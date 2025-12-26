«Привычная жизнь остается в прошлом». 2026 год изменит финансовый сектор — к чему готовиться бизнесу и простым россиянам

Социальные выплаты растут, но и жизнь дорожает Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

2025 год для многих стал непростым. В канун наступления 2026-го обыватели, кажется, разделились на два лагеря: кто-то верит в лучшее, а кто-то готовится к худшему. Журналистка NGS.RU спросила финансовых экспертов о прогнозах на год Лошади, ответы — в материале.

Риски для бизнеса

По мнению гендиректора инвестиционной платформы «The Деньги» Евгении Шеншиной, большинству россиян придется в новом году забыть о финансовой беззаботности, в частности бизнесу.

«Привычная жизнь с доступными кредитами и рассрочкой остается в прошлом, — уверена эксперт. — Банки ужесточают процесс одобрения займов, урезают лимиты, усиливают контроль за движением денег: больше проверок, блокировок и требований».

Предприниматели, добавила она, могут столкнуться с удорожанием складских и логистических услуг, а кредиты для бизнеса станут просто роскошью. Банки уже начали ужесточать политику выдачи займов: одобряют только «короткие» деньги, ввели больше залогов и поручительств, больше стали отказывать без объяснений.

Всё это плохо сказывается на небольших предприятиях — вероятно, их настигнет волна технических банкротств из-за кассовых разрывов, предположила Евгения Шеншина. Уже сейчас есть множество случаев, когда компании не прекращают свою деятельность как бизнес, но оказываются неспособными выплатить долги из-за нехватки средств в критический момент, например из-за задержки платежа или срыва заказа.

Средний бизнес в то же время будет проходить через процесс консолидации, считает эксперт. Крупные компании начнут поглощать тех, кто оказался слабее, часть предприятий уйдет в тень или начнет прибегать к серым схемам, чтобы сохранить финансовую устойчивость.

Крупный бизнес также столкнется с трудностями: обязательства «здесь и сейчас» станут важнее, чем инвестиции в развитие. Это приведет к усилению давления на компании.

Потеря контроля

Экономисты советуют избавляться от кредитов и не брать новых в ближайшие годы Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Для потребителей главным риском 2026 года станет потеря контроля над личными финансами. Несмотря на то что деньги будут, они могут быстро исчезать из-за незаметного роста цен на товары и услуги, а также одновременного увеличения кредитных и бытовых расходов. Евгения Шеншина рекомендует создать финансовую подушку заранее и строго планировать бюджет на ближайшие три-пять лет.

«2026-й станет годом удорожания денег и роста фискальной нагрузки — это ключевое, с чем столкнется и бизнес, и граждане. Так, с 1 января повышается ставка НДС — с 20%, до 22%, а порог по НДС для компаний снижается с 60 до 20 миллионов рублей. Это означает, что значительно большее количество предпринимателей начнет платить больше налогов, а значит, столкнется с ростом издержек», — объяснила финансовый эксперт Татьяна Волкова.

Издержки лягут в первую очередь на потребителей — это вызовет рост цен, а предприниматели станут пересматривать привычные им модели бизнеса.

С увеличением финансовой нагрузки государство, конечно, увеличивает и социальные выплаты: например, МРОТ вырастет на 20%, дважды повысятся пенсии, расширится система социальных доплат тем, у кого доходы ниже прожиточного минимума.

«На первый взгляд, это выглядит как поддержка, но по сути речь идет не столько о росте благосостояния, сколько о росте номинальной стоимости денег. Доходы увеличиваются, потому что дорожает сама жизнь», — отметила Татьяна Волкова.

Простым гражданам она советует привыкать к финансовой дисциплине: следить за ростом цен, контролировать доходы и особенно расходы и избавляться от кредитов.

«Закредитованность населения остается высокой, и на фоне инфляции долговая нагрузка становится более чувствительной. Деньги будут обесцениваться быстрее, а ошибки в личных финансах — обходиться дороже», — резюмировала финансовый эксперт.

Дорогие деньги

Хоть деньги у россиян и будут, они, скорее всего, будут буквально утекать от них из-за роста цен Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

На этом фоне один из основных финансовых показателей — ключевая ставка — начнет возвращаться к докризисным значениям, считает директор департамента развития корпоративного бизнеса «Свой Банк» Роман Филимонов. Хотя возвращение это будет весьма осторожным.

«С высокой вероятностью в следующем году мы увидим осторожное и растянутое во времени снижение ключевой ставки. Банк России ранее повысил прогноз по ее среднему уровню — 13–15%, что говорит о намерении регулятора сохранять жесткие денежно-кредитные условия до устойчивого замедления инфляции», — заметил эксперт.

