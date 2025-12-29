НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст, но не для всех: кому повезет

В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст, но не для всех: кому повезет

Инициативу рассмотрит глава Минтруда

424
Нововведение направлено на снижение теневой занятости

Нововведение направлено на снижение теневой занятости

Источник:

Александра Балаба / 51.RU

Ветеранам труда нужно дать возможность более раннего выхода на пенсию. С таким предложением к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову обратился депутат Госдумы Игорь Антропенко.

Досрочная пенсия — одна из мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. Она позволяет получить выплаты ранее общеустановленного пенсионного возраста при наличии определенных условий, предусмотренных законодательством.

«Сокращение срока выхода на пенсию на один год для лиц, имеющих звание „Ветеран труда“, станет эффективным инструментом, поддерживающим и обеспечивающим социальную справедливость и качество жизни, а также позволит снизить социальную напряженность в обществе», — говорится в обращении депутата.

По его словам, сейчас статус ветерана труда предоставляет социальные льготы, но не право на досрочный выход на пенсию. Антропенко уверен, что новая возможность поможет в борьбе с теневой занятостью, а также станет поддержкой людям, которые начали работать с совсем юных лет и накопили внушительный стаж, пишет РИА Новости.

Право на досрочную пенсию появляется у граждан в зависимости от их профессии, места работы, семейного положения или состояния здоровья. Подробнее обо всех категориях людей, которым можно выйти на заслуженный отдых раньше, мы рассказали в отдельном материале.

Пенсия на общих же основаниях в 2026 году будет назначаться при накоплении не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Если этого сделать не удалось, то можно дождаться страховой пенсии или докупить недостающие показатели. 

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Комментарии
3
Гость
1 час
Депутаты себе снижают пенсионный возраст 🤩
Гость
1 час
«Хлеба и зрелищ!» (лат. panem et circenses) — выражение из 10-й сатиры древнеримского поэта-сатирика Ювенала. В дословном переводе означает: «Хлеба и цирковых представлений».
Гость
