Власти определили сумму для россиян, на которую они смогут прожить в 2026 году — смотрим цифры

Прожиточный минимум в 2026 году возрастет на 1200 рублей. После повышения он достигнет почти 19 тысяч рублей.
Прожиточный минимум — это минимальная сумма дохода, необходимая человеку для жизни. Она включает расходы на еду, одежду, жилье, медицинскую помощь и образование. Показатель различается для разных групп населения, поскольку учитывает их потребности и расходы.
Как следует из документа, опубликованного на сайте Госдумы, прожиточный минимум на душу населения в следующем году составит 18 939 рублей. Для работающих граждан эта сумма достигнет 20 644 рубля. Для детей минимум определили чуть меньше обычного — 18 371 рубль. Самой маленькой оказалась сумма для пенсионеров — 16 288 рублей.
Добавим, что с 1 января 2026 года вырастет и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Сумма достигнет 27 093 рублей. Повышение МРОТ отразится на зарплатах, размере отпускных, больничного, в том числе по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет и некоторых других социальных выплат.