Это означает, что комфортные для кредитования уровни ставки появятся лишь ближе к концу 2026 года. Вместе с тем даже умеренное смягчение окажет влияние на рынок: может дать толчок к росту кредитования и повысить интерес к рефинансированию ранее взятых займов.

«Уже после поэтапных понижений этого года люди стали чаще брать кредиты: например, в ноябре 2025 года объем ипотечных жилищных кредитов на 2,6% превысил значение октября 2025 года и на 88,1% — ноября прошлого года, когда „ключ“ был 21%. А рост корпоративного кредитования в ноябре, как отмечает регулятор, был близок к рекордному росту октября (+2,2% месяц к месяцу, или около 2 триллионов рублей)», — привел пример Роман Филимонов.

Но для бизнесменов снижение ставок по банковским продуктам происходит с некоторым лагом: банки учитывают стоимость фондирования, уровень рисков и спрос. Поэтому значительного удешевления кредитов для бизнеса в ближайший год ожидать не стоит. Крупные изменения будут заметны позже и при условии, что ключевая ставка вообще продолжит снижаться. Предпринимателям необходимо каждое решение принимать взвешенно.

Малым предприятиям нужно заранее продумывать, насколько легко они смогут расплатиться по счетам, и брать кредиты точечно, не надеясь быстро вернуть деньги под низкий процент. Средним и крупным компаниям, которые более финансово устойчивы, легче брать займы, чтобы пополнить оборотные средства или развиваться. Рынок кредитов для бизнеса активный и стабильный, а такие компании быстро приспосабливаются к разным условиям. В конце концов, бизнесу для стабильной работы и развития в любом случае нужны дополнительные деньги.

«Мы видим, что даже когда кредиты стоят дорого, бизнес продолжает искать способы финансирования », — признал Роман Филимонов.

Легко не будет

Условия кредитования для бизнеса не будут легкими Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

«Финансовая жизнь населения и бизнеса в 2026 году будет зависеть от проводимой денежно-кредитной политики Банка России, приоритетов, установленных в рамках бюджетной политики, а также определяться состоянием геополитической ситуации, — в свою очередь заметила кандидат экономических наук и отраслевой эксперт Ольга Горюкова. — При ослаблении ДКП и стабилизации внешних факторов следует ожидать развития таких позитивных тенденций, как замедление уровня инфляции, дальнейшее активное снижение ключевой ставки, оживление розничного и корпоративного кредитования, увеличение объема прибыльности банковского сектора, снижение бюджетного дефицита».

Если же текущая динамика будет сохраняться в следующем году, то ждать резкого снижения ставки по вкладам и кредитам для бизнеса не стоит. Тем не менее эксперт ожидает, что тренд на плавное ее уменьшение продолжится, и данные Банка России это подтверждают: прогноз среднегодового значения в 2026-й — 13–15%. Но резкого понижения до комфортного для бизнеса уровня (ниже 10%) пока точно не будет.

Повышение ставки НДС неразрывно связано с инфляцией, то есть удорожанием жизни. Поэтому, вполне возможно, власти пойдут на повышение ключевой ставки вместо запланированного сценария сразу в начале 2026 года. В перспективе могут и снизить — примерно в II–III кварталах, после того как бизнес адаптируется к новым условиям.

Процентные ставки по вкладам тоже ориентированы на ключевую ставку. Поэтому вклады не станут более доходными или разорительными прежде, чем изменится ключевая ставка. Регулятор следит за тем, чтобы люди не забирали все деньги из банков слишком быстро. Это помогает поддерживать стабильность банковской системы и косвенно влияет на уровень цен в стране.

«Опять же, если отталкиваться от прогноза ЦБ РФ по „ключу“, то средние ставки по вкладам вряд ли упадут ниже отметки в 12% годовых к концу 2026 года. Моя оценка такова: короткие вклады со сроком до трех-четырех месяцев в начале года будут предлагать около 15–16% годовых, а к концу года — примерно 12–13%», — прогнозирует Ольга Горюкова.

В чем эксперты единодушны, так это в том, что финансово простым 2026 год точно не будет. Готовиться стоит всем: и обычным рабочим в найме, и предпринимателям — особенно предпринимателям. Не стоит принимать финансовые решения резко, лучше всё обдумать как следует, постараться собрать и сохранить финансовую подушку и подумать о новых стратегиях — как в жизни, так и в бизнесе.