Урежут зарплату и оставят без премии: кто рискует лишиться части заработка

Работодатель может снизить зарплату сотруднику, но для этого должны соблюдаться несколько условий. В частности, на это требуется добровольное согласие сторон, но есть и исключения. Расскажем в нашем материале подробнее, когда на карточке можно недосчитаться привычной суммы.

«Заработная плата состоит из трех элементов: базового оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. Если речь идет об изменении условий трудового договора, включая уменьшение оклада, такие изменения допускаются только по соглашению сторон и оформляются в письменной форме», — рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

При этом работодатель обязан письменно уведомить работников о предстоящих изменениях и причинах их введения не позднее чем за два месяца. Если сотрудник не согласен с новыми условиями, ему должны предложить подходящие имеющиеся вакантные должности.

Если же выплаты являются переменной частью заработной платы, работодатель не обязан уведомлять об их отмене или уменьшении.

«Так, например, если в организации предусмотрена премия, размер которой зависит исключительно от финансового результата или выручки работодателя, то при отсутствии доходов премия может не выплачиваться без изменения условий трудового договора», — объяснила Ганькина в беседе с RT.

Помимо этого, с 1 сентября 2025-го работодателя ограничили в возможностях депремирования сотрудников. Теперь в локальных актах работодателя должны быть четко прописаны виды премий, их размеры или алгоритмы расчета, показатели, за которые работнику положена выплата, а в каких случаях ее не будет. Соответственно, депремирование возможно только при невыполнении указанных показателей.

При этом это касается только регулярных премий. Лишить закрепленного в локальном акте поощрения к юбилею или празднику нельзя. Более того, снижение размера выплат за проступок допускается исключительно в том случае, если выплата относится к периоду, когда работник уже находился под действием дисциплинарного взыскания. При этом итоговую сумму заработной платы за месяц нельзя сокращать более чем на 20%.