрьского чуда, чтобы закрыть все наши годовые хотелки. Январь в этом сценарии для людей просто пауза, которую надо как-то пережить.

Все мы ждем новогоднего чуда на банковском счете Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Три реальные истории под микроскопом эксперта

Давайте посмотрим, как это работает в жизни. Мы взяли три типичные истории и попросили Наталью Белову их прокомментировать.

«Инженерная катастрофа»

Алексей и Ольга — инженеры на небольшом предприятии. Их общий месячный доход — около 120 тысяч. В декабре каждый получил по 200 тысяч (премия + отпускные). Что сделали? Правильно, устроили праздник жизни: детям — новые гаджеты, себе — горнолыжный уик-энд, в гостиную — новый диван. Всё потратили за 10 дней. 25 декабря Алексей с ужасом вспомнил про автокредит 25 000 и квартплату 15 000. Итог: Новый год встретили с гречкой и вопросом «как жить дальше?» Январь начался с продажи одного из тех самых гаджетов.

Комментарий эксперта: «Классическая ошибка — потратить сначала на эмоции, потом на обязательства. Сработал „эффект мандарина“: сначала съели все дольки удовольствия — остались с одной коркой долгов. Первым делом, еще до покупки первой гирлянды, нужно было выделить и обособить деньги на кредит и ЖКХ. Хотя бы мысленно положить их в отдельный „конверт“. Иначе они растворяются в общем праздничном потоке, и наступает расплата в виде стресса».

«IT-гуль и микрозаем»

Дмитрий — программист с зарплатой 90 тысяч. Декабрьская выплата — 270 000. Решил «оторваться по полной»: снял коттедж на неделю новогоднего кутежа с друзьями (70 000), отправил родителей в санаторий (50 000), закупился в гастрономе деликатесами. Платил картой с кешбэком, чувствуя себя финансовым гением. В середине января осознал, что аренда квартиры (30 000) и платные курсы (20 000) требуют оплаты, а до аванса как до Луны. Спасение нашел в микрозайме под безумные проценты.

Комментарий эксперта: «Здесь две ошибки. Первая — отсутствие „периода охлаждения“. Получив крупную сумму, нужно дать себе хотя бы сутки, чтобы эмоции улеглись. Вторая — иллюзия выгоды. Кешбэк в 5% на коттедж — это 3500 рублей. А проценты по просроченному платежу или микрозайму съедят в разы больше. Выгода от бонусов должна быть вторична. Первичен общий финансовый план. Нужно было сразу „отщипнуть“ от суммы будущие январские обязательства и положить их на отдельный счет, куда рука не поднимется».

«Бухгалтерская магия»

Мария Ивановна — бухгалтер с зарплатой 65 тысяч, получила в декабре 140 000. Она не бросилась в омут шопинга. В день получки она устроила «пятиминутный разбор полетов»: 30% — на досрочное погашение ипотеки, 20% — в «подушку», 15% — на подарки (по списку!), 10% — на стратегические продукты (сыр, орехи, масло), 5% — на развлечения. В январе она спокойно жила на аванс, периодически доставая из запасов кусочек вкусного сыра, купленного в декабре по скидке.

Комментарий эксперта: «Идеальный пример осознанного подхода. Мария Ивановна поступила как главный бухгалтер своей жизни: сначала закрыла самые дорогие статьи (ипотека — это проценты), создала „амортизацию“ на сложный период, а уже потом выделила бюджет на праздник. Закупка продуктов длительного хранения — это гениально. Это не трата, а инвестиция в январское спокойствие. Она превратила декабрьский бонус в инструмент для финансовой устойчивости, а не в билет на эмоциональные горки».

Чем грозит встреча финансового года с бодуна?

Это проблема не только для семейного бюджета. После новогоднего шопинг-угара и розничная торговля проваливается в яму. В то же время резко взлетает спрос на дорогие быстрые кредиты и займы. Люди портят кредитную историю, с которой потом живут годами.

