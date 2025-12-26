НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -5

3 м/c,

зап.

 735мм 100%
Подробнее
4 Пробки
USD 77,88
EUR 91,89
ПСБ: главные события года
Что с «Озерной гривкой»
«Умные решения»
Как получить резидентные разрешения
Что подарить и как отметить Новый Год
Бардак с парковкой машин в городе
Сокращения в госучреждениях
Жалобы на грязные автобусы
Заработали 20 новых «Пауков»
Экономика С новым МРОТом! Как вырастет минимальная зарплата, а вместе с ней и выплаты в 2026 году

С новым МРОТом! Как вырастет минимальная зарплата, а вместе с ней и выплаты в 2026 году

Сумма увеличится больше чем на 20%

9 479
Выплаты вырастут вслед за минимальной зарплатой | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВыплаты вырастут вслед за минимальной зарплатой | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Выплаты вырастут вслед за минимальной зарплатой

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января следующего года вырастет до 27 093 рублей. Президент России Владимир Путин подписал закон о его повышении.

«В следующем году его размер (МРОТ — прим. ред.) увеличится на 20,7%, а отношение к медианной заработной плате составит 48%», — указано в пояснительной записке к законопроекту на сайте Госдумы.

МРОТ — это сумма, меньше которой работодатель не может платить сотрудникам. С учетом этого показателя рассчитывают минимальный размер отпускных, больничного, в том числе по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет и некоторые другие социальные выплаты.

Повышение МРОТ коснется тех, чья зарплата напрямую привязана к «минималке». По закону, если сотрудник работает на полную ставку, его зарплата не может быть меньше установленного показателя. Это значит, что всем, кто получает меньше 27 093 рублей с 1 января будут обязаны поднять зарплату.

Прожиточный минимум — это минимальная сумма дохода, необходимая человеку для жизни. Она включает расходы на еду, одежду, жилье, медицинскую помощь и образование. Показатель различается для разных групп населения, поскольку учитывает их потребности и расходы.

Вырастут и другие выплаты от работодателя. Среди них, например оплата больничного листа. В 2026 году минимальная дневная выплата по больничному вырастет на 94 рубля — с 873 до 967 рублей без учета региональных коэффициентов.

Кроме этого, изменится и ряд социальных выплат:

  • пособия по беременности и родам — максимальная сумма 955 тысяч 838 рублей рублей вместо 794 тысячи 355 рублей (за 140 дней отпуска при одноплодной беременности без осложнений);

  • по уходу за ребенком — максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих граждан вырастет с 69 тысяч рублей до 83 тысяч рублей.

Итоговые минимальные суммы выплат будут зависеть от утверждённых значений МРОТ и возможных корректировок законодательства. Кроме того, в каждом регионе показатель будет разный: власти вправе установить иной размер минимальной оплаты труда, но он не может быть ниже федерального.

Подробнее о том, кому проиндексируют выплаты в 2026 году можно узнать здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
МРОТ Выплата Больничные Пособие
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
22
Гость
20 ноября, 23:13
"Ну, прям "обрадовали"@ Когда я в 2012 году уходил на пенсию, она была 2,5 МРОТ. И это было реально ощутимо. А в 2026 году моя пенсия станет уже меньше МРОТ. Так что, ребята, вы нужны государству пока работаете и у вас есть здоровье. Вы строите, проектируете,обслуживаете, защищаете. А когда у вас заканчивается здоровье и наступает престарелый возраст, государство поворачивается к вам задом.
Гость
20 ноября, 21:22
На катки и салюты у них миллиарды лежат денег, на переделку медведей тоже деньги есть, а прчему госпожа Кузнецова не спросила а есть ли у чиновников деньги на пенсионеров и инвалидов которым эти деньги нужнее на общественный транспорт, почему она не задала этот вопрос???? Или что рука дрогнула сказать
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Рекомендуем