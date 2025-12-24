Власти определили сумму для россиян, на которую они смогут прожить в 2026 году — смотрим цифры

Прожиточного минимума должно хватать на продукты, медпомощь, жилье и прочие необходимые траты Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Прожиточный минимум в 2026 году возрастет на 1200 рублей. После повышения он достигнет почти 19 тысяч рублей.

Прожиточный минимум — это минимальная сумма дохода, необходимая человеку для жизни. Она включает расходы на еду, одежду, жилье, медицинскую помощь и образование. Показатель различается для разных групп населения, поскольку учитывает их потребности и расходы.

Как следует из документа, опубликованного на сайте Госдумы, прожиточный минимум на душу населения в следующем году составит 18 939 рублей. Для работающих граждан эта сумма достигнет 20 644 рубля. Для детей минимум определили чуть меньше обычного — 18 371 рубль. Самой маленькой оказалась сумма для пенсионеров — 16 288 рублей.