На личном уровне — это испорченные праздники. Вместо радости и отдыха возникают ссоры из-за денег, чувство вины и панические поиски средств в первых числах января. Новый год начинается не с чистого листа, а с минуса на кредитке и стресса.

Новый год начинается не с чистого листа, а с минуса на кредитке и стресса Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Как заставить декабрьские деньги работать на вас до весны? Инструкция по выживанию

На основе советов эксперта мы составили чек-лист действий. Выполните его, и январь станет не врагом, а союзником.

«Обряд холодной головы». Деньги пришли? Не бегите в магазин! Включите «период охлаждения». Сделайте чай, погуляйте с собакой. Дайте мозгу 15 минут понять, что это не сон. Первый импульс — потратить всё — самый опасный. Финансовая разборка за 5 минут. Теперь быстренько, как собираем оливье, раскладываем сумму:

сначала — долги и «грабли» . Кредиты, ЖКХ, страховки лучше оплатить сразу. Это как убрать с дороги апельсиновые корки, чтобы не поскользнуться в январе;

потом — «подушка для января» . 15–20% от суммы — священный неприкосновенный запас. Переведите на отдельный счет и забудьте про него до 10 января;

теперь — бюджет на праздник . Четко: на подарки — столько, на стол — столько. И держаться рамок! Подарки, купленные по плану, радуют больше, чем спонтанная куча хлама;

в конце — награда эльфу. 5–10% выделите на чистое безумие. Хочется шампанское за 5000? Если впишется в этот бюджет — пожалуйста! Тратьте без угрызений совести.

Волшебные конверты 2.0. Бумажные конверты — это мило, но в 2025 году есть цифровые копилки в банковских приложениях. Создайте виртуальные «баночки»: «Подарки», «Стол», «Резерв». Деньги визуально разделены, и когда вы тратите, видно, как опустошается конкретная баночка. Это отрезвляет лучше, чем огуречный рассол. Стол — это не расход, это вклад! Эксперт советует покупать с умом. Ваша цель — продукты, которые переживут Новый год и накормят вас в январе:

твердые сыры (хранятся месяцами);

сыровяленое мясо и колбасы в вакууме;

орехи, оливковое масло, хороший кофе.

Купив это в декабре по акции, вы сделаете январские будни вкуснее и сэкономите.

Гениальный ход: Подарок-ожидание. Договоритесь с близкими дарить не коробку под елкой, а эмоцию в январе. Сертификат в спа, на мастер-класс, билеты в театр. Цены после праздников падают, а радость растягивается. И бюджет не страдает. Это как получить не один праздник, а два. Волшебная «заморозка». На январь смело ставьте на паузу то, без чего проживете:

пару стриминговых сервисов (всё равно времени смотреть нет);

дополнительное «облако» для фото (разберите завалы);

фитнес-клуб, если ходите раз в месяц «из чувства вины».

Экономия составит 2–3 тысячи, которые можно потратить на те же мандарины.

Создайте фонд «12 января». Самый тяжкий день в году. В декабре отложите немного денег специально на него. Небольшая сумма на такси, вкусный обед или поход в кино. Этот маленький ритуал заботы о себе смягчит удар реальности и спасет от импульсивной покупки ненужной вещи «для поднятия настроения».

Пусть бой курантов прозвучит для вас по-настоящему празднично Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Как же встретить Новый год без финансового похмелья?

Нужно четко понимать, что декабрьское изобилие — это не лотерейный билет, а часть вашего годового дохода. Относитесь к нему уважительно — как к стратегическому ресурсу, а не как к внезапному урагану из денег. Главный секрет — порядок. Сначала обязательства и резерв, потом — праздник по плану. Ищите выгоду не в спонтанных покупках, а в осознанных решениях: распродажи, кешбэк, подарки-впечатления. И обязательно оставьте немного магии на серый январь.

Помните, что январь — не наказание, а отличный тренажер для финансовой дисциплины. Если пройти этот уровень, к следующему декабрю вы подойдете не с пустым кошельком и тревогой, а с четким планом и ощущением, что именно вы главный волшебник своего бюджета. И тогда бой курантов прозвучит для вас по-настоящему празднично.