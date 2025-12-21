НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Урежут зарплату и оставят без премии: кто рискует лишиться части заработка

Урежут зарплату и оставят без премии: кто рискует лишиться части заработка

Рассказываем обо всех условиях

Проверьте, от чего зависят ваши премиальные выплаты

Работодатель может снизить зарплату сотруднику, но для этого должны соблюдаться несколько условий. В частности, на это требуется добровольное согласие сторон, но есть и исключения. Расскажем в нашем материале подробнее, когда на карточке можно недосчитаться привычной суммы.

«Заработная плата состоит из трех элементов: базового оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. Если речь идет об изменении условий трудового договора, включая уменьшение оклада, такие изменения допускаются только по соглашению сторон и оформляются в письменной форме», — рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

При этом работодатель обязан письменно уведомить работников о предстоящих изменениях и причинах их введения не позднее чем за два месяца. Если сотрудник не согласен с новыми условиями, ему должны предложить подходящие имеющиеся вакантные должности. 

Если же выплаты являются переменной частью заработной платы, работодатель не обязан уведомлять об их отмене или уменьшении. 

«Так, например, если в организации предусмотрена премия, размер которой зависит исключительно от финансового результата или выручки работодателя, то при отсутствии доходов премия может не выплачиваться без изменения условий трудового договора», — объяснила Ганькина в беседе с RT.

Помимо этого, с 1 сентября 2025-го работодателя ограничили в возможностях депремирования сотрудников. Теперь в локальных актах работодателя должны быть четко прописаны виды премий, их размеры или алгоритмы расчета, показатели, за которые работнику положена выплата, а в каких случаях ее не будет. Соответственно, депремирование возможно только при невыполнении указанных показателей.

При этом это касается только регулярных премий. Лишить закрепленного в локальном акте поощрения к юбилею или празднику нельзя. Более того, снижение размера выплат за проступок допускается исключительно в том случае, если выплата относится к периоду, когда работник уже находился под действием дисциплинарного взыскания. При этом итоговую сумму заработной платы за месяц нельзя сокращать более чем на 20%.

В ЦБ предупреждали о риске снижения зарплат во второй половине 2025 года. Также компании могут идти на сокращение штата. Как объяснили в Банке России, предприятия начинают выбывать из «зарплатной гонки», потому что не могут больше перекладывать свои издержки на оплату труда в цены.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Зарплата Премия Депремирование Дисциплинарное взыскание
