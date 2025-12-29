В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст, но не для всех: кому повезет

Нововведение направлено на снижение теневой занятости Источник: Александра Балаба / 51.RU

Ветеранам труда нужно дать возможность более раннего выхода на пенсию. С таким предложением к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову обратился депутат Госдумы Игорь Антропенко.

Досрочная пенсия — одна из мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. Она позволяет получить выплаты ранее общеустановленного пенсионного возраста при наличии определенных условий, предусмотренных законодательством.

«Сокращение срока выхода на пенсию на один год для лиц, имеющих звание „Ветеран труда“, станет эффективным инструментом, поддерживающим и обеспечивающим социальную справедливость и качество жизни, а также позволит снизить социальную напряженность в обществе», — говорится в обращении депутата.

По его словам, сейчас статус ветерана труда предоставляет социальные льготы, но не право на досрочный выход на пенсию. Антропенко уверен, что новая возможность поможет в борьбе с теневой занятостью, а также станет поддержкой людям, которые начали работать с совсем юных лет и накопили внушительный стаж, пишет РИА Новости.

