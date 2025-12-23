Платеж по ипотеке можно снизить на 25%: каким образом

При рефинансировании ипотеки под 28–30% годовых ежемесячные выплаты заемщика снижаются на 25%. Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Россияне начали активно рефинансировать ипотечные кредиты. Заемщики обращаются в банки, чтобы изменить условия кредита, оформленного на пике ставок и уменьшить свой платеж. Разбираемся, когда лучше прибегать к этому методу и как сократить оплату ипотеки до 25%.

Когда стоит рефинансировать

Рефинансирование кредита (перекредитование) — оформление нового кредита для погашения одного или нескольких старых кредитов. Заёмщик оформляет новый заём, этими деньгами гасит долги перед предыдущими кредиторами, а затем выплачивает новый кредит.

Участники финансового рынка отмечают, что в банках число заявок на рефинансирование увеличилось в 3-7 раз по сравнению с началом 2025 года. Причина как раз таки в снижении ключевой ставки Центробанка с 21% до 16% годовых, а также падение средних ипотечных ставок более чем на 7 процентных пунктов за год.

Эксперты «Банки.ру» предполагают, что смягчение условий по ипотеке начнется не ранее конца 2026-го или начала 2027 года. К этому времени ставка может опуститься до 12–13%, что сделает рефинансирование массовым инструментом.

«Ожидать настоящего всплеска стоит при снижении ключевой до уровня 10–12%», — рассказали «Известиям» в пресс-службе ВТБ.

При рефинансировании ипотеки, оформленной под 28–30% годовых, ежемесячные выплаты заемщика могут уменьшиться на 25%. Это также приведет к снижению общей суммы переплаты по кредиту.

При этом эксперты предупреждают, что прибегать к рефинансированию имеет смысл только в том случае, если новая ставка ниже старой минимум на 2–3 процентных пункта — в противном случае дополнительные расходы на оценку жилья, страховку и комиссии могут свести выгоду к нулю.

Что происходит в банках

Заявки на рефинансирование банки сейчас одобряют не легко. Основной причиной отказов считается:

долговая нагрузка;

просрочки по платежам;

недостаточно подтвержденный доход.

Также банки обращают внимание на кредитные карты и прочие займы, даже если они не задействованы в данный момент. При этом кредитные организации готовы расширять программы рефинансирования ипотеки в ответ на высокий интерес со стороны россиян. Эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение спроса на этот финансовый инструмент, к чему банки уже начинают готовиться.